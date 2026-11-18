Slovenská futbalová reprezentácia ukončila kalendárny rok s bilanciou 10 zápasov - 5 výhier, 4 remízy a 1 prehra.
Slováci prehrali jediný zápas, ale ten najdôležitejší - v semifinále baráže o postup na majstrovstvá sveta v Severnej Amerike doma s Kosovom 3:4.
Od prehry s Kosovom tak Slovensko neprehralo deväť zápasov po sebe.
Naposledy sa to podarilo v rokoch 2014 a 2015, keď zverenci Jána Kozáka dokonca vyhrali deväť zápasov v rade.
Dlhšiu sériu bez prehry mala slovenská reprezentácia iba dvakrát. V rokoch 2004 až 2005 neprehrala desať zápasov a historický rekord je dvanásť zápasov bez prehry z rokov 2000 a 2001.
Vladimír Weiss st. po svojom návrate striedačke reprezentácie dosiahol v ôsmich zápasoch štyri výhry a štyri remízy.
Sériu bez prehry zachránil až v pridanom čase v zápase Ligy národov v Kazachstane striedajúci Adrián Kaprálik, ktorý parádnym volejom strelil svoj prvý gól v reprezentácii.
Pod Weissovým vedením sa podaril aj hlavný cieľ roka. Slovensko vyhralo 3. skupinu C-divízie Ligy národov, v šiestich zápasoch získalo 12 bodov za tri výhry a tri remízy a v ďalšom ročníku si zahrá v B-divízii.
Víťazstvo v skupine má aj ďalší význam. Pri žrebe kvalifikácie EURO 2028 bude Slovensko v treťom koši, ak by skupinu nevyhralo, nasadili by ho až do štvrtého koša.
Rečou čísiel, Slovensko strelilo v tomto roku 22 gólov, inkasovalo 13. Brankári udržali trikrát čisté konto. Dva razy nepustil gól Greif (v oboch zápasoch proti Moldavsku) a raz Rodák proti Rumunsku.
Najlepším strelcom bol Lukáš Haraslín so štyrmi gólmi, tri pridal Dávid Strelec. Po dva góly strelili Ondrej Duda, Róbert Boženík a Dávid Hancko, po jednom Martin Valjent, Roland Galčík, Leo Sauer, Tomáš Suslov, Erik Prekop a Adrián Kaprálik. Tri góly Slovensku darovali súperi.
Slováci skórovali v každom z desiatich zápasov, čo sa im v jednom kalendárnom roku podarilo prvýkrát od vzniku samostatnosti.
Počas roka sa v reprezentácii predstavilo 46 hráčov. Najviac času na ihrisku strávil Lukáš Haraslín, ktorý nastúpil v deviatich zápasoch a odohral 692 minút.
Nasledovali Ondrej Duda (9 zápasov, 620 minút), Tomáš Suslov (8 zápasov, 613 minút) a Adam Obert (7 zápasov, 607 minút), ktorý nastúpil v základnej zostave vo všetkých svojich zápasoch. Deväť štartov si pripísal aj Dávid Strelec.
Tento rok svoju kariéru v reprezentácii ukončil Peter Pekarík. S reprezentáciou sa rozlúčil 5. júna v Košiciach proti Čiernej Hore, kde nastúpil s kapitánskou páskou a v 23. minúte ho za potlesku striedali.
V reprezentácii si zahral na MS 2010, EURO 2016, EURO 2020 a EURO 2024. Na svojom konte má 138 zápasov a 2 góly. Jeho reprezentačná kariéra trvala 19 rokov 5 mesiacov a 26 dní.
Ondrej Duda si v zápase proti Faerským ostrovom pripísal svoj 99. štart v tíme Slovenska. Už v budúcom roku sa môže pridať do elitnej pätice (Marek Hamšík, Peter Pekarík, Juraj Kucka, Miroslav Karhan a Martin Škrtel).
V budúcom roku sa tento klub môže rozšíriť aj o Milana Škriniara, chýba mu 8 zápasov. Duda sa posúva aj v historickom poradí strelcov. So 17 gólmi je štvrtým najlepším strelcom reprezentácie a na tretieho Szilárda Németha (22) mu chýba päť gólov.
Rok 2026 sa niesol aj v znamení nových tvárí. V reprezentácii debutovalo až 15 hráčov, z toho 13 pod vedením Vladimíra Weissa.
Ešte za Francesca Calzonu si v marci premiéru pripísali Mário Sauer a Dávid Krčík.
Weiss hneď vo svojom prvom zápase po návrate, proti Malte, dal šancu ôsmim nováčikom: Michalovi Faškovi, Arturovi Gajdošovi, Rolandovi Galčíkovi, Kristiánovi Barimu, Hugovi Pávkovi, Petrovi Pokornému, Petrovi Kováčikovi a Dominikovi Takáčovi.
Proti Čiernej Hore debutoval Roman Čerepkai a v novembri si premiéru v najcennejšom drese pripísali Ľudovít Reis, Nino Marcelli, Sebastián Nebyla a Tobiáš Pališčák.
Galčík hneď v premiére rozhodol o výhre nad Maltou gólom v pridanom čase a je zatiaľ jediným z tohtoročných debutantov, ktorý sa v reprezentácii strelecky presadil.
Pališčák sa 19-ročný stal najmladším z nich. Najviac štartov z nováčikov majú Gajdoš a Pokorný, obaja odohrali tri zápasy.
Michal Faško debutoval v reprezentácii v júni 2026 a stal sa 5. najstarším hráčom, ktorý si pripísal debut v najcennejšom drese. Faško to dosiahol vo veku 31 rokov, 9 mesiacov a 8 dní.
V staršom veku debutovali v reprezentácii iba Ondrej Šmelko (32 rokov), Ferdinand Daučík (32 rokov), Ladislav Molnár (33 rokov) a Juraj Čobej (34 rokov).
Už 6. decembra sa v Belfaste uskutoční žreb kvalifikácie EURO 2028 a Slováci spoznajú súperov, s ktorými budú v roku 2027 bojovať o postup na šampionát v Anglicku, Škótsku, Walese a Írsku.
Vďaka víťazstvu v skupine Ligy národov existuje tiež možnosť, že o EURO 2028 by v prípade neúspechu v kvalifikácii mohli zabojovať aj baráži.