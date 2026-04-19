Miláno dotiahlo Neapol a o skóre sa posunulo za mestského rivala. Suslov chýbal na súpiske

Adrien Rabiot oslavuje gól.
Adrien Rabiot oslavuje gól. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|19. apr 2026 o 17:12
Jediný gól milánskeho AC strelil Adrien Rabiot.

Futbalisti AC Miláno vyhrali v nedeľňajšom stretnutí 32. kola talianskej Serie A na ihrisku Hellasu Verona 1:0 a v tabuľke sa vrátili na druhé miesto.

O skóre preskočili Neapol, obhajca titulu v sobotu prehral s Laziom Rím 0:2. Hráči AC sa po dvoch prehrách vrátili späť na víťaznú cestu, za vedúcim Interom, ktorý je blízko k zisku „scudetta“, zaostávajú o 12 bodov.

O triumfe „rossoneri“ rozhodol gól francúzskeho stredopoliara Adriena Rabiota z 41. minúty.

Slovenský reprezentant Tomáš Suslov nebol na zápasovej súpiske domácich. Hellas utrpel piatu prehru v rade a v tabuľke zostal na poslednom 20. mieste.

Päť kôl pred koncom sezóny stráca desať bodov na sedemnáste Cremonese, ktoré hralo s FC Turín nerozhodne 0:0.

Serie A - 33. kolo

US Cremonese - FC Turín 0:0

Hellas Verona - AC Miláno 0:1 (0:1)

Gól: 41. Rabiot

/T. Suslov (Hellas) nebol na zápasovej súpiske/

Tabuľka Serie A

Serie A

    Adrien Rabiot oslavuje gól.
    Adrien Rabiot oslavuje gól.
    Miláno dotiahlo Neapol a o skóre sa posunulo za mestského rivala. Suslov chýbal na súpiske
