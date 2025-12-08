Fanúšikovia Neapola vypískali Spallettiho. Dánsky útočník mu pripravil prvú prehru

Dánsky futbalista Rasmus Höjlund udržal Neapol dvoma gólmi na čele neúplnej tabuľky talianskej Serie A.
Jeho tím vyhral v nedeľu nad Juventusom 2:1 a zaznamenal ôsme víťazstvo v sérii nad týmto súperom na domácom Štadióne Diega Armanda Maradonu.
Hostí pritom viedol tréner Luciano Spalletti, ktorý získal v sezóne 2022/23 s Neapolom prvé Scudetto po 33 rokoch.
Höjlund sa presadil najprv z bezprostrednej blízkosti v 7. minúte po centri Davida Nersea a pripísal si prvý presný zásah od začiatku októbra. Jeho tím už mal v tom čase na konte jeden neuznaný gól v podaní Scotta McTominaya.
Neapol naďalej vedie tabuľku
Juventus odpovedal až po hodine hry, keď po rýchlej kombinácii zakončil Kenan Yildiz z náročného uhla k vzdialenejšej žrdi. Turecký krídelník zaznamenal šiesty gól v sezóne.
Víťazný zásah Höjlunda prišiel necelú štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času, tentokrát hlavou po nedôraznom bránení centra v podaní hosťujúceho Westona McKennieho.
Práve on bol pritom súčasťou kombinácie vedúcej k vyrovnaniu.
Neapol tak naďalej vedie tabuľku o bod pred Interom Miláno a o tri pred AC po tom, čo uštedril Juventusu prvú ligovú prehru, odkedy Spalletti prevzal tím koncom októbra.
VIDEO: Zostrih zápasu Neapol - Juventus
AC Miláno však môže ísť na čelo už v pondelok, pokiaľ boduje naplno na pôde trinásteho Turína. „Jediné, čo môžem povedať, je 'ďakujem, ďakujem, ďakujem hráčom',“ uviedol podľa agentúry AFP tréner domácich Antonio Conte, o ktorom sa po prehre 0:2 v Bologni pred novembrovou reprezentačnou prestávkou hovorilo o odchode.
Nútene pauzoval slovenský stredopoliar Lobotka
Odvtedy však Neapol vyhral päť zápasov za sebou vo všetkých súťažiach a to uprostred krízy spôsobenej zraneniami. Nútene musel pauzovať aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.
V stredu čaká SSC duel Ligy majstrov na pôde Benficy Lisabon. „Hráči veľmi vyrástli. Som nesmierne hrdý, že chápu, o čo sa snažíme a situáciu, ktorou prechádzame.
Reagujú neuveriteľným spôsobom,“ dodal Conte, kouč úradujúcich majstrov, ktorým sa nepodarilo v ani jednom z troch prípadov obhájiť ligový titul.
Juventus stráca na čelo tabuľky osem bodov a je na siedmom mieste, ktoré nezaručuje účasť v pohárovej Európe.
„Po našom góle sme boli lepší, ale spravili sme školácku chybu. Nedokázali sme nadviazať na náš gól,“ povedal Spalletti, ktorého na konci duelu vypískali domáci fanúšikovia, keďže v minulosti vyhlásil, že už nikdy nebude trénovať iný klub ako Neapol.
„Musíme pridať a rýchlo, inak sa veci skomplikujú. Musíme si to vyhodnotiť,“ dodal Spalletti, ktorého tím vyhral na Štadióne Diega Armanda Maradonu naposledy v marci 2019.