VIDEO: Obert bol pri nečakanej výhre svojho tímu. Doma zdolal klub z popredia tabuľky

Adam Obert a Bryan Cristant.
Adam Obert a Bryan Cristant. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|7. dec 2025 o 17:25 (aktualizované 7. dec 2025 o 20:04)
Z výhry sa teší aj Cremonese.

Futbalisti Cagliari zdolali v nedeľňajšom stretnutí 14. kola talianskej Serie A na domácom trávniku AS Rím 1:0.

Hostia dohrávali od 52. minúty po vylúčení Zekiho Celika s desiatimi hráčmi a domáci zužitkovali početnú prevahu v 82. minúte zásluhou Gianlucu Gaetana.

Slovenský reprezentačný obranca Adam Obert hral v drese domácich do 77. minúty. Cagliari tak ukončilo sériu deviatich ligových duelov bez víťazstva.

Cremonese si poradilo na domácej pôde s Lecce 2:0. Pripísalo si tak druhé víťazstvo za sebou.

Serie A - 14. kolo

Cagliari Calcio - AS Rím 1:0 (0:0)

Gól: 82. Gaetano, ČK: 52. Celik (Rím)

/A. Obert (Cagliari) hral do 77. min./


US Cremonese - US Lecce 2:0 (0:0)

Góly: 52. Bonazzoli (z 11 m), 78. Sanabria


Lazio Rím - FC Bologna 1:1 (1:1)

Góly: 38. Isaksen - 40. Odgaard

ČK: 79. Gila (Lazio) po 2. ŽK

Tabuľka Serie A

Serie A

    VIDEO: Obert bol pri nečakanej výhre svojho tímu. Doma zdolal klub z popredia tabuľky
    dnes 17:25
