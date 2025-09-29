Brankár štvrtoligistu by ešte rád nakukol do reprezentácie. Často zlyhávame v koncovke, hovorí

MFK Rožňava je futbalový klub, ktorý bol založený v roku 1918 pod názvom Rozsnyói SC. V súčasnej forme a pod terajším názvom funguje od roku 2002. Od ligového ročníka 2019/20 pôsobil v 5. lige Košicko-gemerského VsFZ.
Dnes Rožňavčania hrajú Majstrovstvá regiónu – 4. ligu východ. V tomto ligovom ročníku sa pohybujú v dolnej časti tabuľky. Bodové rozdiely smerom dole, ale ani hore, nie sú veľké.
So STANISLAVOM PELLOM, 30-ročným brankárom MFK, sme sa rozprávali nielen o jeho kariére, ale aj o mužstve, v ktorom momentálne pôsobí.
Ako vyzerala a vyzerá vaša futbalová kariéra?
S futbalom som začínal v klube FK Čaňa, odkiaľ som sa ako starší žiak presunul do MFK Košice.
V tomto klube som prešiel všetkými mládežníckymi kategóriami až do vtedajšieho corgoňligového A-mužstva. Po skončení dorasteneckého veku som sa rozhodol pre pôsobenie v treťoligovom Vyšnom Opátskom.
Tam som strávil štyri roky. Následne ma oslovil druholigový Trebišov. Po tomto angažmáne som hral za kluby ako Giraltovce, Kalša, Stropkov, Kechnec a Medzev.
Kvôli pracovným povinnostiam som prešiel do nižšej súťaže, konkrétne do klubu Perín, a neskôr som sa opäť vrátil do Kalše.
Následne prišla ponuka z rakúskeho klubu USV Stuhlfelden. Rozhodol som sa vyskúšať si futbal aj v zahraničí.
Nie vždy však veci vychádzajú podľa predstáv, a tak som sa vrátil späť do Kechneca. Momentálne pôsobím v Rožňave.
Čo rozhodlo o vašom príchode a pôsobení v MFK?
Z Kechneca som odišiel kvôli súčasnému trénerovi, ktorý tam pôsobí. Ďalej by som to nechcel rozvádzať.
Oslovil ma prezident Rožňavy, pán Domik, s otázkou, či by som nemal záujem prísť k nim. Dohodli sme sa, podali si ruky – a som tu.
Aké sú ciele klubu v tomto ligovom ročníku a ako hodnotíte jeho doterajšie účinkovanie?
Nemáme žiadne veľké ciele. Hráme prevažne s mladými chlapcami, ktorých dopĺňajú zahraniční hráči a dvaja-traja skúsenejší futbalisti.
Myslím si, že vzhľadom na predvedenú hru nám niektoré body ušli. Napríklad v zápasoch proti Veľkému Šarišu, Rudňanom alebo Sobranciam.
Snažíme sa, ale často zlyhávame v koncovke alebo urobíme chyby, ktoré nás stoja výsledok.
Tréner je skúsený, bývalý výborný hráč, a verím, že ho chlapci budú počúvať – postupne to pôjde určite smerom nahor.
Aké sú vaše osobné ciele ?
Moje osobné ciele sú dnes hlavne o tom, aby som bol zdravý, bavil sa futbalom a podával také výkony, aby som bol stále platným členom tímu.
Ak by sa naskytla možnosť, rád by som ešte nakukol do reprezentácie v malom futbale a zahral si nejaký pekný šampionát. Mimo futbalu je pre mňa najdôležitejšie mať zdravú a šťastnú rodinu.
Čo robí Stano Pella, ak nehrá futbal?
Keď nehrám futbal, venujem sa práci alebo rodine. Aj okolo domu je stále dosť roboty. Rád si tiež zájdem na dobré jedlo.