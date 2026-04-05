Niké liga: Trnava potvrdila doma rolu favorita, Podbrezovej strelila štyri góly

Futbalisti FC Spartak Trnava a FK Železiarne Podbrezová dnes hrali zápas 4. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
Futbal ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
05.04.2026 o 18:00
4. kolo
Trnava
4:1
(1:1, 3:0)
90+2 minúta
Ukončený
Podbrezová
Prehľad
Góly: 45+1. Metsoko (Sabo), 70. Lampreht (vla.), 79. Gong, 80. Gong – 20. Galčík (Štefánik). ŽK: 29. Twardzik (TRN), 37. Paur (TRN), 52. Mikovič (TRN), 82. Procházka (TRN) – 86. Lampreht (POD), 90+1. Mrvaljevič (POD). Rozhodca: Ruc – Štofik, Zemko. Diváci: 3550.
Prenos
FC Spartak Trnava – FK Železiarne Podbrezová 4:1 (1:1)
Bol to zápas dvoch rozdielnych polčasov, zatiaľčo Podbrezová začala zápas lepšie a aj skórovala, Trnavu naštartoval vyrovnávajúci gól v nadstavenom čase prvého dejstva. Po prestávke to Trnava roztočila naplno a napokon dokázala zvíťaziť 4:1.
90+2
Koniec zápasu.
90+1
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Balša Mrvaljevič).
90+1
Píska sa útočný faul Podbrezovej v strede poľa.
90+1
Možnosť pre Podbrezovú, Mrvaljevič však netrafil prudkú loptu.
90
Nadstavený čas: 2 minúty.
89
Ďurišovu hlavičku berie zo vzduchu Jurička.
88
Jurička rozohral z prvej nepresne, loptu poslal za postrannú čiaru.
87
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava:
z ihriska odchádza Idjessi Metsoko, prichádza Michal Ďuriš.
87
Mikovičovu strelu stlmil múr, loptu berie Jurička.
86
Žltá karta pre tím FK Železiarne Podbrezová (Rene Lampreht).
85
Metsoko sa rútil na bránu, fauloval ho Lampreht tesne pred vápnom. Priamy kop.
85
Galčík strieľal, trafil iba Saba.
85
Holík odobral loptu Lamprehtovi, ale iba za cenu faulu.
84
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Filip Mielke, prichádza Alex Lajčiak,
z ihriska odchádza Samuel Štefánik, prichádza Davit Hakobjan.
82
Žltá karta pre tím FC Spartak Trnava (Roman Procházka).
80
Trnava dala gól!
HILARY GONG si narazil loptu na pravej strane s Procházkom, v šestnástke najprv napálil brániaceho Luku, no ani to ho nezastavilo a ďalším dotykom už rozvlnil sieť.
79
Trnava dala gól!
Trnava v druhom polčase valcuje Podbrezovú a vyhráva už 3:1! Khorkheli preniesol hru na ľavé krídlo, kde sa lopty zmocnil Kudlička, šprintom sa dostal do dobrej pozície, jeho strelu Jurička vyrazil nohou, no iba k HILARYMU GONGOVI, ktorý sa presadil prvým dotykom z dorážky.
77
Kudlička poslal výborný center na hlavu Metsoka, ktorý však z päťky mieril nad brvno.
76
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava:
z ihriska odchádza Jakub Paur, prichádza Roman Procházka,
z ihriska odchádza Philip Azango, prichádza Hilary Gong.
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Kevor Palumets, prichádza René Paraj.
75
Po priamom kope Trnavy nasleduje iba kop od brány Podbrezovej.
Dnešné stretnutie sleduje 3550 divákov.
73
Holík potrebuje ošetrenie.
72
Holík si dovolil parádičku proti dvom brániacim hráčom a bol faulovaný, vybojoval štandardku.
72
Podbrezová predvádza v druhom polčase slabší výkon, teraz je ale na ťahu.
70
Trnava dala gól!
Trnava otáča zápas a vyhráva 2:1! Metsoko sa tentokrát ocitol v roli asistenta. Výborne potiahol loptu Sabo, prihral Metsokovi do behu, ten dal pod seba Kudličkovi, ktorý prekonal Juričku z bezprostrednej blízkosti. Gól je pripísaný RENÉMU LAMPREHTOVI, ktorý loptu ešte tečoval a strieľa si tak vlastenca.
68
Azango si taktiež robil priestor, no napálil to iba do Kováčika.
67
Khorkheli napriahol tesne spoza vápna, trafil však brániaceho Lamprehta.
65
Mrvaljevič bránený až dvojicou Trnavčanov, ktorí mu loptu vzali.
