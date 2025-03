Slováci videli, ako sa hrá moderný futbal. Mladí Francúzi majú vyššiu cenu než Calzonov výber

Na prípravný zápas Slovenska s Francúzskom prišli do Trnavy len 1556 divákov. „Som z toho smutný,” tvrdil kouč slovenskej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš.

Divákov hostiteľskej krajiny európskeho šampionátu do 21 rokov nezaujímala ani francúzska futbalová veľmoc.

Bola to posledná domáca skúška pred letným sviatkom. Mladí Slováci odohrajú v Bratislave a v Trnave duely v A-skupine EURO 2025 u21 proti Španielsku, Taliansku a Rumunsku.

Jeho slová sa potvrdili. Slovenská reprezentácia do 21 rokov podľahla kvalitnému súperovi 0:4.

Aké si zo zápasu vzali ponaučenie? „Naučiť sa hrať pod takýmto tempom,” dodal.

Slováci začali dobre. Prvú veľkú príležitosť mal Nino Marcelli. No nevyužil ju. Zneškodnil mu ju brankár Francúzska. „Teraz by som tú situáciu riešil inak. Snažil by som sa ho lobovať,” priznal po dueli.