Fanúšikovia Neapola vypískali Spallettiho. Dánsky útočník mu pripravil prvú prehru

Höjlund v drese Neapola oslavuje po strelení gólu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Juventusom.
Höjlund v drese Neapola oslavuje po strelení gólu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Juventusom. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|8. dec 2025 o 11:00
ShareTweet0

V sezóne 2022/23 získal s Neapolom prvé Scudetto po 33 rokoch.

Dánsky futbalista Rasmus Höjlund udržal Neapol dvoma gólmi na čele neúplnej tabuľky talianskej Serie A.

Jeho tím vyhral v nedeľu nad Juventusom 2:1 a zaznamenal ôsme víťazstvo v sérii nad týmto súperom na domácom Štadióne Diega Armanda Maradonu.

Hostí pritom viedol tréner Luciano Spalletti, ktorý získal v sezóne 2022/23 s Neapolom prvé Scudetto po 33 rokoch.

Höjlund sa presadil najprv z bezprostrednej blízkosti v 7. minúte po centri Davida Nersea a pripísal si prvý presný zásah od začiatku októbra. Jeho tím už mal v tom čase na konte jeden neuznaný gól v podaní Scotta McTominaya.

Neapol naďalej vedie tabuľku

Juventus odpovedal až po hodine hry, keď po rýchlej kombinácii zakončil Kenan Yildiz z náročného uhla k vzdialenejšej žrdi. Turecký krídelník zaznamenal šiesty gól v sezóne.

Víťazný zásah Höjlunda prišiel necelú štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času, tentokrát hlavou po nedôraznom bránení centra v podaní hosťujúceho Westona McKennieho.

Práve on bol pritom súčasťou kombinácie vedúcej k vyrovnaniu.

Neapol tak naďalej vedie tabuľku o bod pred Interom Miláno a o tri pred AC po tom, čo uštedril Juventusu prvú ligovú prehru, odkedy Spalletti prevzal tím koncom októbra.

VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Juventus

AC Miláno však môže ísť na čelo už v pondelok, pokiaľ boduje naplno na pôde trinásteho Turína. „Jediné, čo môžem povedať, je 'ďakujem, ďakujem, ďakujem hráčom',“ uviedol podľa agentúry AFP tréner domácich Antonio Conte, o ktorom sa po prehre 0:2 v Bologni pred novembrovou reprezentačnou prestávkou hovorilo o odchode.

Nútene pauzoval slovenský stredopoliar Lobotka

Odvtedy však Neapol vyhral päť zápasov za sebou vo všetkých súťažiach a to uprostred krízy spôsobenej zraneniami. Nútene musel pauzovať aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.

V stredu čaká SSC duel Ligy majstrov na pôde Benficy Lisabon. „Hráči veľmi vyrástli. Som nesmierne hrdý, že chápu, o čo sa snažíme a situáciu, ktorou prechádzame.

Reagujú neuveriteľným spôsobom,“ dodal Conte, kouč úradujúcich majstrov, ktorým sa nepodarilo v ani jednom z troch prípadov obhájiť ligový titul.

Juventus stráca na čelo tabuľky osem bodov a je na siedmom mieste, ktoré nezaručuje účasť v pohárovej Európe.

„Po našom góle sme boli lepší, ale spravili sme školácku chybu. Nedokázali sme nadviazať na náš gól,“ povedal Spalletti, ktorého na konci duelu vypískali domáci fanúšikovia, keďže v minulosti vyhlásil, že už nikdy nebude trénovať iný klub ako Neapol.

„Musíme pridať a rýchlo, inak sa veci skomplikujú. Musíme si to vyhodnotiť,“ dodal Spalletti, ktorého tím vyhral na Štadióne Diega Armanda Maradonu naposledy v marci 2019.

Tabuľka Serie A

Serie A

    Höjlund v drese Neapola oslavuje po strelení gólu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Juventusom.
    Höjlund v drese Neapola oslavuje po strelení gólu počas zápasu Serie A medzi Neapolom a Juventusom.
    Fanúšikovia Neapola vypískali Spallettiho. Dánsky útočník mu pripravil prvú prehru
    dnes 11:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Taliansko»Serie A»Fanúšikovia Neapola vypískali Spallettiho. Dánsky útočník mu pripravil prvú prehru