ONLINE: Spartak Trnava - Raków Czestochowa (Konferenčná liga, dnes)

Súboj dvoch víťazov národných pohárov zo Slovenska a Poľska prinesie stret Trnavy a Rakówa.



Spartakovci si v druhom predkole EKL bez problémov poradili s waleským Newtownom po výsledkoch 4:1 vonku a 2:1 doma. Štart v Európe si vybral daň v domácej súťaži, keď síce Trnavčania vyhrali nad Zlatými Moravcami, ale potom prehrali s Banskou Bystricou a remizovali s Podbrezovou. Zverenci trénera Michala Gašparíka favoritmi v treťom predkole nebudú, o to viac však môžu prekvapiť.



Raków je pre mnohých slovenských fanúšikov neznámy pojem, v poľskej Ekstraklase však hrá o predné priečky. To, že Poliaci sú favoritom svedčí fakt, že vyhrali všetky súťažné zápasy v tejto sezóne. Prv triumfovali v domácom superpohári nad Lechom Poznaň, v lige zdolali Wartu a Stal Mielec, v Európe zase vyradili kazašskú Astanu po celkovom skóre 6:0. Raków Częstochowa je podľa stávkových kancelárií tímom, ktorý by z tejto dvojice mal ísť do play-off Európskej konferenčnej ligy.