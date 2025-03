Dvadsaťjednotka opäť nedokázala streliť ani gól. Od Francúzov inkasovala aj do deravej siete

Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "Zaslúžené víťazstvo Francúzov. Mrzí ma, že po dobrom začiatku, keď sme si vytvorili dve gólové šance, sa nám nepodarilo skórovať. Na priebeh mali vplyv dva rýchle inkasované góly. Potom bolo už ťažké reagovať na takú kvalitu súperov. V momentoch, keď sme sa dostávali do hry, sme dopriali súperovi priestor a Francúzi naše chyby trestali. S pribúdajúcimi inkasovanými gólmi išlo naše sebavedomie dolu. Dôsledne si tento zápas zanalyzujeme a dobre sa pripravíme na šampionát."

Sebastian Kóša, obranca SR: "Boli to moje prvé minúty po zranení a myslím si, že to bolo cítiť. Bolo to lepšie, ako som očakával, v závere mi však chýbali sily a radšej som sa už pýtal dolu, lebo intenzita bola vysoká. Vedeli sme o kvalite Francúzov. Keď im dáte 4-5 príležitostí, strelia z toho štyri góly. Za to my sme svoje príležitosti nevyužili. Nemôžeme im dať toľko priestoru, musíme byť oveľa precíznejší a pedantnejší."

Sebastian Nebyla, stredopoliar SR 21: "Zhodnotil by som to asi tak, že sme mohli vidieť, ako sa hrá moderný futbal a na čom ešte treba popracovať. Je toho veľmi veľa, ale nemôžeme sa z toho zosypať. Výsledok je krutý, ale na ME sa musíme patrične pripraviť, lebo takíto súperi nás čakajú."



Nino Marcelli, útočník SR 21: "Myslím si, že nám to ukázalo, kde je veľký futbal. Do toho tretieho gólu sme s nimi hrali vyrovnanú partiu a vedeli sme si vytvoriť šance, ale v takomto zápase a s takýmto súperom ich musíme premeniť. Takíto súperi nás budú čakať na ME v plnej sile a budeme musieť premieňať šance."