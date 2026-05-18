S každým zápasom sa cíti lepšie. Neymar je pripravený zabojovať o účasť na MS

Najlepší strelec brazílskej futbalovej reprezentácie Neymar je pripravený hrať na majstrovstvách sveta. 34-ročný útočník Santosu podľa vlastných slov pre návrat do národného tímu po troch rokoch urobil úplné maximum.
"Fyzicky sa cítim skvele, s každým zápasom je to lepšie," povedal Neymar novinárom po nedeľňajšej ligovej prehre 0:3 s Coritibou.
"V tichosti som aj doma tvrdo pracoval a súčasne trpel, ako ma ľudia ohovárali. Ale nakoniec to dobre dopadlo," dodal.
Neymar dal za reprezentáciu 79 gólov, ale naposledy za ňu nastúpil v októbri 2023, keď si vážne poranil koleno. Odvtedy sa opakovane potýka so zdravotnými problémami.
Tréner Brazílie Carlo Ancelotti opakovane uviedol, že ho na šampionát nominuje iba v prípade, ak bude úplne zdravý a vo forme.
V tejto sezóne Neymar za Santos odohral 15 súťažných zápasov a dal šesť gólov. "S výkonmi som spokojný. Ale nech to dopadne akokoľvek, som presvedčený, že Ancelotti na šampionát zoberie 26 najlepších hráčov, "uviedol.