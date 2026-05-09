Inter potvrdil zisk titulu hladkým triumfom, Juventus rozhodol expresným gólom

Hráči Interu sa tešia z gólu (Autor: TASR/LaPresse via AP)
TASR|9. máj 2026 o 23:26
Milánčania zostrelili Lazio tromi gólmi.

Futbalisti Cagliari v zostave so slovenským reprezentantom Adamom Obertom prehrali v 36. kole talianskej Serie A s Udinese 0:2.

O triumfe Friulčanov rozhodol v 56. minúte poľský útočník Adam Buksa, v nadstavenom čase pridal poistku Senegalčan Idrissa Gueye.

Cagliari figuruje v neúplnej tabuľke na 15. mieste, Udinese sa posunulo na 9. priečku.

Už istý taliansky majster Inter Miláno triumfoval na Stadio Olimpico nad domácim Laziom Rím 3:0 vďaka gólom Lautara Martineza, Petara Sučiča a Henricha Mchitarjana, domáci dohrávali bez vylúčeného Alessia Romagnoliho.

Juventus uspel na pôde Lecce, jediný gól stretnutia dal v 1. minúte Dušan Vlahovič.

Serie A - 36. kolo:

US Lecce - Juventus Turín 0:1 (0:1)

Gól: 1. Vlahovič

Lazio Rím - Inter Miláno 0:3 (0:2)

Góly: 6. Martinez, 39. Sučič, 76. Mchitarjan, ČK: 59. Romagnoli (Lazio)

Cagliari Calcio - Udinese Calcio 0:2 (0:0)

Góly: 56. Buksa, 90+5. Gueye

/A. Obert (Cagliari) hral do 88. min/

Tabuľka Serie A

