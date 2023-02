Tréner Spartaka chváli posily: V lige chceme naháňať Slovan i DAC

TRNAVA. Spartak Trnava vstupuje do jarnej časti futbalovej Fortuna ligy so stabilizovaným kádrom. V mužstve prišlo iba k zopár zmenám, k dvom posilám Twardzikovi a Oforimu si však trnavský tréner Michal Gašparík vie predstaviť ešte jednu novú tvár, pričom rád by ešte vystužil ofenzívu. V kuloároch sa špekuluje, že Spartak sa zameral na 25-ročného nigérijského krídelníka Philipa Azanga z Trenčína. "Toto je vec na vedenie klubu. Prejavil som o Azanga záujem, uvidíme, ako to dopadne. Má zmluvu v Trenčíne do leta, teraz mal svalové problémy, je zranený, no myslím si, že za polsezónu sa dá dokopy.

Uvidíme, ale je to jedna z alternatív. Viem si predstaviť, že by sme ním zvýraznili našu ofenzívnu silu. Či už teraz, alebo aj smerom do budúcej sezóny," povedal na tlačovej konferencii Spartaka pred štartom jarnej časti súťaže Michal Gašparík.

K oznámeným príchodom sa šéf realizačného tímu Spartaka vyjadril pochvalne. Twardzik? Má fantastickú ľavačku "Priniesli sme kvalitu. Filipa Twardzika poznáme, už u nás pôsobil, teraz prišiel z rakúskej ligy, Kelvina Oforiho sme zase angažovali z druhej nemeckej Bundesligy. Aj to je určitá záruka kvality. Hľadali sme krídelníka, ktorý bude kvalitný v driblingu a dokáže prečíslovať súpera v krajných priestoroch. Často hráme proti blokovej obrane protivníka, ktorý nás čaká na vlastnej polovici. Plusom je, že Ofori je ľavák, ktorých nemáme v tíme veľa. Čo sa týka Filipa Twardzika, počítame s ním na pozíciu ľavého obrancu aj ľavého stopéra. Všetci poznáme jeho prednosti, je veľmi kreatívny, kvalitný smerom dopredu, má fantastickú ľavačku a videnie na ihrisku. Verím, že nám zase pomôže dobýjať obranu súpera. Zozadu potrebujete vždy kvalitnú rozohrávku a podporu. To títo dvaja futbalisti spĺňajú."

Krídelník Alex Iván dostal síce možnosť hľadať si nový klub, momentálne to ale vyzerá, že bude pokračovať aj na jar v Trnave. "Pokiaľ viem, Alex nemá žiadnu inú ponuku. Trénuje s nami a musím povedať, že na ihrisku aj celkom dobre vyzeral. V príprave hrával z ľavého krídla, opačnou nohou do vnútra. Celkom mu to sedelo. Je v tíme a rátame s ním."

Filip Twardzik. (Autor: TASR - Lukáš Grinaj)

Začiatok ligy veľa napovie Prestupový termín trvá ešte dva týždne, v kolónke odchodov aktuálne svietia mená: Gergely Tumma (Liptovský Mikuláš, hosťovanie), Kenneth Ikugar (Zlaté Moravce), Stanislav Olejník, Michal Boledovič (obaja Myjava, hosťovanie). Na prestup odišiel len Sudais Ali Baba (Panserraikos). Spartakovci počas zimy absolvovali sústredenie na Malte, odohrali Tipsport ligu aj Tipsport Cup. Tréner Michal Gašparík vyzdvihol kvalitné podmienky na prípravu, ktoré mužstvo našlo aj počas pobytu na Malte. Pozitívne vníma aj rozbehnuté rokovania o predĺžení spolupráce s kľúčovými hráčmi. V utorok napr. podpísal novú zmluvu stredopoliar Azeez Oseni. Prvý jarný duel odohrajú Trnavčania v sobotu 11. februára o 15:00 v Poprade, kde má domáci stan rozložený Liptovský Mikuláš. "Verím, že sa nám podarí dobre odštartovať. Začiatok ligy veľmi veľa napovie. Hráme u posledného, no určite nás nečaká ľahký zápas. Slovan ide do Dunajskej Stredy, niekto tam stratí body. Môžeme sa nadýchnuť, ale zároveň nám môžu súperi aj odskočiť," zamyslel sa trnavský kormidelník.

"Naše ciele sa nemenia, chceme ísť do pohárovej Európy, takže musíme skončiť v prvej trojke. Pozeráme sa hlavne na Dunajskú Stredu, ale musíme hľadieť aj pod seba. Takto pred rokom bol pod nami Ružomberok a preskočil nás. Chceme sa pokúsiť odohrať finále pohára na domácom štadióne, to by bol pre každého spartakovca veľmi pekný zápas. V kabíne som povedal ešte tretí cieľ - túto polsezónu musíme vyselektovať najlepších hráčov, ktorí tu zostanú aj pre budúcu sezónu. Ambície v nasledujúcej budú znova o krôčik vyššie, to čo stačilo pred dvoma rokmi, už teraz nebude stačiť. Chceme sa posúvať, budovať tím a tlačiť aj na hráčov, aby ich výkonnosť bola lepšia a lepšia. Zostať tu môžu len najlepší." Chcú naháňať Slovan i DAC Spartak na jeseň nemal vyloženého strelca, góly si rozdelili viacerí hráči. V zimnej príprave sa k nim pridal aj pravý obranca Kristián Koštrna, ktorý úspešne premieňal pokutové kopy. "Verím si, a musím si zaklopať, nezahodil som ešte ani jednu. Keď bude v zápase jedenástka, chcel by som si ju zobrať, ale rozhodnutie bude na trénerovi, koho určí. Ak niekoho iného, budem to rešpektovať. Ak mňa, poteším sa," usmial sa Koštrna.

"Chceme zabojovať, aby sme v pohári išli do finále, čo by bol na domácom štadióne zážitok pre každého z nás. Budeme sa snažiť naháňať súperov ako sú Dunajská Streda a Slovan. Uvidíme, čo to dá, ale musíme sa samozrejme pozerať aj pod seba. Vieme, aký je futbal, jedno - dve zakopnutia a súperi sa na vás dotlačia. Potom vzniká tlak. Musíme dobre odštartovať, vyhrať v Liptovskom Mikuláši a ísť od zápasu k zápasu," pridal odchovanec Spartaka k cieľom pre sezónu. Spartak oslávi v máji sté výročie založenia klubu. Pri tejto príležitosti vyvíja klub viacero aktivít. Spustil členský program pre fanúšikov, na streamovacej platforme Voyo beží seriál o klube, s RTVS pripravujú profily hráčov majstrovskej Trnavy. Chystajú aj spustenie siene slávy, ku koncu sezóny vyjde tiež kniha mapujúca históriu klubu a v priebehu pár dní plánuje klub spustiť nový dizajn webovej stránky. "Vyvrcholením osláv by mal byť zápas s atraktívnym súperom. V rokovaní sme s niekoľkými klubmi, nebudem však predbiehať, zrejme až počas jarnej časti sa rozhodne, s kým súboj odohráme," uviedol PR manažér Spartaka Patrik Velšic.