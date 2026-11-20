Slovenská lyžiarka a olympijská víťazka z Pekingu 2022 Petra Vlhová si na svoju premiéru v rakúskom stredisku Gurgl musí počkať.
Po tom, čo v predošlých sezónach nemohla štartovať pre zranenie, odložila svoju tohtoročnú účasť na úkor ďalšieho tréningového procesu.
"Rozhodli sme sa obmedziť pretekový program a ďalej pokračovať v tréningu so zameraním na budovanie svalovej hmoty, rozvoj silových schopností a techniku lyžovania v mojich hlavných disciplínach.
Zdravotne som v poriadku a s kolenom nemám žiadny limitujúci problém. Potrebujem však zlepšiť svoje silové parametre," uviedla na Instagrame.
Vlhová tak bude mimo diania vo Svetovom pohári minimálne do 20. decembra, keď je vo švajčiarskom St. Moritzi naplánovaný obrovský slalom.
Okrem Vlhovej bude v Gurgli chýbať aj obhajkyňa minuloročného víťazstva Mikaela Shiffrinová, čo zvyšuje šance ostatných pretekárok.
V predvečer pretekov mala pri žrebe štartových čísel šťastie najmä skúsená Švajčiarka Wendy Holdenerová, ktorá otvorí sobotné súboje s číslom 1.
Päťku bude mať víťazka minulotýždňového slalomu v Levi Emma Aicherová, pričom Nemka pôjde na trať medzi jazdami ďalších veľkých favoritiek. Štvorku má Camille Rastová a šestku Lara Colturiová.
V porovnaní so slalomom v Levi nastala v nasadenej 15-ke pretekárok jediná zmena, práve kvôli neúčasti Vlhovej. Tú nahradila Talianka Lara Della Meová, ktorá si vyžrebovala číslo 13.
Sedemnástku bude mať niekdajšia víťazka malého slalomového glóbusu Zrinka Ljutičová, ktorá bude chcieť nadviazať na štvrté miesto z Levi.
Naopak, výsledok z fínskeho strediska rozhodne nebude chcieť zopakovať Martina Dubovská, keďže druhé kolo nedokončila. Slovenka v českých farbách bude mať znova štartové číslo 31.
Prvé kolo slalomu je na programe v sobotu o 10.30 h., druhé o tri hodiny neskôr. Priamy prenos vysielajú televízne stanice :Šport, Eurosport 1 alebo ORF 1.
Štartová čísla - slalom žien v Gurgli
Číslo
Krajina
Meno
1
Wendy Holdenerová
2
Anna Swennová-Larssonová
3
Paula Moltzanová
4
Camille Rastová
5
Emma Aicherová
6
Lara Colturiová
7
Katharina Truppeová
8
Katharina Huberová
9
Andreja Slokarová
10
Cornelia Öhlundová
11
Dženifera Germaneová
12
Marion Chevrierová
13
Lara Della Meová
14
Sara Hectorová
15
Lena Dürrová
31
Martina Dubovská