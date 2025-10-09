Treťoligista takmer šokoval tím z Niké ligy. Škoda chýb, vravel tréner

Futbalisti Myjavy podľahli tesne 1:2.
Futbalisti Myjavy podľahli tesne 1:2. (Autor: Vladimír Pyxel Domen)
Ivan Mriška|9. okt 2025 o 11:59
Dvojice štvrtého kola sú známe.

MYJAVA. Zápas Spartak Myjava – MFK Skalica uzavrel program 3. kola pohárovej súťaže Slovnaft Cup.

Myjava je aktuálne na druhom mieste tretej ligy Západ, preto chcela favorita z najvyššej súťaže potrápiť.

„Čakal nás ligový súper, takže sme sa na tento zápas tešili. Nepripravovali sme sa však naň nejako špeciálne, snažili sme sa hrať svoju hru,“ opisoval tréner Myjavy Adam Rechtorík.

Museli byť v bloku

Pod umelým osvetlením sa vedenia ujal favorit z Niké ligy, ktorého v 18. minúte poslal do vedenia Adam Ravas – 0:1. Inak však rozdiel dvoch súťaží nebol až tak viditeľný.

„Boli tam pasáže, v ktorých mal súper loptu pod kontrolou a my sme museli byť vo väčšom defenzívnom bloku, čo nám trochu ubralo síl,“ priznal.

Na začiatku druhého dejstva potešil 367 divákov Dominik Martišiak. Ten v 48. minúte zaskočil favorita a vyrovnal na 1:1.

„Vstup do druhého polčasu sme mali výborný, vyrovnali sme a škoda, že sme dostali dva góly, ktoré boli trošku lacné. Prvý po zbytočnej štandardke a druhý po chybe v celej našej strednej zóne

Ale to sa stáva, ak je súper o dve ligy vyššie a dostane nás pod tlak, potom sa aj tie chyby prejavia,“ uviedol Rechtorík.

Nemajú sa za čo hanbiť

Tesné víťazstvo 2:1 zabezpečili Skalici v 58. minúte Petr Pudhorocký.

„Škoda, že sme ešte nejakú našu šancu nepremenili, ale určite sa nemáme za čo hanbiť. Ligistu sme potrápili, nemal svoj výsledok celkom pod kontrolou až do konca zápasu a treba našich chalanov pochváliť. Nezľakli sa a odohrali so Skalicou vyrovnanú partiu,“ povedal spokojne.

Skalica v ďalšom kole narazí na Inter Bratislava, Myjava sa tak môže naplno sústrediť na boj v tretej lige Západ. Na lídra z Nových Zámkov stráca aktuálne jeden bod.

Vzpruhou pre Spartak môže byť aj nedávne rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ, na základe ktorého Myjave nebudú odrátané tri body, čo jej hrozilo za neuhradenú zbernú faktúru.

„Super, že nám body zostanú, pretože sme si ich pocitovo nazbierali. Chalani sa na ihrisku nadreli, a tak im dobre padne informácia, že nám ich neodrátajú.

Bude to motivácia do ďalšieho priebehu jesene, v ktorej sa chceme pobiť o športový úspech,“ vravel tréner.

Sledovali to aj iní

Podľa trénera Myjavy sledovali situáciu ohľadom Spartaka a možnom mínuse troch bodov aj iní účastníci tretej ligy Západ.

„Kluby, ktoré nám dýchajú na chrbát, čakajú, ako to dopadne.

Pre futbal je však dobré, že sa rozhodne na ihrisku. Veď súťaž je ešte dlhá.

My máme aktuálne krásnu sezónu, darí sa nám herne, strelecky aj výsledkovo. Verím, že si formu udržíme čo najdlhšie, ideálne do konca jesene,“ uzavrel tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík.

Slovnaft Cup - program 4. kola

15.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
FTC Fiľakovo
FTC Fiľakovo
vs.
Slávia TU Košice
Slávia TU Košice
Štadión FTC Fiľakovo (Fiľakovo) | Fiľakovo
15.10. 17:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
AFC Nitra
AFC Nitra
vs.
MŠK Námestovo
MŠK Námestovo
FC Nitra (Nitra) | Nitra
21.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
MŠK Tesla Stropkov
MŠK Tesla Stropkov
vs.
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
MFK Tatran Liptovský Mikuláš
MŠK TESLA Stropkov (Stropkov) | Stropkov
21.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
Futbalový klub Humenné, s. r. o.
Futbalový klub Humenné, s. r. o.
vs.
FK Železiarne Podbrezová
FK Železiarne Podbrezová
Futbalový štadión Humenné (Humenné) | Humenné
21.10. 16:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
MFK Dukla Banská Bystrica
MFK Dukla Banská Bystrica
vs.
MŠK Púchov
MŠK Púchov
Štadión Štiavničky (Banská Bystrica) | Banská Bystrica
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
FK Inter Bratislava
FK Inter Bratislava
vs.
MFK Skalica
MFK Skalica
ŠK Slovan Bratislava - Pasienky - hlavné ihrisko (Bratislava - Nové Mesto) | Bratislava - Nové Mesto
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
OŠK Trenčianske Stankovce
OŠK Trenčianske Stankovce
vs.
ŠK Slovan Bratislava futbal
ŠK Slovan Bratislava futbal
Oddychové centrum (OC - Tr.Stankovce) (Trenčianske Stankovce) | Trenčianske Stankovce
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
MFK Zvolen
MFK Zvolen
vs.
MFK Ružomberok
MFK Ružomberok
MFK Lokomotíva Zvolen (Zvolen) | Zvolen
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
OFK Dynamo Malženice
OFK Dynamo Malženice
vs.
AS Trenčín
AS Trenčín
Obecný futbalový štadión Malženice (Malženice) | Malženice
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
Partizán Bardejov BŠK
Partizán Bardejov BŠK
vs.
MFK Zemplín Michalovce
MFK Zemplín Michalovce
Partizán Bardejov (Bardejov) | Bardejov
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
Stará Ľubovňa Redfox Football Club
vs.
FC TATRAN Prešov
FC TATRAN Prešov
Futbalový štadión Stará Ľubovňa (Stará Ľubovňa) | Stará Ľubovňa
22.10. 14:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
FC Slovan Galanta
FC Slovan Galanta
vs.
KFC Komárno futbal
KFC Komárno futbal
FC Slovan Galanta (Galanta) | Galanta
22.10. 15:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
FC ŠTK 1914 Šamorín
FC ŠTK 1914 Šamorín
vs.
FC Spartak Trnava
FC Spartak Trnava
FC ŠTK 1914 Šamorín (Šamorín) | Šamorín
22.10. 18:00
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
vs.
FC KOŠICE
FC KOŠICE
FC ViOn Zlaté Moravce (Zlaté Moravce) | Zlaté Moravce
29.10. 16:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
MŠK Senec
MŠK Senec
vs.
MŠK Žilina
MŠK Žilina
NTC Senec (Senec) | Senec
05.11. 13:30
| Slovenský pohár - SLOVNAFT CUP | 4.kolo
FC Petržalka
FC Petržalka
vs.
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FK DAC 1904 Dunajská Streda
FC Petržalka - UT (Bratislava - Petržalka) | Bratislava - Petržalka

    Treťoligista takmer šokoval tím z Niké ligy. Škoda chýb, vravel tréner
    Ivan Mriška|dnes 11:59
