Inter potvrdil zisk titulu hladkým triumfom, Juventus rozhodol expresným gólom

Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 36. kole talianskej Serie A s Udinese 0:2.
O triumfe Friulčanov rozhodol v 56. minúte poľský útočník Adam Buksa, v nadstavenom čase pridal poistku Senegalčan Idrissa Gueye.
Cagliari figuruje v neúplnej tabuľke na 15. mieste, Udinese sa posunulo na 9. priečku.
Už istý taliansky majster Inter Miláno triumfoval na Stadio Olimpico nad domácim Laziom Rím 3:0 vďaka gólom Lautara Martineza, Petara Sučiča a Henricha Mchitarjana, domáci dohrávali bez vylúčeného Alessia Romagnoliho.
Juventus uspel na pôde Lecce, jediný gól stretnutia dal v 1. minúte Dušan Vlahovič.
Serie A - 36. kolo:
US Lecce - Juventus Turín 0:1 (0:1)
Gól: 1. Vlahovič
Lazio Rím - Inter Miláno 0:3 (0:2)
Góly: 6. Martinez, 39. Sučič, 76. Mchitarjan, ČK: 59. Romagnoli (Lazio)
Cagliari Calcio - Udinese Calcio 0:2 (0:0)
Góly: 56. Buksa, 90+5. Gueye
/A. Obert (Cagliari) hral do 88. min/