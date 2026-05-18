    S každým zápasom sa cíti lepšie. Neymar je pripravený zabojovať o účasť na MS

    Neymar
    Neymar (Autor: TASR/AP)
    ČTK|18. máj 2026 o 11:20
    ShareTweet0

    Za Brazíliu naposledy nastúpil v októbri 2023.

    Najlepší strelec brazílskej futbalovej reprezentácie Neymar je pripravený hrať na majstrovstvách sveta. 34-ročný útočník Santosu podľa vlastných slov pre návrat do národného tímu po troch rokoch urobil úplné maximum.

    "Fyzicky sa cítim skvele, s každým zápasom je to lepšie," povedal Neymar novinárom po nedeľňajšej ligovej prehre 0:3 s Coritibou.

    "V tichosti som aj doma tvrdo pracoval a súčasne trpel, ako ma ľudia ohovárali. Ale nakoniec to dobre dopadlo," dodal.

    Neymar dal za reprezentáciu 79 gólov, ale naposledy za ňu nastúpil v októbri 2023, keď si vážne poranil koleno. Odvtedy sa opakovane potýka so zdravotnými problémami.

    Tréner Brazílie Carlo Ancelotti opakovane uviedol, že ho na šampionát nominuje iba v prípade, ak bude úplne zdravý a vo forme.

    V tejto sezóne Neymar za Santos odohral 15 súťažných zápasov a dal šesť gólov. "S výkonmi som spokojný. Ale nech to dopadne akokoľvek, som presvedčený, že Ancelotti na šampionát zoberie 26 najlepších hráčov, "uviedol.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Neymar
    Neymar
    S každým zápasom sa cíti lepšie. Neymar je pripravený zabojovať o účasť na MS
    dnes 11:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»S každým zápasom sa cíti lepšie. Neymar je pripravený zabojovať o účasť na MS