Hráčov motivuje žiarovkou i optickou ilúziou. Arsenal v Lige majstrov naďalej dominuje

Používa netradičné, pre niekoho až absurdné trénerské metódy. Mikel Arteta, kouč londýnskeho Arsenalu, sa pred ligovým zápasom spred štyroch rokov postavil v kabíne pred hráčov so žiarovkou v ruke a rozprával:
„(Thomas) Edison vynašiel žiarovku. Dnes chcem vidieť tím, ktorý je prepojený, pretože žiarovka sama o sebe nič neznamená. Chcem vidieť tím, ktorý je navzájom prepojený a ktorý svieti," vravel počas toho, ako zapojil žiarovku do eletrického prúdu a rozvietil ju.
Taktiež ukázal hráčom známu ilúziu v podobe obrázku kačky alebo králika, podľa ktorej sa vraj dá určiť kreativita človeka a to, ako funguje jeho mozog.
„Môj jediný cieľ je, aby všetci videli to isté. Kačku alebo králika. Keď vidíte kačku a ja vidím králika, znamená to, že ideme opačným smerom," odhalil metódy Mikela Artetu dokumentárny seriál All or Nothing.
Z boja o štyri trofeje sa stal boj o dve
Arsenal získal pod jeho sedemročným vedením len jednu trofej, a to FA Cup v roku 2020.
Podľa mnohých je to málo, najmä keď vezmeme do úvahy fakt, že pod taktovkou Španiela minuli Londýnčania na posily zhruba 850 miliónov eur. Viac siahli do vrecka len Chelsea a Manchester United.
Súčasný ročník má však výborne rozbehnutý, no počas posledných dvoch týždňov vypadol z oboch anglických pohárových súťaží – Pohára EFL (prehra vo finále s Manchester City) a FA Cup-u (prehra vo štvrťfinále so Southamptonom).
„Počas sezóny prechádzate náročnými obdobiami. Musíme sa po posledných dvoch prehrách spamätať. Je čas ukázať, čo dokážeme," motivoval svoje mužstvo Arteta po poslednej prehre.
Nemal na výber, keďže jeho zverencov čakala náročná skúška vo štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Sportingu Lisabon. Skúška, ktorú zvládli s odretými ušami a triumfovali v nej najtesnejším rozdielom 1:0.
O víťazstvo a jednogólový náskok pred domácou odvetou na štadióne Emirates sa v úplnom závere stretnutia postaral nemecký reprezentant Kai Havertz.
Je najlepší na svete, tvrdí hrdina
Arteta mal pri striedaniach šťastnú ruku. Havertz, ktorého poslal do hry v 70. minúte, a Gabriel Martinelli, ktorý sa dostal na trávnik o šesť minút neskôr, mali prsty v gólovej kombinácii.
Martinelli sa s loptou šikovne preštrikoval z kraja takmer na os ihriska, odkiaľ poslal geniálnu prihrávku do šestnástky súpera, zatiaľ čo si Havertz skvelým postavením a načasovaním vytvoril príležitosť na skórovanie, ktorú využil.
„Streliť gól v závere zápasu je vždy pekné. Bol to otvorený duel, ale myslím si, že sme ho väčšinou celkom dobre kontrolovali. Po posledných dvoch prehrách je to pre nás veľké nabudenie," tvrdil Havertz v pozápasovom rozhovore pre Amazon Prime.
Vydzvihol aj výkon svojho brankára Davida Rayu, ktorý v dueli zneškondil všetkých päť striel súpera na bránu Arsenalu:
„Bol neuveriteľný. Myslím si, že je vo svete futbalu stále podceňovaný, ale pre mňa je to v posledných dvoch sezónach najlepší brankár na svete. Je vynikajúci, toľkokrát nás už zachránil a sme veľmi radi, že ho máme.“
Navrátilec Gyökeres neohúril
„Takto to vyzerá, keď máte skvelého brankára, ktorý dokáže udržať nulu na svojej strane a drží vás v nádeji, že na druhej strane predvediete nejakú mágiu. A presne to sa stalo," opísal duel legendárny anglický útočník Alan Shearer.
„Predviedol dva skvelé zákroky," pochválil po zápase brankára Rayu tréner Arteta, ktorý dodal: „Momentálne je fenomenálny. Máme veľké šťastie, že ho máme.“
„Keď sme sa dostali do finálnej tretiny ihriska a usadili sa v nej, zmeškali sme posledný moment. Neboli sme takí rýchli a efektívni, aby sme prelomili ich obranu," zhodnotil duel Arteta.
Stret medzi Sportingom Lisabon a Arsenalom Londýn nepriniesol okulahodiaci futbal. V 80. minúte svietilo tímom v kolónke očakávaných gólov dohromady chabé číslo 0,44.
Na Estádio José Alvalade sa vrátil Viktor Gyökeres, ktorý v lete vymenil dres Sportingu Lisabon za Arsenal. V dueli proti bývalému zamestnávateľovi neohúril. Zaznamenal len 17 dotykov s loptou a dostal sa k jedinej strele, a to až v 68. minúte stretnutia.
Ešte ich nikto nezdolal
Arsenal zostáva naďalej jediný nezdolaný tím v tohtoročnej edícii Ligy majstrov. Jedenásť zápasov, jedenásť výhier. Ohromná bilancia.
V anglickej Premier League majú "Kanonieri" sedem kôl pred koncom ročníka deväťbodový náskok pred Manchester City, ktorý má zápas k dobru.
Tímy sa v ligovej súťaži stretnú o dva týždne vo vzájomnom dueli.
V Lige majstrov si berú do odvety z Lisabonu hrateľný výsledok, pričom v tejto sezóne prehrali na Emirates Stadium iba raz. V semifinále by ich čakal lepší z dvojice Barcelona – Atlético Madrid.
Ešte pred niekoľkými týždňami dúfali fanúšikovia Arsenalu v treble či dokonca quadruple. Ako však nasvedčuje zvyšok sezóny – Londýčanov čaká tvrdší boj o trofeje, než si mnohí ľudia myslia.