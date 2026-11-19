Napoleon Bonaparte, Emmanuel Macron, či Kylian Mbappé. To sú známe francúzske mená, ktoré rezonujú aj na Slovensku.
Kto je však najznámejší Francúz, ktorý žije na Slovensku? Pre hokejových fanúšikov je to JULIAN JUNCA.
28-ročný brankár je len tretí francúzsky hokejista v slovenskej extralige. Počtom zápasov a zanechanou stopou však už teraz predbehol svojich kolegov Guillaumea Leclerca a Pierrea Crinona.
Junca je na Slovensku už tretí rok. Začal v Michalovciach, potom hral za Trenčín a teraz oblieka dres bratislavského Slovana.
Po 14 zápasoch má skvelú bilanciu 92,5 percent zákrokov. Francúz s katalánskymi koreňmi si zachytal aj na olympijských hrách v Miláne, kde dostal darček od Sidneyho Crosbyho.
Stretli sme sa s ním v šatni Slovana Bratislava, kde ochotne rozprával o hokejovom vyrastaní v Španielsku, o rozdiele medzi Michalovcami a Slovanom aj o tom, či by si vedel predstaviť žiť na Slovensku a ktoré miesto by si vybral.
Ako by ste zhodnotili doterajšie účinkovanie tímu?
Stále hľadáme spôsob, akým chceme hrať. Myslím si, že v poslednom období sa nám darí nachádzať našu hru. Stále na tom pracujeme a postupne sa zlepšujeme.
Zatiaľ nám to ide celkom dobre. Hľadáme rovnováhu v tom, ako chceme hrať a ako chceme presadzovať náš herný štýl. Som veľmi spokojný s tým, ako sa nám momentálne darí.
Ako ste spokojný so svojimi individuálnymi výkonmi? V Slovane máte zatiaľ veľmi dobré štatistiky.
Viete, brankárske štatistiky sú predovšetkým odrazom toho, ako hrá celý tím. Som preto veľmi rád, že môžem byť súčasťou tohto mužstva a dosahovať také čísla. Samozrejme, z osobného hľadiska je to dobré, ale nepovažujem to za najdôležitejšiu vec.
Myslím si, že keď máte kvalitný tím, mali by ste mať aj dobré štatistiky. Momentálne ich mám, no je to zásluha celého mužstva. Je totiž veľmi ťažké dosahovať dobré individuálne výsledky, keď tím pred vami nehrá dobre.
Bránkovisko si delíte s Patrikom Rybárom. Ako sa vám s ním spolupracuje?
Je to dobré. Túto otázku som už dostal niekoľkokrát od rôznych novinárov. Myslím si, že je vždy dobré mať pri sebe brankára s takými skúsenosťami.
Viem, že je tu na to, aby ma posúval dopredu, a ja som tu zase na to, aby som posúval jeho. Máme veľmi dobrý vzťah. Veľa sa spolu rozprávame a môžeme si navzájom pomáhať. Verím, že to v konečnom dôsledku pomôže aj celému tímu.
Napriek tomu sa zdá, že vám tím momentálne dôveruje o niečo viac a máte miesto jednotky (po rozhovore odchytal dva zápasy v rade Rybár, pozn. red.). Ako vnímate rozdelenie úloh medzi vami a Rybárom?
Rozprával som sa o tom aj s Paťom. Mal určité problémy, pretože sa zranil a potom sa niekoľko mesiacov nedostal do zápasového tempa.
Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Myslím si, že hrať bude brankár, ktorý bude podávať lepšie výkony a ten druhý ho bude tlačiť dopredu. Takto to funguje.
Vždy hovorím, že konkurencia je dobrá vec. Beriem ju pozitívne, pretože takto to funguje v živote.
Musíte na sebe pracovať a posúvať sa. Keď máte vedľa seba niekoho, kto vás tlačí, musíte sa snažiť ešte viac. Je to ďalšia motivácia napredovať a každý deň sa zlepšovať.
Musí však medzi nami byť dobrá atmosféra a obaja musíme mať správny prístup. Vieme, prečo sme tu, a myslím si, že je dobré aj pre tím, keď vidia, že sa navzájom posúvame.
Keď potom jeden alebo druhý nastúpime do zápasu, sme pripravení hrať a pomôcť mužstvu.
V rozhovore sa dozviete:
- či je Francúz, Španiel alebo Katalánec
- že jeho hlavným mestom je Barcelona
- ako sa dostal k hokeju
- že jeho idolmi v detstve boli Slováci
- ako v USA zažil kultúrny šok
- čo povedal Crosbymu po zápase na ZOH
- ako sa dostal na Slovensko
- ktoré slovenské mesto mu najviac vyhovovalo
- či by si vedel predstaviť ostať na Slovensku
Narodili ste sa vo Francúzsku, váš otec je Španiel a mama Francúzka. Vyrastali ste v katalánskom mestečku Puigcerdà. Ako by ste opísali svoju identitu? Ste Francúz, Španiel, Katalánec alebo trochu z každého?
