Trnava výborný úvod do výhry nepretavila, proti Ružomberku stratila dvojgólový náskok

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Obrovská škoda z nášho pohľadu, ako sme do zápasu nedôsledne, laxne a nekoncentrovane vstúpili. Neboli sme dostatočne pripravení na úroveň súpera, po štandardkách sme dovolili súperovi dať dva góly, ktoré by sme nemali tak ľahko dopustiť alebo im predísť. Potom sme sa našťastie zlepšili v prechodoch a zakladaní útokov, vypracovali sme si náznaky šancí a šance a dali kontaktný gól. Cez polčas sme si ukázali cesty, ako sa zlepšiť a na to, ako bol na nás súper pripravený v defenzíve. Aj domáci mali množstvo šancí, závarov, ale škoda z našej strany, že sme nedotiahli situácie, keď sme si dobre natiahli hráčov a stopérov Spartaka a dostali sa za nich. Možno to znie trochu zvláštne, no po programe a situácii v akej sme boli mentálne po štvrtku, ktorý nás dostal dole, je to dnes pre nás takmer víťazstvo. Dostať sa späť za stavu 0:2, remizovať s kvalitným súperom, za to musím pochváliť mužstvo, ako sa zdvihli a ukázali mentalitu, aká by mala byť na ligovej úrovni.“

Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Stratili sme dva body, takýto zápas by sme mali vyhrať, keď vedieme 2:0 a hráme dobre. Povedal by som výborne, futbal hráčom chutil. Cez týždeň sme dobre trénovali, aj to dobre vyzeralo na ihrisku, celkom s ľahkosťou sme si vypracovávali gólové zakončenia, mali sme ich 25. Polčas sme mali dohrať na 2:0, to bolo kľúčové. Úplne sme im darovali prvý a potom aj druhý gól. Namiesto toho, aby tam bolo 3:0, alebo 3:1, bolo 2:2. Potom to bol klasický zápas s Ružomberkom, búšili sme do nich a nie a nie nám to tam padnúť. Za predvedenú hru a výkon si hráči určite zaslúžia pochvalu. Hrali dobre, behali dobre, bojovali dobre, vyhrávali súboje, mali dobré držanie lopty. Aj signály a štandardky nám vyšli, aj vedenie útokov nám vychádzalo podľa plánov, chýbalo možno trochu vyššej efektivity a šťastia, aby sme dali viac gólov. Inak s výkonom by mali byť všetci spokojní."