Prešov sa konečne dočkal víťazstva! Vážne zranenie Jurča, súboj hviezd pre Pecarara (Hokejový BOSS)

Už aj Prešov konečne vie, aký je to pocit výhry. Trvalo to 19. kôl, a hoci to bolo „len“ za dva body, je to výhra.
Posledný tím tabuľky sa dočkal na ľade Dukly Trenčín, kde otočil vývoj z 3:0 na 4:3 po predĺžení.
V najnovšom dieli relácie Hokejový BOSS sme sa o tomto momente rozprávali so športovým manažérom Prešova Vladimírom Mihálikom.
Niekdajší obranca so skúsenosťami z NHL sa veľmi potešil z výhry, ocenil silu kabíny a verí, že toto bude prvé víťazstvo z mnohých.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
„Keď to porovnám s minulou sezónu, je to iná situácia. Tam sme boli už po Vianociach dosť odovzdaní, kabína sa už pripravovala na baráž.
Teraz je to iné. Cítim silu tímu, veľmi dobré zloženie v šatni. Verím, že sa to konečne pretaví do výhier,“ zaprial si.
A čo všetko v relácii, kde okrem hosťa z Prešova bol moderátor Stanislav Benčat a tradičný expert Ondrej Rusnák, zaznelo?
Na čo všetko sa môžete tešiť v podcaste Hokejový BOSS?
- Ako náročné je získavať hráčov do Prešova?
- Kto je jasný líder kabíny?
- V čom sú silné a slabé stránky Prešova?
- Aká je odozva fanúšikov?
- Prečo skončil tréner Ryan Colville?
- Čo priniesol do tímu nový kouč Tommi Hämäläinen?
- Kedy a kde sa dohodol Mihálik s Hämäläinenom?
- Koho považuje za favoritov ligy?
- Ako zvládnu Košice sezónu bez Tomáša Jurča?
- Čo fascinuje Ondra na Žiline?
- V čom vyniká Liam Pecararo?
Odpovede nielen na tieto otázky nájdete v novom vydaní relácie Hokejový BOSS.