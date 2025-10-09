Nechýbali ani podpichovačky. Treťoligista doplatil v derby proti Michalovciam na efektivitu

SNINA. Michalovčania si víťaznú náladu z ligy preniesli aj do Slovnaft Cupu a pohodlne postúpili do 4. kola.
V zemplínskom derby síce nastúpili do zápasu na ihrisku treťoligovej Sniny v zostave zloženej z hráčov, ktorí v lige zväčša striedajú, ale dokonale využili svoje šance a po góloch Vasileiosa Theofanopoulosa a dvoch góloch Francka Bahiho si po 3:0 víťazstve vybojovali postup do 4. kola, kde ich čaká štvrtoligový Bardejov.
Podpichovačky nechýbali
Hoci proti sebe nastúpili mužstvá v úplne iných pozíciách v svojej súťaži, Snina sa motá na konci treťoligovej tabuľky, Michalovce naopak vrchných poschodiach prvoligovej, domáci ukázali sympatický výkon a hral sa otvorený futbal.
Domácim chýbalo jediné, viac pokoja v zakončení. V dobrých pozíciách boli Patrik Švajka a Tomáš Kroka, najbližšie ku gólu bol kapitán Tomáš Ilinjo, ktorého volej spoza šestnástky opečiatkoval brvno.
„Celkom zaujímavý zápas. Súper mal možno štyri, päť šancí, tri využil. Možno, keby sme premenili my svoje, mohlo to byť aj inak. Rozhodla efektivita, ale Michalovce ukázali kvalitu aj pohodu a zaslúžene vyhrali,“ poznamenal po zápase kapitán Sniny Tomáš Ilinjo.
Zápas mal pre neho špeciálnu príchuť, keď futbalovo v mládežníckych rokoch vyrastal v Michalovciach.
Priznal, že pred zápasom nechýbali ani podpichovačky, najmä so Stanislavom Dankom a Martinom Bednárom, s ktorými hrával v doraste.
Chcú to preniesť do ligy
„S takým mužstvom sa stretneme možno raz za dva roky, čiže pre nás to bol sviatok, my sme mohli len prekvapiť. Opäť sme ukázali celkom zaujímavý výkon a dúfam, že nás to posunie aj v lige,“ povedal Ilinjo.
Úvod novej sezóny sninským futbalistom príliš nevychádza a po deviatich kolách sú zatiaľ na predposlednom mieste III. ligy východ.
Pritom v tej predchádzajúcej sa z druhého miesta prebojovali do baráže o druhú, v ktorej neuspeli po penaltách s Lehotou pod Vtáčnikom a hoci mohli postúpiť pri doplnení počtu účastníkov, zväz napokon uprednostnil Inter Bratislava.
„Dnes sme si dostatočne vyskúšali nejaké nové veci proti kvalitnému súperovi. Teraz to musíme potvrdiť aj v lige, možno ešte lepším výkonom a najmä dať nejaký ten gól, lebo s tým máme problém. A snáď už konečne vyhráme aj v lige,“ verí Ilinjo.
Štvrtá nula v rade
Pre Michalovce bolo pohárové víťazstvo štvrtým súťažným v rade a štvrtým zápasom bez inkasovaného gólu.
Čisté konto si pripísal brankár Adam Jakubech, ktorý v lige zväčša z lavičky kryje chrbát Patrikovi Lukáčovi.
„Pohárové zápasy s mužstvami z nižších súťaží sú najmä o nás a o tom, aby sme k nim pristúpili správne. Dnes sa to stalo a myslím si, že môžeme byť spokojní a hlavne s tým, že ideme do ďalšieho kola.
Zápasy sú špecifické aj pre brankárov, lebo treba sa na nich dobre pripraviť hlavne v hlave, lebo tej roboty nemusí byť veľa a keď niečo príde, tak to treba vyriešiť,“ povedal Jakubech s tým, že štyri nuly v posledných zápasoch sú výsledkom práce nielen brankárov, ale aj celého mužstva a toho ako pracuje v zápasoch a na tréningoch.
„S nulami vzadu, sme samozrejme spokojní, ale treba ísť ďalej, pozerať sa dopredu a verím, že tých núl bude pribúdať. Máme spolu s týmto zápasom štyri víťazstvá v rade, ale to všetko je už minulosť.
Teraz máme reprezentačnú prestávku, oddýchneme si a musíme sa pozerať dopredu a pripraviť sa na ďalší ligový zápas,“ dodal Jakubech.