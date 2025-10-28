Pražský súboj rozhodol vlastný gól. Spartu vyniesol do čela tabuľky

Albion Rrahmani oslavuje gól.
Albion Rrahmani oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
TASR|28. okt 2025 o 19:21
ShareTweet0

Sparta bodovala naplno po dvoch ligových remízach.

Česká liga - dohrávka 13. kola

AC Sparta Praha - Bohemians Praha 1905 2:1 (0:1)

Góly: 59. Kuchta, 67. Vondra (vlastný) - 40. Čermák

PRAHA. Futbalisti Sparty Praha zdolali v dohrávanom zápase 13. kola českej ligy Bohemians 2:1.

V mestskom derby rozhodli o víťazstve v druhom polčase. Na 1:1 vyrovnal v 59. minúte útočník Jan Kuchta a o osem minút neskôr si center Ekvádorčana Angela Preciada zrazil do vlastnej siete Jan Vondra.

Sparta bodovala naplno po dvoch ligových remízach a tabuľku vedie o dva body pred Jabloncom. Slováci Lukáš Haraslín a Dominik Hollý chýbali Sparte pre zranenie.

Tabuľka Chance ligy

Česko

    Albion Rrahmani oslavuje gól.
    Albion Rrahmani oslavuje gól.
    Pražský súboj rozhodol vlastný gól. Spartu vyniesol do čela tabuľky
    dnes 19:21
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Česko»Pražský súboj rozhodol vlastný gól. Spartu vyniesol do čela tabuľky