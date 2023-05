Jeden tréner ma odpisoval. Vravel, že som primalý a nie som ani rýchly, tvrdil Lobotka

Ahojte, pozdravujem na Slovensko. Veľmi pekne ďakujem za gratulácie, za všetko. Tie pocity sú neuveriteľné. Na začiatku sme o tom snívali a teraz sa to našťastie podarilo.

Príbeh očami nového majstra Talianska. STANISLAV LOBOTKA spomína aj to, ako ho odpisovali.

Dokázali sme niečo, čo sme pred sezónou chceli, ale nikto nám neveril. O to je to krajšie, že sa nám to podarilo už päť kôl pred koncom sezóny. Musím sa poďakovať svojej rodine, svojim blízkym.