ONLINE: FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (3. kolo)

FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Niké ligy.
FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|10. aug 2025 o 16:00
Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Niké ligy: FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov.

TRNAVA. Futbalisti FC Spartak Trnava a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 3. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: FC Spartak Trnava - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 3. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
10.08.2025 o 19:00
3. kolo
Trnava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Vorel, Zemko..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 3. kola Niké ligy medzi Trnavou a Prešovom.

FC SPARTAK TRNAVA

Trnava úvodných dvoch súperov zvládla a jednoznačne si trúfa aj na tretieho. Otázkou ale zostáva ako sa dokáže pripraviť na neznámych Šarišanov s hráčmi v tíme, ktorých zatiaľ nikto detailnejšie nepozná. Prvýkrát počas svojej desaťročnej kariéry trénera z postu hlavného povedie trnavský tím Michal Ščasný proti svojmu niekdajšiemu zamestnávateľovi. Do dnešného dňa to 46-ročný český kouč zažil len ako asistent v Senici, kde novú kapitolu rozbehol v roku 2015. Ako hráč pôsobil vo vtedajšom 1. FC Tatran dva roky (2008, 2010).

FC TATRAN PREŠOV

Prešovčanom neostáva nič iné, len chodiť do zápasov proti veľkým favoritom s malou dušičkou, že sa podarí niečo uhrať. S bratislavským Slovanom to dokázali, kúsok od ďalšieho skvelého výsledku boli na trávniku MŠK Žilina. Pod Dubňom prehrali 0:1 gólom Filipa Kašu. Ako to bude po necelých ôsmich v Trnave?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 19:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
2
2
0
0
4:0
6
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
3
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
2
1
1
0
4:2
4
V
R
4
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
2
1
1
0
1:0
4
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
2
1
0
1
2:2
3
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
2
0
2
0
2:2
2
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
2
0
1
1
2:3
1
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
0
1
1:3
0
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
2
0
0
2
0:5
0
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

