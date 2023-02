Bol až treťou voľbou. Trnava poslala Boatenga na hosťovanie do Česka

TRNAVA. Ghanský futbalista Kelvin Boateng bude do konca sezóny hosťovať v druholigovom českom klube MFK OKD Karviná, do ktorého ho uvoľnil trnavský Spartak. Fortunaligista o tom informoval na svojom webe.

Dvadsaťdvaročný krídelník prišiel do Trnavy v lete 2021, v prvej sezóne odohral 18 zápasov a strelil štyri góly.

V aktuálnom ročníku naskočil do 16 zápasov, väčšinou ako striedajúci hráč, no strelecky sa presadil iba raz, keď sa podieľal na domácej remíze 2:2 so Žilinou.