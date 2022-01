Smoliarsky hetrik Benzemu. Nedal penaltu, zranil sa a vykradli mu dom

Líder tabuľky mal proti Elche od začiatku územnú prevahu, ale šance zostali nevyužité. Po polhodine hry kopal penaltu po faule Helibeltona Palaciosa na Viniciusa Juniora v šestnástke, no najlepší ligový strelec Benzema z bieleho bodu prestrelil bránku.

Do kabín napokon išli s náskokom nečakane hostia, keď sa v 42. minúte presadil hlavou Lucas Boye.

Enormné úsilie domácich v závere vyústilo do vyrovnávajúceho gólu v nadstavenom čase - loptu po centri Viniciusa Juniora poslal Eder Militao v 92. minúte hlavou k žrdi a vydoloval pre svoj tím aspoň bod.

Casemiro vzápätí na druhej strane trafil hlavou do brvna. Real sa dočkal až v 82. minúte, keď po ruke v pokutovom území opäť zahrával penaltu a tú bezpečne premenil Luka Modrič.

Po zmene strán arbiter nariadil druhý pokutový kop pre domácich po páde Edena Hazarda v šestnástke súpera, no po upozornení videorozhodcu si sporný moment opakovane pozrel pri monitore a penaltu odvolal.

Ancelotti po zápase potvrdil, že francúzsky kanonier má iný druh zranenia, s akým laboroval pred niekoľkými týždňami. Podľa španielskych médií by nemalo byť vážnejšieho charakteru a striedanie bol skôr preventívny krok.

Benzemovo trápenie sa začalo už v úvode, keď zahodil veľkú šancu na otvorenie skóre. V 58. minúte musel opustiť ihrisko pre zranenie, pri odchode z trávnika sa držal za zadný stehenný sval na ľavej nohe. Po vystriedaní zamieril rovno do šatne.

Real nevyužil možnosť zvýrazniť náskok na čele tabuľky na šesť bodov po sobotňajšom zaváhaní druhej Sevilly, ktorá remizovala so Celtou Vigo 2:2. Vedie tak o štyri body pred Andalúzanmi.

Podľa španielskych médií vnikli do neho zlodeji cez záhradu. Počas lúpeže sa v dome nikto nenachádzal.

Elche neprehralo v lige už štyri stretnutia za sebou a figuruje na 15. mieste. Hostia by pred zápasom bod brali, vzhľadom na priebeh však cítili sklamanie. "Ťažko sa to prijíma. Mali sme Madrid na kolenách, no nedokázali sme z toho vyťažiť viac," poznamenal autor druhého gólu hostí Milla. Elche pritom chýbalo pre zranenia a koronavírus viacero hráčov, ako aj tréner Francisco Rodriguez.

Obaja súperi sa stretli vo vzájomnom súboji aj pred štyrmi dňami, Real v osemfinále domáceho pohára uspel na pôde Elche 2:1 po predĺžení, keď v ňom otočil skóre gólmi Isca a Hazarda.