Posledný FC Košice a okolo Trenčína sa už začína zgaládnievať (tréneroviny)

BRATISLAVA. V Košiciach to žije. Do futbalu sa vracia meno Rezeš, aj keď teda len do miestnej Lokomotívy. A klub z posledného miesta tabuľky siahol v týždni aj po tradičnom riešení.
Marek Sapara síce pred týždňom dementoval správy o rokovaniach s trénerom Látalom a ultimáte pre Romana Skuhravého, český kouč však po prehre v dohrávke s Dunajskou Stredou znovu vyjadril potrebu stretnúť sa s vedením klubu.
Pondelkové Tréneroviny sú pravidelná rubrika v ktorej z nadhľadu hodnotí každé kolo futbalovej Niké ligy glosátor Richard Hanzlík. Ďalšie Tréneroviny nájdete tu.
Narážal na problém, ktorý síce vnímal už od tretieho dňa prípravy, nemohol ho pomenovať a meno sa nezačínalo na S a nekončilo na apara.
To už všetci vedeli, že na toto stretnutie môže ísť Roman pobalený. Tak aj bolo a s klubom sa dohodol na tom, že penalty nebudú jediná vec, na ktorú sa nebude pozerať.
Skuhravý je známy svojou láskou k totálnemu futbalu, on to však poňal doslova. Košice totálne pokazili darovanú účasť v Konferenčnej lige a odvtedy ako keby si k nim karma zakúpila permanentku do VIPky k Jánovi Kozákovi st.
Skuhravý ball sa stal známym pre svoju neschopnosť dotiahnuť dobre rozbehnuté zápasy. 2:0 doma proti Nemanu Grodno, rovnaký polčasový výsledok proti Komárnu, 2:1 proti Prešovu a ani raz to nestačilo na tri body. Mužstvo hralo stále rovnakým herným štýlom, či už viedlo, alebo prehrávalo. A tabuľka je ako legíny. Neklame.
Skuhravému síce vyšiel vstup do klubu a na jar naozaj bavil. Od jesene však začal baviť hlavne fanúšikov súpera a to asi nie je to, s čím Košice do ligy vstupovali. Pravda je aj to, že si v letnom prestupovom období nepomohli, keď pustili do Žiliny Miša Faška a ten im teraz kolo čo kolo ukazuje, akú hlúposť urobili.
Ligu teraz čaká repre pauza a pred ňou sme tu mali ďalšie skrátené kolo. Okrem už dlhšie odloženého zápasu medzi Slovanom a Ružomberkom sme sa nedočkali ani duelu v Podbrezovej, kam namiesto Trnavy počas týždňa pricestoval vírus.
MŠK Žilina - FC Košice 4:1
1 756 divákov
Jediný normálny zápas kola sa tak odohral v Žiline, kam si Mišo Faško pozval bývalých spoluhráčov na to, aby si proti nim zlepšil už tak vynikajúcu bodovú bilanciu. Žilina nastúpila netradične, v bielych dresoch, aby si v rámci kampane Každá sekunda sa počíta, uctila všetkých zdravotníkov a záchranárov.
V šiestej minúte za stavu 2:0 pre domácich to však bola hosťujúca lavička s vedením, komu by sa hodila rýchla zdravotná pomoc. Mišo Faško na kraji stredového kruhu z prvej ukázal vedeniu Košič, čo im možno chýba v hre. Z prvej to tak vysunul Iľkovi pred Kiru, že ten už nemal problém otvoriť skóre.
Diváci na tribúnach ešte v tej zime ani nestihli chytiť vlka a už bolo 2:0. To keď Faško cez Teplanov šľapák posunul na Káčera a Miro to poslal nekompromisne k tyčke. V tej chvíli sa patrilo pre obranu hostí usporiadať minútu ticha, alebo zbierku na Donio.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - Košice
Lenže rýchle vedenie 2:0 Žilinu tradične upokojilo a dala priestor aj súperovi. Ten mal za 15 minút dobré 4 gólové situácie, ale aká obrana, taký útok, aby si chalani nemali čo závidieť.
Za Belka to pretlačil až v 37. minúte Kovács. Vtedy východniarom svitla nádej, ako keď Sulík ohlásil, že na východe otvorí novú fabriku Volvo. A ak by mali hostia na hrote napríklad Medveda, ten by Golianovu šancu na 2:2 určite premenil.
V kabíne sa šošoni trochu ukľudnili, veľkú šancu zoči-voči Kirovi zahodil Kopásek, ale keď dal Adang na 3:1, mohol šofér hosťujúceho autobusu štartovať motor. Dobre by urobil, nevidel by tak Faškovu penaltu, ktorá zápas uzavrela na 4:1.
MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 2:0
1 208 divákov
Nezostáva nám iné, len veriť, že Trenčania počas svojho výletu na východ stihli zabehnúť Košický maratón mieru, alebo sa vykúpať v Tatralandii. Absolvovať celú tú cestu bez strely na bránu, to je veľa aj na diaľkového kamionistu.
Klub z mesta Matúša Čáka ťahá už sériu 4 prehier a na repre pauzu sa tešil viac ako ligoví komentátori. Aby aj nie, v okolí štadióna sa už určite zgáladnieva.
VIDEO: Zostrih zápasu Michalovce - Trenčín
Ktokoľvek to už vozí futbalistov do Michaloviec, mal by sa ocitnúť v najnovších dieloch Tajomstva mojej kuchyne. Pojem upliesť z Ľuboša Blahu bič tu naberá nový význam a Šoltis má v kádri znovu futbalistov, ktorých klub nebude mať šancu v lete udržať. Čo by za to dal Moniz.
Ten zápas na východe pobral ako Vlado Weiss skupinu Ligy majstrov a šancu chcel dať každému. Aj Adyrbekovovi, ktorého Zubairu pri bránkovej čiare vykrútil ako kliešťa a naservíroval to Ramosovi. 1:0. Hotovo bolo o minútu po akcii, ktorá by sa vošla aj do LIDL letáku. Na konci exhibičného biliardu domácich bol Brosnan.
Do polčasu mal ešte 2 gólové šance Zubairu a šikana pokračovala aj po zmene strán. A pri troche šťastia a možno väčšej snahe si mohli hostia domov odniesť predčasnú mikulášsku nádielku.
MFK Skalica - FK DAC Dunajská Streda 1:1
661 divákov
Skalica išla do zápasu bez Hollého, ktorý dostal za svoj útok na postranného rozhodcu v minulom zápase trest na 3 mesiace. Je naozaj čarovné, že si to počas zápasu nikto nevšimol. A pritom robil chalan všetko pre to, aby to zaujalo aj ľudí z Oktagonu. Mário tak má do 7. februára voľné víkendy.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Dunajská Streda
Skalici okrem Hollého chýbalo ďalších asi 5 hráčov a ak to takto pôjde ďalej, môžu druhopolčasových náhradníkov losovať v polčasovej tombole. Napriek tomu si doma proti favoritovi ukopala cenný bod. Cennejší bol o to, že posledných 20 minút hrali domáci v oslabovke.
Dunajská bola ofenzívnejšia a snaživejšia, ale na Záhorí nevychádzali ani Redzičove robbenovky. Naopak, Sylla po rohu vytiahol ruku a keďže nie je brankár, z penalty sa potešil Bariš. Skalica nestihla poriadne ani zaparkovať svoj autobus a stopér Guinari dostal super nápad stiahnuť do šestnástky prenikajúceho Dukanoviča.
Sám si uvedomil, že toto nebude na zostavu kola a tešil sa aj z tej žltej karty, ktorú dostal do vienka. Radosť to bola iná, krátkodobá a zo žltej karty urobil VAR červenú. Dukanovič penaltu premenil ale odvtedy hostia znovu pokračovali v drevenom zakončení.
KFC Komárno - FC Tatran Prešov 0:0
375 divákov
Súboj dvoch posledných nováčikov v Národnom ligovom centre v Zlatých Moravciach bol poctou pre nevidiacich. Kto ho nevidel, ten dobre urobil. Možno ak by sa hral pred normálnou kulisou, ale na keby sa nehrá a ledva 400 divákov je vizitkou intenzívnych prác na štadióne v Komárne.
Prešov do metropoly pri Nitre priniesol naspäť Vlada Cifraniča, ale nie preto, že by sa rozhodol uplatniť reklamáciu. Vlado prišiel, aby sa pokúsil v Moravciach vyhrať aspoň s Prešovom, ale keď sa obaja tréneri zhodnú na tom, že išlo o medzišestnástkový futbal, v preklade to znamená, že sú obidvaja radi za remízu.
Slušnú šancu mal Filip Kiss, rovnako tak Elvis, ktorý ale zostrelil jedného z obrancov Prešova. Z gólu sa tešil Ožvolda, ale VAR mu radosť zrušil kvôli faulu. Olejníkova prízemná strela letela z opačnej strany žrde a Filip Souček to z priameho kopu točil pekne, ale brvná vo ViOn Aréne stoja pevne. Aby aj nie, keď sa tam už 5 sezón hrá ligový zápas dvakrát týždne.