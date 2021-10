Prečo by mali demolovať mesto? Spartak navrhuje zákaz hosťujúcich fanúšikov

Hamran by stop fanúšikov uvítal

Na zlepšenie bezpečnosti na štadiónoch padlo viacero návrhov. Šéf Trnavy Macho by uvítal, aby pri rizikových zápasoch necestovali fanúšikovia hostí na zápas. Toto opatrenie sa osvedčilo v Holandsku.

"Prečo by mali chuligáni napríklad ísť do Bratislavy a demolovať mesto, ktoré samospráva buduje? V Holandsku na to našli riešenie. Fanúšikovia z Rotterdamu nesmú chodiť na zápasy do Amsterdamu a to isté platí aj naopak. Na prechodné obdobie 2 - 3 rokov by sme mohli to isté aplikovať aj u nás," navrhuje Macho.