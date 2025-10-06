Trpišovský označil výkon Slavie za heroický, Schranz išiel na vyšetrenie

PRAHA. Tréner futbalistov Slavie Jindřich Trpišovský po remíze 1:1 v pražskom derby na pôde Sparty označil výkon svojho tímu za heroický.
Úradujúci majstri sú po 11. kole najvyššej českej súťaže druhí o bod za mestským rivalom.
Slovenský reprezentant Ivan Schranz nastúpil v základnej zostave Slavie a hral do 78. minúty, po zákroku Patrika Vydru mal problémy s členkom a po zápase išiel na vyšetrenie.
„Podali sme heroický výkon. Odohrali sme tretí náročný duel v priebehu týždňa, no zvládli sme ho so cťou aj napriek vylúčeniu Tomáša Vlčeka.
Niektorí hráči išli za hranicu fyzických možností. Museli sme sa vyrovnať s maródkou. Veľkou vzpruhou bolo pre nás uzdravenie nášho kapitána Jana Bořila.
V záverečnej 25-minútovke po vylúčení Vlčeka vystriedal asi štyri posty. To, že naša defenzíva odolala náporu Sparty, je najmä jeho zásluha,“ citoval slová Trpišovského portál idnes.cz.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta Praha - Slavia Praha
Kouča Slavie hnevalo, že zákrok Vydru na Schranza rozhodca nepotrestal: „V českej lige je to o tvrdosti. Kto sa tomu neprispôsobí, ťahá v súbojoch za kratší koniec.
Schranz išiel po zákroku Vydru do nemocnice, jeho členok nevyzeral dobre. Bolo pre mňa prekvapením, že sa nepískal faul a loptu ešte dostala Sparta. Rozhodcovia to však v takomto ostro sledovanom zápase nikdy nemajú jednoduché.“
Schranzov spoluhráč zo slovenského národného tímu Lukáš Haraslín sa v drese Sparty po zranení vrátil už aj do ligového diania, nastúpil v 71. minúte. Tréner Brian Priske bol po remíze sklamaný.
„Boli sme lepší. Vytvorili sme si veľa šancí, no premenili sme iba jednu. Myslel som si, že po vylúčení Vlčeka dostaneme Slaviu pod väčší tlak a zúročíme početnú výhodu, no nepodarilo sa nám to.
Hostia hrali v závere obetavo a udržali nerozhodný výsledok,“ konštatoval dánsky kormidelník.