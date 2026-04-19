Nebol to dobrý zápas, priznal Conte. Neapol prehral doma v lige po 16 mesiacoch

Futbalisti SSC Neapol sa priblížili k definitíve, že neobhája titul v talianskej Serii A. Po sobotňajšej domácej prehre s Laziom Rím 0:2 strácajú päť kôl pred koncom na vedúci Inter Miláno už priepastných dvanásť bodov.
Pre „partenopei“ v základe so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, to bola nielen prvá ligová prehra na domácom trávniku v prebiehajúcej sezóne, ale aj prvá od decembra 2024.
„Biancocelesti“ vyhrali ako poslední na štadióne Diega Maradono pred 16 mesiacmi a zopakovali to aj v sobotu. Už v šiestej minúte ich nasmeroval k triumfu po rýchlej akcii na ľavom krídle Matteo Cancellieri.
Lobotka po polhodine fauloval v šestnástke, no Mattia Zaccagni penaltu nepremenil. V 57. minúte však udrel Toma Bašič a Lazio sa vďaka triumfu posunulo na deviate miesto tabuľky.
„Z našej strany to určite nebol dobrý zápas. V strede poľa sme ukázali málo kvality, Lazio si na nás počkalo, uzatváralo priestor a chodilo do brejkov,“ priznal Conte. Neapol mal 67% držanie lopty, no z dvanástich striel, ktoré vyslal, nešla ani jediná medzi tri žrde.
„Mali sme loptu 70% zápasu bez toho, aby sme trafili bránu. Možno som dobre nevyhodnotil tú malátnosť po remíze s Parmou a nedal som tímu správnu motiváciu,“ uviedol pre DAZN.
Jeho náprotivok na čele Lazia Maurizio Sarri bol spokojný s výkonom, výsledkom aj uplynulou formou svojho tímu. Jeho zverenci vyhrali z uplynulých šiestich duelov štyri a jedenkrát remizovali. Počas tohto obdobia zdolali okrem Neapola aj AC Miláno či Bolognu.
„Za mesiac a pol spravil tento tím iba jedinú chybu pri prehre s Fiorentinou. Sú tu znaky napredovania zo strany jednotlivcov aj celého tímu. Prispôsobili sme sa charakteristikám našich hráčov. Nemáme tvorcov hry v tradičnom zmysle slova, ale veľa hráčov, ktorí hrajú rýchlejší štýl futbalu,“ vyhlásil.