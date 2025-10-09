Treťoligista takmer šokoval tím z Niké ligy. Škoda chýb, vravel tréner

MYJAVA. Zápas Spartak Myjava – MFK Skalica uzavrel program 3. kola pohárovej súťaže Slovnaft Cup.
Myjava je aktuálne na druhom mieste tretej ligy Západ, preto chcela favorita z najvyššej súťaže potrápiť.
„Čakal nás ligový súper, takže sme sa na tento zápas tešili. Nepripravovali sme sa však naň nejako špeciálne, snažili sme sa hrať svoju hru,“ opisoval tréner Myjavy Adam Rechtorík.
Museli byť v bloku
Pod umelým osvetlením sa vedenia ujal favorit z Niké ligy, ktorého v 18. minúte poslal do vedenia Adam Ravas – 0:1. Inak však rozdiel dvoch súťaží nebol až tak viditeľný.
„Boli tam pasáže, v ktorých mal súper loptu pod kontrolou a my sme museli byť vo väčšom defenzívnom bloku, čo nám trochu ubralo síl,“ priznal.
Na začiatku druhého dejstva potešil 367 divákov Dominik Martišiak. Ten v 48. minúte zaskočil favorita a vyrovnal na 1:1.
„Vstup do druhého polčasu sme mali výborný, vyrovnali sme a škoda, že sme dostali dva góly, ktoré boli trošku lacné. Prvý po zbytočnej štandardke a druhý po chybe v celej našej strednej zóne
Ale to sa stáva, ak je súper o dve ligy vyššie a dostane nás pod tlak, potom sa aj tie chyby prejavia,“ uviedol Rechtorík.
Nemajú sa za čo hanbiť
Tesné víťazstvo 2:1 zabezpečili Skalici v 58. minúte Petr Pudhorocký.
„Škoda, že sme ešte nejakú našu šancu nepremenili, ale určite sa nemáme za čo hanbiť. Ligistu sme potrápili, nemal svoj výsledok celkom pod kontrolou až do konca zápasu a treba našich chalanov pochváliť. Nezľakli sa a odohrali so Skalicou vyrovnanú partiu,“ povedal spokojne.
Skalica v ďalšom kole narazí na Inter Bratislava, Myjava sa tak môže naplno sústrediť na boj v tretej lige Západ. Na lídra z Nových Zámkov stráca aktuálne jeden bod.
Vzpruhou pre Spartak môže byť aj nedávne rozhodnutie Odvolacej komisie SFZ, na základe ktorého Myjave nebudú odrátané tri body, čo jej hrozilo za neuhradenú zbernú faktúru.
„Super, že nám body zostanú, pretože sme si ich pocitovo nazbierali. Chalani sa na ihrisku nadreli, a tak im dobre padne informácia, že nám ich neodrátajú.
Bude to motivácia do ďalšieho priebehu jesene, v ktorej sa chceme pobiť o športový úspech,“ vravel tréner.
Sledovali to aj iní
Podľa trénera Myjavy sledovali situáciu ohľadom Spartaka a možnom mínuse troch bodov aj iní účastníci tretej ligy Západ.
„Kluby, ktoré nám dýchajú na chrbát, čakajú, ako to dopadne.
Pre futbal je však dobré, že sa rozhodne na ihrisku. Veď súťaž je ešte dlhá.
My máme aktuálne krásnu sezónu, darí sa nám herne, strelecky aj výsledkovo. Verím, že si formu udržíme čo najdlhšie, ideálne do konca jesene,“ uzavrel tréner Spartaka Myjava Adam Rechtorík.
Slovnaft Cup - program 4. kola
