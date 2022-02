Dvakrát viedol. Trenčín doma napokon remizoval s Liptákmi

Fortuna liga 2021/2022 - 22. kolo

Odpoveď stihla prísť ešte do prestávky, v 41. minúte korunoval zvýšenú aktivitu hostí Pinte, ktorý po centri Krčíka úspešne zakončil akciu dvoch proti dvom.

2. polčas:

Po zmene strán si iniciatívu prinavrátili Trenčania. Po necelej hodine hry striedajúci Soares odcentroval z ľavej čiary, na zadnej žrdi Ikoba hlavičkoval vo vyloženej možnosti nad brvno.

Tentoraz to AS až tak nemuselo mrzieť, v 63. minúte sa opäť dostali do vedenia. Azango sa z pravého krídla preštrikoval cez stred až do šestnástky, aj tam mu hostia dopriali príliš veľa priestoru a technickou strelou na zadnú žrď upravil svojím druhým gólom v zápase na 2:1.

Ani tento stav však domáci neudržali. Azango nevyužil šancu na hetrik, na opačnom konci ešte Kukučka vyrazil hlavičku Pavúka, ale v 82. minúte už kapituloval.

Vyrovnanie Liptovskému Mikulášu zariadili striedajúci futbalisti, Laura odcentroval z pravej strany, lopta sa od brániaceho hráča odrazila k Švecovi, ktorý prekonal Kukučku.

Tabuľka