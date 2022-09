Podbrezová využila presilovku, Žilina padla po góle neplnoletého náhradníka

Jaroslav Hynek, tréner Žiliny: "Tešili sme sa na dobrý zápas, že si to rozdáme naplno. Žiaľ, priebeh ovplyvnila červená karta a hrali sme väčšinu duelu v desiatich. Až na jednu príležitosť, ktorú súper premenil, sme neurobili žiadnu chybu. Vypracovali sme si šance, ktoré sme mali premeniť. Pred inkasovaným gólom sme mali veľkú možnosť, bolo to nedáš-dostaneš, škoda."

Roman Skuhravý, tréner Podbrezovej: "Považujem to za šťastné víťazstvo. Som spokojný s tým, ako sme hrali do vylúčenia, potom prišla sterilita. Vážime si, že sme tu zvíťazili, ale v druhom polčase sme hrali veľmi pomaly. Videl som na hráčoch trošičku frustrácie, že nám to nejde. Chýbala nám trpezlivosť, potom robíte chyby. Súper hrozil z protiútokov, keby sme dostali od Galčíka na 0:1, nemohli by sme sa čudovať."