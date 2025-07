VIDEO: Sparta Praha sa strápnila v Kazachstane. Neexistuje ospravedlnenie, píšu v Česku

"Premočené ihrisko nám nevyhovovalo, ale to bolo rovnaké pre obe mužstvá. Nám však nefungovala štruktúra hry a chýbala nám aj disciplína. Začali sme dobre, ale po dvadsiatej minúte sa nám rozpadla hra.

Spamätali sme sa až v závere. Nechali sme súpera dostať sa do hry a streliť dva lacné góly," zhodnotil tréner Priske na webe iDnes.cz.

"Nebojme sa prehier, ale chcime víťaziť. Hráči musia mať ambície a hlad po víťazstvách. Nemôžeme stále vyhrávať, ale musím vidieť zápal pre hru.

Aktobe chcelo víťazstvo o niečo viac ako my, to by sa nám nemalo stávať, nech hráme kdekoľvek a proti komukoľvek," vravel Priske.

Haraslín s veľkými šancami