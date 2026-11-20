Hokejisti Popradu sa po 20. kole vrátili na čelo tabuľky Tipsport ligy. V piatok si doma poradili s Michalovcami 8:4 a majú náskok jedného bodu pred druhým Slovanom.
Žilina podľahla v dramatickom súboji Liptovskému Mikulášu 4:5 po predĺžení a z tretej pozície zaostáva za lídrom o dva body, má však zápas k dobru.
Stále platí, že hráči Popradu neprehrali v prebiehajúcej sezóne dvakrát za sebou. „Kamzíci“ viedli nad Michalovcami v 37. minúte 8:1, až potom dovolili hosťom skorigovať prehru.
Na hladkom triumfe sa svojím prvým hetrikom v sezóne podieľal Tyler Coulter. Neúspešnú premiéru na striedačke michalovského tímu absolvoval tréner Martin Hrnčár, jeho zverenci naďalej figurujú na 10. mieste.
Pod výhru Liptákov pod Dubňom sa dvoma gólmi podpísal Max Ferkodič, v predĺžení rozhodol po 17 sekundách Brandon Coe. Mikuláš tak dýcha Žiline na chrbát, zo štvrtej pozície stráca na Vlkov už len dva body. Piate sú Košice, ktoré zdolali Zvolen 5:2.
Dvoma gólmi prispel k výhre Jozef Baláž. „Oceliari“ potvrdili dobrú formu na domácom ľade, keď na ňom triumfovali šiestykrát v sérii. Zvolenčania prehrali štvrté stretnutie z uplynulých piatich.
Kanadské bodovanie Tipsport ligy 2026/27
#
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Danick Martel
Spišská Nová Ves
19
10
17
27
-4
2.
Liam Pecararo
Slovan
19
9
18
27
+12
3.
Adam Cracknell
Poprad
20
9
14
23
+6
4.
Jaedon Descheneau
Trenčín
20
13
9
22
+2
5.
Adam Dvořák
Poprad
20
12
10
22
+11
V dueloch dvoch tímov zo stredu tabuľky Spišská Nová Ves zvíťazila v Prešove 4:3 po samostatných nájazdoch. Jediným úspešným strelcom v rozstrele bol v piatej sérii Adam Lapšanský.
Spišiakom patrí v tabuľke 6. miesto, Prešov bodoval v druhom zápase za sebou a z poslednej 12. priečky stráca na jedenásty Zvolen deväť bodov.
Domáci nemali v stretnutí ani jedného vylúčeného hráča. Trenčín utrpel štvrtú prehru v rade, keď podľahol pod Zoborom Nitre 2:3.
V 48. minúte rozhodol o triumfe domácich Artur Turanský. Úradujúci majster si upevnil 8. miesto, na siedmych „vojakov“ stráca už len bod.
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Tipsport liga - 20. kolo:
HC Košice – HKM Zvolen 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
Góly: 3. Eliaš (J. Baláž, Panasenko), 9. J. Baláž (Eliaš, Šedivý), 40. J. Baláž (Rogoň, Havrila), 46. Eperješi (Panasenko, Bučko), 48. Rogoň (Havrila) – 8. Pennington (Macek, Cassels), 26. Tkáč (Nemec, Ďaloga)
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
HK Poprad – HK Dukla Michalovce 8:4 (4:1, 4:1, 0:2)
Góly: 1. Cracknell (Bjalončík, Lefebvre), 5. Brincko (Cracknell, Calof), 18. Coulter (Šotek, Dvořák), 20. J. Urbánek (Bodák, Suchý), 25. Dvořák (Nemčík, Brincko), 30. Coulter (Lefebvre, Bjalončík), 36. Valigura, 37. Coulter (Dvořák) – 16. Stripai (Welsh, Safaraleyev), 40. Rees (Safaraleyev, Boucher), 48. Boucher (Solenský, Tóth), 56. Fominykh (Šmida).
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Vlci Žilina – HK 32 Liptovský Mikuláš 4:5 (1:2, 1:2, 2:0 – 0:1)
Góly: 11. Repčík (Hecl, Koyš), 30. Harris (Hecl, Mucha), 41. Walega, 53. Čajkovský (Petráš) – 16. Ferkodič (Vankúš), 19. Ferkodič (Nespala), 35. Chyzowski, 36. De La Gorgendiere, 61. Coe.
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HK Nitra - HK Dukla Trenčín 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
Góly: 2. Holešinský (Rantakari, Timashov), 8. Rantakari (Krištof, Holešinský), 48. Turanský (Vitaloš, Pollock) – 2. Krivošík (Hlaváč, Šiška), 35. Descheneau (Šiška, Kalis)
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HC Prešov - HK Spišská Nová Ves 3:4 pp a sn (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)
Góly a asistencie: 20. Ališauskas (Sedlacek, Johnson), 42. Rodžers Bukarts (Johnson, Giľák), 58. Johnson (Valent, Rodžers Bukarts) – 23. Števuliak (Jääskeläinen, Paločko), 37. Paločko (Lapšanský, Mack), 51. Hodas, rozh. náj. Lapšanský.
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HC Slovan Bratislava - HC 05 Banská Bystrica 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 23. Buček (Peterek, Turan), 58. Lukošik (Buček, Pecararo) - 60. R. Faith (Jendek, Michalčin)
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