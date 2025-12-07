VIDEO: Obert bol pri nečakanej výhre svojho tímu. Doma zdolal klub z popredia tabuľky

Futbalisti Cagliari zdolali v nedeľňajšom stretnutí 14. kola talianskej Serie A na domácom trávniku AS Rím 1:0.
Hostia dohrávali od 52. minúty po vylúčení Zekiho Celika s desiatimi hráčmi a domáci zužitkovali početnú prevahu v 82. minúte zásluhou Gianlucu Gaetana.
Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert hral v drese domácich do 77. minúty. Cagliari tak ukončilo sériu deviatich ligových duelov bez víťazstva.
Cremonese si poradilo na domácej pôde s Lecce 2:0. Pripísalo si tak druhé víťazstvo za sebou.
Serie A - 14. kolo
Cagliari Calcio - AS Rím 1:0 (0:0)
Gól: 82. Gaetano, ČK: 52. Celik (Rím)
/A. Obert (Cagliari) hral do 77. min./
US Cremonese - US Lecce 2:0 (0:0)
Góly: 52. Bonazzoli (z 11 m), 78. Sanabria
Lazio Rím - FC Bologna 1:1 (1:1)
Góly: 38. Isaksen - 40. Odgaard
ČK: 79. Gila (Lazio) po 2. ŽK