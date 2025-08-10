Trnava v lige stále nedostala gól a má maximum bodov. Proti Prešovu rozhodol obranca

Niké liga - 3. kolo
Spartak Trnava - Tatran Prešov 1:0 (1:0)
Gól: 14. Holík
Rozhodovali: Smolák – Vorel, Zemko, 5078 divákov.
Trnava: Frelih - Ujlaky, Nwadike, P. Karhan - Holík, Moistsrapishvili (71. Sabo), Kratochvíl, Tomič (71. Daniel) – Badolo (71. Azango), Paur (89. Ďuriš), Škrbo (79. Kudlička).
Prešov: Bajza - Balodis, Míka, Šimko – Sipľak (46. Gáll), Begala (80. Morim), Siheiev (46. Souček), Kotula - Olejník, Wolsztynski (31. Sagna), Regáli (64. Masaryk).
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
TRNAVA. Futbalisti Spartaka Trnava sú aj po treťom kole Niké ligy stopercentní. V nedeľu zdolali FC Tatran Prešov 1:0 a s deviatimi bodmi vedú tabuľku.
Rozhodujúci moment prišiel v 14. minúte stretnutia. Kratochvíl videl nabiehajúceho Holíka, poslal mu do šestnástky ideálny center a český obranca hlavou prekonal prešovského brankára Bajzu.
Pred prestávkou predviedol exkluzívne nožničky po rohovom kope Nwadike, jeho gól ale pre faul neplatil. Cez videorozhodcu neprešiel ani zásah prešovského Sagnu po rohovom kope, a tak sa už skóre nemenilo.
"Gratulujem chalanom, ďakujem fanúšikom, znovu vytvorili skvelú atmosféru. Nevstúpili sme dobre ani do jedného polčasu, ťažko sme sa rozbiehali.
Celý zápas sme boli lepší, vytvorili sme si viac šancí, aj keď Tatran hrozil z brejkov a štandardiek, nejakým spôsobom sme to uhrali a máme tri body.
Musíme sa ale poučiť z efektivity, boli tam gólové šance, ktoré musíme vyriešiť lepšie, lebo súper ako Craiova by nás za ich zahadzovanie potrestal," hovoril po víťaznom zápase tréner Trnavy Michal Ščasný.
"Cítili sme šancu, chceli sme získať minimálne bod, náš výkon sa stupňoval počas zápasu. Do stretnutia sme vstúpili podľa predstáv, defenzívny štýl Trnavy je čitateľný, boli sme dobre pripravení, ale útočníci nám neudržali vpredu lopty, aby sme sa dostali ďalej ako do stredného pásma.
Z toho pramenil tlak Trnavy, vyprodukovali z toho gól. Dostali sme sa potom späť do zápasu, boli tam situácie, ktoré sme mohli vyriešiť lepšie, ale pochválim hráčov za sľubný prechod. Ku koncu polčasu mala Trnava tlak, z ktorého mohla aj zvýšiť, ale ustáli sme to.
Polčasové striedania nám vyšli, hráči zvýšili aktivitu, dali tam rozbehy, väčší tlak, Spartak sme potrápili, mali sme tam dobré prechody, zakončenie, kvalitné štandardky. Proti Trnave je však ťažké sa presadiť.
Musíte premeniť, čo sa vám naskytne, to nám nevyšlo. Za tlak, aký Spartak mal, my sme mali len záblesky, sme si asi nezaslúžili nič," dodal Jaroslav Hynek.