63
Striedanie v tíme FK Železiarne Podbrezová:
z ihriska odchádza Ridwan Sanusi, prichádza Balša Mrvaljevič,
z ihriska odchádza Vincent Chyla, prichádza Luka Silagadze.
63
Podbrezová rozohrala roh nakrátko, chvíľu nato centroval Štefánik, Luka hlavičkoval nepresne.
62
Šiler voľný v pokutovom území, no Galčík mu nedokázal prihrať, bol zablokovaný, ale získal rohový kop.
61
Azango sa v šestnástke nepresadil cez Mielkeho, nasleduje kop od brány.
60
Khorkheli prihrával na prednú žrď, adresáta nenašiel, hostia sa ubránili.
58
Metsoko našiel Kudličku, ktorý najprv prešiel cez brániaceho Lamprehta, no ten ho v šestnástke dobehol a Kudlička tak nezakončil.
57
Striedanie v tíme FC Spartak Trnava:
z ihriska odchádza Giorgi Moiscrapišvili, prichádza Luka Khorkheli,
z ihriska odchádza Stefan Škrbo, prichádza Timotej Kudlička.
56
Twardzik zakrútil loptu z priameho kopu tesne vedľa vzdialenejšieho pravého horného rohu brány.
54
Štefánik hľadal centrom Šilera, lopta bola ale privysoká, Šiler na ňu nedočiahol.
53
Štefánikov center z priameho kopu odvrátený na rohový kop.
52
Žltá karta pre tím FC Spartak Trnava (Martin Mikovič).
52
Mikovič nepríjemne trafil Galčíka, Podbrezová bude zahrávať priamy kop.
51
Škrbo odcentroval na malé vápno, Podbrezovčania ale bez problémov loptu odhlavičkovali.
49
Mikovičovi lopta nesadla, no domáci pri nej aj naďalej zostávajú.
49
Na zadnej žrdi odvracia Mielke na ďalší roh.
48
Laušičov center Podbrezovčania zblokovali na rohový kop.
47
Galčík sa rútil do šance, ale Vantruba výborne vybehol a odkopol loptu do bezpečia.
47
Center Trnavy z ľavej strany odhlavičkoval Luka, ktorý kraľoval v šestnástke.
46
Začal sa druhý polčas.
Po prvom polčase remizuje Trnava s Podbrezovou 1:1. Skóre otvoril v 20. minúte Galčík, v nadstavenom čase vyrovnal Metsoko.
Druhý polčas sa začne o 19:05.
45+2
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Twardzik to ešte skúsil strelou z diaľky, no mieril nad brvno Juričkovej brány.
45+1
Trnava dala gól!
Trnava vyrovnáva gólom do šatne! Z pravej strany odcentroval Sabo, IDJESSI METSOKO si našiel priestor na bližšej žrdi, predskočil Luku a dostal loptu do siete.
45+1
Nadstavený čas: 2 minúty.
45
Palumets pridlho váhal, loptu mu berie Mikovič, ktorý ide dopredu.
43
Po zákroku Azanga potrebuje ošetriť Sanusi.
43
Škrbo prihral z ľavej strany pod seba Mikovičovi, ktorý centroval na zadnú žrď, tam sa Azango k lopte nedostal.
40
Trnava prežila dve obrovské šance súpera a momentálne je na lopte v strede poľa.
38
Vantruba opäť odolal, reflexívnym zákrokom po rohovom kope zneškodnil výbornú šancu Šilera!
37
Štefánik perfektne zahral priamy kop, Vantruba netrafil ideálne loptu, tá potom skončila na brvne, Trnava mala poriadne šťastie!
37
Žltá karta pre tím FC Spartak Trnava (Jakub Paur).
35
Trnava s postupným útokom, ale vracia loptu dozadu, Podbrezová dobre bráni.
34
Center Trnavy na zadnú žrď, ale iba ku Kováčikovi.
33
Jurička dobre vybehol z brány a odohral loptu pred hráčom Spartaka.
31
Štefánikov center domáci odvracajú na autové vhadzovanie.
31
Jurička jednou rukou vytesnil loptu a Kováčik oslobodil svoj tím.
30
Azangovi nabiehal Metsoko aj Škrbo, po zrazenom centri uvidíme rohový kop.
29
Žltá karta pre tím FC Spartak Trnava (Filip Twardzik).
27
Sanusi a Twardzik sa nepríjemne zrazili, horšie je na tom domáci futbalista, ktorý musí byť ošetrený.
26
Chyla potiahol útok Podbrezovej, ktorá sa usadila pred pokutovým územím Spartaka.
