Slovenská futbalová reprezentácia je pod vedením Vladimíra Weissa stále nezdolaná.
Trénerova skvelá séria sa neprerušila ani v Kazachstane, kde v poslednom zápase Ligy národov Slováci remizovali 2:2.
Cieľ splnili už v predstihu, keď už po piatkovej remíze v Košiciach s Faerskými ostrovmi bolo isté, že vyhrali skupinu a postúpili do B-divízie.
Vyskúšal takmer všetkých
To zároveň umožnilo trénerovi, aby pred posledným kolom dal voľno najviac vyťaženým hráčom a vyskúšal aj tých futbalistov, ktorí mali zatiaľ menšiu minutáž.
„Veľa som videl. Vyskúšal som prakticky všetkých hráčov až na Mária Sauera a Timoteja Hranicu,“ poznamenal tréner.
VIDEO: Tréner Weiss po zápase Slovenska v Kazachstane
Za jeho terajšieho pôsobenia sa v reprezentácii predstavilo v ôsmich zápasoch celkovo 43 hráčov. Z nich bolo štrnásť debutantov.
V Kazachstane zaznamenali svoj prvý reprezentačný štart Tobiáš Pališčák a Sebastian Nebyla.
„Mal veľmi dobré veci aj slabšie veci. Ale na prvý štart v reprezentácii som s ním spokojný, lebo aj si veľa dovolil, ale aj sa ešte musí učiť. Treba ho vybrúsiť. To, čo sa naučiť nedá, už má a tie veci, kde má ešte nedostatky, sa dajú vylepšiť,“ vravel na adresu Pališčáka tréner.
19-ročný hráč Plzne nastúpil na pravej strane obrany, ktorá je po odchode Petra Pekaríka stále nie celkom vyriešená. Priznal, že sa na tomto poste necítil úplne komfortne. V klube hráva stopéra.
Majstrovstvo trénera Weissa však spočíva aj v tom, že dokáže hráča presvedčiť aj o tom, že vie podať dobrý výkon aj na nezvyčajnom poste.
Výborným príkladom bol Erik Prekop, ktorý už druhý raz po sebe nastúpil ako pravý krídelník. Netajil sa tým, že sa na hrote cíti lepšie, ale trénerova dôvera mu pomohla zorientovať sa aj na novej pozícii.
Sebavedomie je kľúčové
Ďalším objavom tejto edície Ligy národov bol Ľudovít Reis, ktorý v Astane nastúpil na druhý polčas.
Po debute v piatok v Košiciach pociťoval problémy s hamstringom, preto nehral od začiatku, no po prestávke priniesol do mužstva energiu aj odvážne riešenia. „Teším sa, keď tam bude s ním Stano Lobotka,“ vravel s úsmevom Weiss.
Reis striedal v Astane Nebylu, z ihriska po prvom polčase išiel aj Tomáš Rigo, namiesto neho nastúpil Artur Gajdoš.
„Aj Nebyla, aj Rigo ukázali dobrú snahu. Čakal som trochu viac kvality na lopte smerom hore, preto tam išli Gajdoš s Reisom,“ vysvetľoval kouč.
Rigo za Stoke City odohral za posledné dva mesiace iba osem minút v jednom zápase. „Chcel som mu trochu dodať sebavedomie, že je stále reprezentant. Verím, že to bude lepšie a lepšie, ale asi by mal zmeniť v zime klub, aby pravidelne hrával. Bez toho sa to nedá,“ zdôraznil tréner.
Chýbajúca zápasová prax sa ukázala aj na výkone Davida Strelca v predchádzajúcom stretnutí s Faerskými ostrovmi, keď nepremenil obrovskú šancu.
U útočníkov je mimoriadne dôležité sebavedomie a zápasová pohoda, aj preto bolo dôležité, že v Astane skóroval Róbert Boženík.
„Treba s ním narábať trochu jemnejšie ako s inými hráčmi. Je to citlivý človek. Veľa ľudí ho má rado za jeho pracovitosť, ale veľa ľudí ho aj kritizuje. On však vždy odovzdáva za tím maximum a má fantastickú hlavu. Je to platný hráč,“ podčiarkol Vladimír Weiss.
Váži si prístup Haraslína
Slováci chceli zápas v Astane vyhrať. „Riskovali sme, v závere tam bolo sedem ofenzívnych hráčov a iba traja obrancovia. Cítil som, že dáme gól. Už tam bola veľká kvalita a domáci už tiež boli unavení,“ vravel tréner.
Remízu napokon zachránil Adrián Kaprálik presným zásahom v pridanom čase.
Hráč Kielu zaznamenal prvý gól v národnom mužstve a nie hocijaký: po rohu trafil spoza šestnástky výstavným volejom do vinkľa.
„Fantastický gól. Žiaľ, zranil sa pri tom,“ prezradil tréner.
Z tradičných hráčov základnej zostavy hral tentoraz len Lukáš Haraslín, ktorý mal prvý raz v kariére kapitánsku pásku v reprezentácii.
„Chcel sem ísť. Uvažoval som, že mu možno dám voľno, ale on chcel prísť. Veľmi si to vážim,“ zdôraznil Weiss.
Slováci napokon skončili na čele skupiny 3 v C-divízii so ziskom 12 bodov.
„Cieľ sme splnili, ale rátal som, že budeme mať o dva body viac,“ skonštatoval Weiss.
Treba zlepšiť efektivitu
Najbližšie zápasy čakajú slovenský národný tím koncom marca. Ak ich žreb kvalifikácie na majstrovstvá Európy zaradí do päťčlennej skupiny, budú to už súťažné stretnutia.
Ak by sa Slováci dostali do štvorčlennej skupiny, tak by sa pre nich kvalifikácia začala až v septembri.
Slovensko by podľa predbežného rozdelenia malo byť pri žrebe v treťom výkonnostnom koši.
Aj preto bol dôležitý duel v Kazachstane, keďže možno do novej kvalifikácie vstupuje národný tím bez priateľských zápasov.
„Veľa nám to ukázalo, som rád, že sme to absolvovali. Chcel som vyhrať, žiaľ, nepodarilo sa to, ale bolo vidno, že je na čom stavať. Teším sa na žreb,“ vyhlásil tréner.
Počas Ligy národov viackrát prízvukoval, že postup z tejto skupiny považuje za povinnosť.
V kvalifikácii na EURO čakajú jeho tím ešte náročnejšie výzvy. „V každej formácii musíme vylepšiť súčinnosť, futbalovú drzosť a efektivitu. Nedávame až toľko gólov. Keď prídu ťažší súperi, budeme mať menej šancí a musíme ich premeniť,“ upozorňoval kouč.
„Mužstvo vie, čo chce hrať. Musíme sa ešte pohrať s niektorými detailmi a kľúčoví hráči musia byť zdraví, aby sme boli konkurencieschopní,“ doplnil.
Výkony národného tímu v posledných dvoch zápasoch poznačili absencie viacerých dôležitých hráčov, najmä Stanislava Lobotku a Tomáša Suslova.
Svoj potenciál však ukázali aj noví hráči. „Nejako to zložíme. Budeme mať dobré mužstvo,“ sľúbil tréner Weiss.