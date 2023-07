V 1. kole hetrik Kováčika, vypredaný šláger v Košiciach a šok v Trnave

Úvodné kolo nového ročníka bolo rozdelené do troch hracích dní. Podbrezová patrila k príjemným prekvapeniam uplynulej sezóny a výborne začala aj aktuálnu.

Hráči zlatomoraveckého ViOnu sa v ročníku 2022/2023 zachránili v najvyššej súťaži až v baráži a v novej sezóne by sa záchranárskym prácam radi vyhli.

Špecifická premiéra pre Trusu

Cenný bod za bezgólovú remízu dosiahli futbalisti Michaloviec, ktorí doma remizovali s Dunajskou Stredou.

V drese domácich nastúpil aj Igor Žofčák, ktorý plánoval ukončiť kariéru po uplynulej sezóne, no vzhľadom na záchranárske práce michalovského MFK oddialil odchod do futbalového dôchodku.

Špecifickú premiéru v ligovom zápase v drese Dunajskej Stredy absolvoval útočník Matej Trusa.

Michalovský rodák prestúpil vo februári 2022 do Plzne, s ktorou podpísal 4,5-ročný kontrakt, no cez hosťovania sa vrátil do najvyššej slovenskej súťaže a súťažný návrat absolvoval v známom prostredí.

Pre DAC to bolo v krátkom čase druhé zaváhanie, v Michalovciach neodčinil nečakané vypadnutie v Európskej konferenčnej lige s gruzínskym Dila Gori.

Michalovčania neskórovali ani v úvodnom zápase ročníka, ktorému predchádzali iba dva strelené góly v siedmich prípravných dueloch.