25
Trnavčania teraz veľmi nenapádajú rozohrávku Podbrezovej, čo sa nepáči divákom na štadióne.
23
Mikovič zablokovaný Lamprehtom, Mikovič vhadzuje.
23
Galčík centroval na zadnú žrď, tam sa Podbrezovčania do koncovky nedostali. Trnava vhadzuje.
22
Paur znova fauluje a ponúka Podbrezovej priamy kop.
20
Podbrezová dala gól!
Trnava sa nevyhla chybe na vlastnej polovici, Štefánik prihral ROLANDOVI GALČÍKOVI, ten sa presadil cez dvoch brániacich hráčov a druhým dotykom poslal loptu do siete popri padajúcom Vantrubovi.
19
Faul Mikoviča na Kováčika v strede poľa.
18
Trnava sa na chvíľu usadila na útočnej polovici, ale má problém dostať sa cez sformovaných brániacich Podbrezovčanov.
16
Podbrezová s postupným útokom, akciu potiahol Sanusi, vnikol do šestnástky a preveril Vantrubu strelou na bližšiu žrď.
15
Podbrezová sa vhadzovaniami približuje k šestnástke Trnavy.
13
Holík unikal po pravom krídle, prihrával popred bránu, no tam nemal nikoho zo spoluhráčov.
12
Podbrezová zahrávala štandardku, no propagačný pokus končí v náručí Vantrubu.
11
Pridlhý nákop na Škrba, lopta končí za bránkovou čiarou.
10
Mikovič zobral zakončenie zvnútra šestnástky na seba, no trafil hráča pred sebou. Kováčik oslobodzuje svoj tím.
8
Faul Paura v strede poľa, loptu získava Podbrezová.
6
Azango preveril Juričku, hosťujúci brankár jeho strelu k žrdi vyrazil.
5
Jurička vyšiel z brány a hlavičkou odvrátil loptu aj črtajúcu sa šancu Trnavy.
5
Spartak pri lopte na vlastnej polovici.
3
Po rohu vznikla skrumáž, ale Trnava sa ubránila.
2
Galčík v ideálnej príležitosti, jeho strelu Vantruba vyrazil na roh!
1
Dlhý nákop na Mikoviča, ten sa ale k lopte nedostal, má ju Jurička.
1
Loptu má Vantruba, rozohráva nakrátko.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
FC Spartak Trnava: Vantruba – Holík, Sabo, Twardzik, Mikovič (C) – Laušić, Paur, Moiscrapišvili – Azango, Metsoko, Škrbo.
Náhradníci: Vasiľ – Jureškin, Procházka, Stojsavljevič, Gong, Kudlička, Koštrna, Khorkheli, Ďuriš.
Tréner: Antonio Jose Munoz Guzman
FK Železiarne Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Chyla, Palumets, Sanusi – Galčík, Štefánik (C), Šiler.
Náhradníci: Domaniský – Khiminets, Paraj, Mrvaljevič, Silagadze, Lajčiak, Duraj, Gavrylenko, Hakobjan.
Tréner: Štefan Markulík
Rozhodca: Ruc – Štofik, Zemko.
V 4. kole nadstavby Niké ligy skupiny o titul hostí Spartak Trnava Podbrezovú. Stretnutie má úvodný výkop o 18:00.
Trnava sa nachádza na 4. mieste, na konte má 40 bodov. Na tretiu Dunajskú Stredu stráca šesť bodov, no má zápas k dobru. Pred piatymi Michalovcami má náskok dva body, ale odohrala o duel menej. Z posledných piatich zápasov Trnava jeden vyhrala, jedenkrát remizovala a trikrát prehrala. V minulom kole prehrala na ihrisku Michaloviec 0:1.
Podbrezovej patrí 6. priečka so ziskom 36 bodov. Na Michalovce stráca dva body, v prípade dnešného víťazstva by ich preskočila. Podbrezovčania však prehrali tri duely v rade, v minulom kole podľahli Slovanu Bratislava na jeho ihrisku 0:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
26
17
4
5
55:32
55
V
V
P
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
13
7
6
50:31
46
P
V
V
P
R
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
25
13
7
5
42:27
46
P
P
V
R
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
13
4
8
40:30
43
V
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
26
11
5
10
37:40
38
V
V
V
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
26
11
3
12
48:38
36
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
26
10
4
12
42:44
34
V
V
R
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
26
10
3
13
24:41
33
V
V
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
26
6
9
11
26:41
27
R
P
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
6
8
12
28:37
26
P
P
R
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
26
4
11
11
23:38
23
R
P
R
P
P
6
MFK SkalicaMFK Skalica
26
5
7
14
24:40
22
P
V
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body