ONLINE: AC Sparta Praha - Aberdeen FC dnes, Konferenčná liga LIVE (6. kolo)

Futbalisti tímov AC Sparta Praha a Aberdeen FC dnes hrajú zápas šiesteho kola ligovej fázy Konferenčnej ligy v ročníku 2025/2026.
Začiatok zápasu je naplánovaný na 21.00 h na štadióne českého tímu. V drese domácich by sa mal predstaviť aj slovenský reprezentant Lukáš Haraslín.
ONLINE PRENOS: AC Sparta Praha - Aberdeen FC (Konferenčná liga LIVE, 6. kolo, ligová fáza, štvrtok, výsledky, NAŽIVO)
Európska konferenčná liga 2025/2026
18.12.2025 o 21:00
6. kolo
Sparta Praha
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Aberdeen
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu Konferenčnej ligy medzi mužstvami AC Sparta Praha a Aberdeen FC.
Sparta sa aktuálne nachádza na 6. pozícii so ziskom 10 bodov, pričom v piatich dueloch inkasovala iba tri góly. Zdolať sa jej podarilo Craiovu 2:1, Legiu 1:0 či Shamrock Rovers 4:1. Naopak Aberdeen už stratil šancu na postup, keď má na konte iba dva body za remízu s Noah 1:1 či Larnakou 0:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.