    Prešov sa konečne dočkal víťazstva! Vážne zranenie Jurča, súboj hviezd pre Pecarara (Hokejový BOSS)

    Ondrej Rusnák počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Ondrej Rusnák počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS. (Autor: Honzo Blaško)
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    Sportnet|16. nov 2026 o 17:00
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    Pozrite si a vypočujte si jedenásty diel tretej série podcastu Hokejový BOSS v sezóne 2026/2027.

    Už aj Prešov konečne vie, aký je to pocit výhry. Trvalo to 19. kôl, a hoci to bolo „len“ za dva body, je to výhra.

    Posledný tím tabuľky sa dočkal na ľade Dukly Trenčín, kde otočil vývoj z 3:0 na 4:3 po predĺžení.

    V najnovšom dieli relácie Hokejový BOSS sme sa o tomto momente rozprávali so športovým manažérom Prešova Vladimírom Mihálikom.

    Niekdajší obranca so skúsenosťami z NHL sa veľmi potešil z výhry, ocenil silu kabíny a verí, že toto bude prvé víťazstvo z mnohých.

    VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

    „Keď to porovnám s minulou sezónu, je to iná situácia. Tam sme boli už po Vianociach dosť odovzdaní, kabína sa už pripravovala na baráž.

    Teraz je to iné. Cítim silu tímu, veľmi dobré zloženie v šatni. Verím, že sa to konečne pretaví do výhier,“ zaprial si.

    ﻿A čo všetko v relácii, kde okrem hosťa z Prešova bol moderátor Stanislav Benčat a tradičný expert Ondrej Rusnák, zaznelo?

    Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?

    • Ako náročné je získavať hráčov do Prešova?
    • Kto je jasný líder kabíny?
    • V čom sú silné a slabé stránky Prešova?
    • Aká je odozva fanúšikov?
    • Prečo skončil tréner Ryan Colville?
    • Čo priniesol do tímu nový kouč Tommi Hämäläinen?
    • Kedy a kde sa dohodol Mihálik s Hämäläinenom?
    • Koho považuje za favoritov ligy?
    • Ako zvládnu Košice sezónu bez Tomáša Jurča?
    • Čo fascinuje Ondra na Žiline?
    • V čom vyniká Liam Pecararo?

    Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.

    Hokejový BOSS

    So štartom novej hokejovej sezóny 2026/2027 sa vracia na scénu hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Podcast si môžete vypočuť na: Spotify Apple Youtube Podbean

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    Ondrej Rusnák počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Ondrej Rusnák počas nahrávania podcastu Hokejový BOSS.
    Prešov sa konečne dočkal víťazstva! Vážne zranenie Jurča, súboj hviezd pre Pecarara (Hokejový BOSS)
    dnes 17:00
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