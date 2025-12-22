ONLINE: SSC Neapol - FC Bologna dnes, Taliansky superpohár LIVE (Lobotka, finále)

Futbalisti SSC Neapol a FC Bologna dnes hrajú finále Talianskeho superpohára 2025/2026.
V zostave úradujúceho talianskeho šampióna by mal nastúpiť slovenský reprezentant Stanislav Lobotka.
Talianský Super Cup Finále 2025/2026
22.12.2025 o 20:00
Neapol
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bologna
Prenos
Krásný pondělní večer z Rijádu! Před samotnými Vánoci nám ještě zbývá rozřešit jednu hádanku v italském fotbale. Od 20:00 přivítá King Saud University Stadium finálové utkání Superpoháru.
Prvním finalistou je úřadující mistr Serie A – SSC Neapol. Ta letos navazuje právě na loňskou sezónu, protože současně ji v ligové tabulce patří třetí příčka. Svěřenci slavného trenéra Antonia Conteho odehráli ve čtvrtek velice náročné semifinále. V něm vyzvali AC Milán, které dokázali porazit výsledkem 2:0. O branky se postarala dvojice David Neres a Rasmus Højlund.
O druhou trofej v letošním roce zabojuje Bologna FC. Ta v uplynulém ročníku vyhrála domácí pohár, a tak má možnost bojovat v Superpoháru. Šestý tým ligové soutěže má za sebou náročné a vyčerpávající semifinále. V něm svěřenci trenéra Vincenza Italiana nastoupili proti Interu Milán. S ním vyhráli až na penalty, kde rozhodující kop zaznamenal Ciro Immobile.
Kdo oslaví svou druhou trofej v letošním roce?
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:00.