ONLINE: Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt dnes, osemfinále Ligy majstrov LIVE (odveta)

Futbalisti tímov FK Bodö/Glimt a Sporting Lisabon dnes hrajú odvetný zápas osemfinále Ligy majstrov v ročníku 2025/2026.
Bodö/Glimt vyhralo prvý duel 3:0 a má bližšie k postupu do štvrťfinále.
Kde sledovať Ligu majstrov v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
ONLINE PRENOS: Sporting Lisabon - FK Bodö/Glimt (Liga majstrov, osemfinále, 2. zápas, utorok, výsledky)
Liga majstrov Osemfinále 2025/2026
17.03.2026 o 18:45
Lisabon
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Bodø/Glimt
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vitajte pri preview odvetného zápasu Sporting CP – FK Bodø/Glimt v osemfinále Ligy majstrov.
V prvom zápase osemfinále Ligy majstrov Bodø/Glimt poriadne prekvapil a doma porazil Sporting CP 3:0. Góly strelili Sondre Brunstad Fet z pokutového kopu v 32. minúte, Ole Didrik Blomberg tesne pred prestávkou a Kasper Høgh v 71. minúte.
Nóri boli na ihrisku jasne lepší – premieňali šance a držali hru pod kontrolou, zatiaľ čo Sporting sa trápil v koncovke a ani raz neprekonal brankára Bodø/Glimt. Takýto výsledok im dáva veľkú výhodu pred odvetou v Lisabone, kde bude Sporting musieť zabojovať, aby mal stále šancu na postup.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:45.