Verí, že sa Trnava zomkne. Chceme tretie miesto, hovorí Koštrna

TRNAVA. Boj o bronz vo Fortuna lige nadobudol po ôsmom kole nadstavbovej časti opäť nový rozmer.

Víťazstvom v Žiline sa do neho vrátila Podbrezová už v piatok a v sobotu sa pridala Banská Bystrica, ktorá dokázala vyhrať v Trnave 1:0.

Oba kluby už strácajú na aktuálne tretí Spartak iba dva body.

Hrali bez energie

„Bol to ťažký zápas, Banská Bystrica hrala bojovne, bránila a vyťažila z minima maximum. Vyhrali 1:0, ale ono to tak býva, že po tej eufórii okolo pohára, prišlo akoby uspokojenie.

Bolo to z našej strany bez energie. Škoda, mali sme to vo vlastných rukách. Keby sme vyhrali, asi by sme mali tretie miesto už viac-menej isté.