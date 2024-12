Keby sa volal Stanley Lebot-Smith a nebol Slovák, tak by žiaril v Anglicku

Asi pätnásť minút pred koncom zápasu Turín – Neapol sa Antonio Conte rozhodol poslať na ihrisko Leonarda Spinazzolu , ktorý nahradil Mattea Politana. Voľba, ktorá fanúšikov veľmi zaujala aj preto, že bývalý hráč AS Rím pri vstupe na ihrisko priniesol Lobotkovi odkaz.

„Dokonca aj Xavi (vlani trénoval Barcelonu a čelil Neapolu v Lige majstrov, pozn. red.) si vlani uvedomil, aký je Lobotka výnimočný. Aj on, podobne ako Fábregas, by urobil čokoľvek, aby ho mal. Ak vám Katalánci zaklopú na dvere, zvyčajne každý alebo takmer každý odpovie s prižmúrením oka,“ tvrdil denník Corriere dello Sport.

Keby nebol Slovák

V Anglicku sa meno slovenského stredopoliara pred pár dňami spomínalo v slávnom podcaste The Overlap.

„Lobotka patrí na svojom poste medzi troch najlepších hráčov v Európe,“ tvrdila moderátorka Nieve Petruzziello.

„Hádam málokto ho videl hrať často a to ma trápi. Keby sa volal Stanley Lebot-Smith a nebol by Slovák, tak by už bol v Premier League a mal za sebou veľký prestup.“