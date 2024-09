Trnava zahodila šancu dotiahnuť sa na čelo. Mikovič: Bude nás to ešte dlho mrzieť

Trnavčania boli, naopak, sklamaní. "Vedeli sme, ako sa skončil zápas pred nami, bola šanca sa dotiahnuť na čelo tabuľky, to mrzí asi najviac každého v šatni,“ pripomenul kapitán Spartaka Martin Mikovič prehru Slovana so Žilinou 0:5.

Mali sme zápas zavrieť na 3:0 a bol by pokoj. Takto plačeme, budeme si to analyzovať, pritom zápas bol len o nás,“ pokračoval strelec druhého trnavského gólu.

"Tridsať minút bol Ružomberok bez energie, možno sa podpísalo aj to štvrtkové vypadnutie v medzinárodnom pohári. S hráčmi to zamáva. Vnútili sme im náš futbal, napádanie, brali sme im lopty.

Keby sme dohrali polčas na 2:0, to bolo kľúčové... Jednak nám utiekol hráč cez Erika Saba, Vojto Kubista mohol loptu odkopnúť, riešiť to jednoduchšie. Darovali sme im gól, pri druhom sme nevedeli, čo sa vlastne píska, najprv sme mysleli, že ruku, potom, že faul tam bol. Kopala sa penalta,“ povzdychol si Gašparík.

Kapitán Spartaka Mikovič sa pristavil i pri momente, ktorý sa udial tesne po záverečnom hvizde rozhodcu, keď sa z kotla trnavských fanúšikov ozvalo nespokojné skandovanie.

„Strašne dlho nás táto strata bude mrzieť, hrali sme dobre. Keď však niekto začne kričať„ My chceme Spartak“, tak to ma po takomto zápase zabíja. Hráči idú do konca, máme šance, súper vykopáva loptu z bránkovej čiary... Nechápem to.

Keby sme hrali zle ako v Michalovciach, potom nech na nás kričia, to si každý uvedomuje. Teraz však súpera melieme, dostaneme nešťastný gól a príde takýto pokrik... Zamrzí to.“