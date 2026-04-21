Taliansko rieši škandál s prostitúciou. Vyšetrovanie sa týka aj hráčov z veľkoklubov

Zhruba 70 profesionálnych futbalistov z talianskej Serie A je zrejme zapletených do škandálu týkajúceho sa siete prostitúcie.
Podľa viacerých talianskych médií boli medzi klientmi spoločnosti pôsobiacej v milánskom nočnom živote, ktorá sa dostala pod policajnú kontrolu, hráči klubov ako AC Miláno, Inter Miláno a Juventus Turín.
Štyria manažéri spoločnosti sú pod kontrolou v domácom väzení. Sú obvinení z vykorisťovania, napomáhania prostitúcii, obchodovania s drogami a prania špinavých peňazí. Vyšetrovatelia tiež zabavili majetok v hodnote približne 1,2 milióna eur.
Podľa správ bol na akciách údajne použitý tiež oxid dusný. Tento plyn je medzi futbalistami obľúbený, okrem iného aj preto, že je v dopingových testoch nezistiteľný.
Takzvaný "rajský plyn" pôsobí rýchlo ako analgetikum a sedatívum, vyvoláva eufóriu, uvoľnenie a útlm bolesti.
Jadrom vyšetrovania je podľa polície obchodný model, v ktorom boli ženy najímané na organizované akcie, kde údajne ponúkali sexuálne služby za peniaze.
Obvinení manažéri vraj zorganizovali sieť viac ako 100 žien. Služby boli konkrétne zamerané na bohatú klientelu, vrátane futbalistov a podnikateľov.