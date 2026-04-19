Miláno dotiahlo Neapol a o skóre sa posunulo za mestského rivala. Suslov chýbal na súpiske

Futbalisti AC Miláno vyhrali v nedeľňajšom stretnutí 32. kola talianskej Serie A na ihrisku Hellasu Verona 1:0 a v tabuľke sa vrátili na druhé miesto.
O skóre preskočili Neapol, obhajca titulu v sobotu prehral s Laziom Rím 0:2. Hráči AC sa po dvoch prehrách vrátili späť na víťaznú cestu, za vedúcim Interom, ktorý je blízko k zisku „scudetta“, zaostávajú o 12 bodov.
O triumfe „rossoneri“ rozhodol gól francúzskeho stredopoliara Adriena Rabiota z 41. minúty.
Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nebol na zápasovej súpiske domácich. Hellas utrpel piatu prehru v rade a v tabuľke zostal na poslednom 20. mieste.
Päť kôl pred koncom sezóny stráca desať bodov na sedemnáste Cremonese, ktoré hralo s FC Turín nerozhodne 0:0.
Serie A - 33. kolo
US Cremonese - FC Turín 0:0
Hellas Verona - AC Miláno 0:1 (0:1)
Gól: 41. Rabiot
