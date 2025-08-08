Trnava využila svoje právo. V lige si odložila zápas až po odvete v Konferenčnej lige

Futbalisti Spartaka Trnava Roko Jureškin (vľavo) a Jakub Paur.
Futbalisti Spartaka Trnava Roko Jureškin (vľavo) a Jakub Paur. (Autor: TASR)
Zápas Trnava - Košice sa uskutoční v náhradnom termíne.

BRATISLAVA. Zápas 4. kola Niké ligy medzi futbalistami Spartaka Trnava a FC Košice sa uskutoční v náhradnom termíne.

„Andeli“ ako slovenský zástupca v pohárovej Európe využili možnosť zažiadať o odklad stretnutia, ktoré sa tak bude konať 28. alebo 29. októbra o 18.00 h.

Termín zápasu bude presne určený po výbere TV duelov v 12. a 13. kole Niké ligy, informoval web Niké ligy.

Každý klub, ktorý je účastníkom jednej z európskych pohárových súťaží a reprezentuje Niké ligu a slovenský futbal v pohárovej Európe, má možnosť zažiadať o odklad jedného zápasu z 2. až 5. kola Niké ligy.

Spartak účinkuje v Konferenčnej lige, v prvom zápase 3. predkola prehral na ihrisku rumunského CS Universitatea Craiova 0:3.

Dostal sa tak do náročnej situácie pred odvetou, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 14. augusta na domácej pôde (20.30 h). Duel Trnavy s Košicami bol pôvodne naplánovaný na nedeľu 17. augusta.