Trochu z každého. Myslím si, že Katalánec najlepšie vystihuje to, kým som. Katalánsko sa totiž nachádza na území Francúzska aj Španielska, v celom tomto regióne.
Ste teda veľký fanúšik FC Barcelona?
Obrovský. Pre mňa neexistuje Real Madrid. Mojím hlavným mestom je Barcelona. (smiech)
Áno, takto by som opísal svoju identitu. Je to kombinácia všetkého. Keď ľudia tento región nepoznajú, je to pre nich ťažké pochopiť. Pre mňa je to úplne prirodzené, pretože som tam vyrastal a nie som jediný.
Veľa mojich kamarátov má podobný pôvod a dva pasy. Hranice medzi nami akoby ani neexistovali.
Všetci sa navzájom poznajú a hovoria po katalánsky, španielsky aj francúzsky. Pre mňa je to normálne, no chápem, že pre ľudí zvonka to môže byť niekedy zvláštne.
Vyrastali ste teda s tromi jazykmi?
Presne tak.
Keď sa povie Španielsko alebo Francúzsko, človek si hokej s týmito krajinami nespojí.
To je pravda. Možno by som mal nabudúce skúsiť futbal a podpísať zmluvu s futbalovým Slovanom.
Možno by teraz v Lige majstrov potrebovali pomoc.
Nepotrebujú ju. Majú dobrých hráčov.
Hrávali ste ako dieťa aj futbal?
Nie veľmi, iba v škole.
Boli ste aj tam brankár?
Nie, vždy som hrával v strede poľa. Táto pozícia ma bavila.
Prečo ste si však napokon vybrali hokej? Ako ste sa k nemu dostali?
Vždy to musím trochu vysvetľovať. Puigcerdà je vo vysokej nadmorskej výške, približne 1 200 metrov nad morom.
Nachádza sa v Pyrenejach, takže sme vysoko v horách a všade naokolo sú lyžiarske strediská. Zaujímavosťou je, že práve hokej je v tomto meste najpopulárnejší šport.
Naozaj?
Áno. V celom Španielsku je známe, že hlavným športom v Puigcerdà je hokej. Ľudia ho tam majú veľmi radi. Je to súčasť miestnej kultúry.
Sme v horách, všade naokolo máme sneh a lyžiarske strediská, takže vás to prirodzene priťahuje.
Hokej je v našom meste veľmi populárny. Je to malé mestečko, ale práve takto to tam funguje. Jednoducho som sa vybral na zimný štadión namiesto toho, aby som hrával futbal alebo basketbal.
Hrávali hokej aj vaši kamaráti?
Hrávali ho moji kamaráti zo školy aj veľa ďalších detí v mojom veku. Myslím si, že práve v našom meste začína s hokejom najviac detí a registruje sa tam najviac hráčov. Platí to aj dnes.
Aké sú podmienky na hokej v tejto oblasti?
Je to úplne iné ako v hokejových krajinách. Keďže Španielsko nie je hokejová krajina, je to náročné. Nemáme tam veľa zimných štadiónov.
Bolo však konkrétne v Puigcerdà dobré prostredie na hokejový rozvoj?
Keď si spomeniem na tie časy, predovšetkým sme sa stretávali s kamarátmi, užívali si hru a čas strávený spolu.
Vôbec sme nepremýšľali nad tým, že by sme sa raz mohli posunúť vyššie a vybudovať si hokejovú kariéru. Myslím si, že to bolo dobré prostredie.
Možno by to bolo lepšie, keby som sa narodil niekde inde, ale vzal som si z toho, čo mi život ponúkol. Bolo to pekné a zábavné obdobie. V tom čase tam navyše pôsobilo veľa Slovákov, takže ich poznám...
Myslíte trénerov alebo hráčov?
Trénerov aj hráčov. Minulý rok som sa po dlhom čase opäť stretol s niektorými z nich. Keď som bol malý, boli mojimi vzormi.
V našom tíme pôsobili ako zahraniční hráči a väčšina z nich pochádzala z Dubnice. Niekoľkokrát sme sa videli a stále sme v kontakte. Je to celkom zábavné.
Hokejový svet je malý. Stretol som aj jedného brankára, ktorý v mojom rodnom meste pôsobil tri alebo štyri roky. Teraz je v Bratislave, takže sme stále v kontakte.
Pamätám si aj Tibora Tatara, brata Tomáša Tatara. Aj on hrával v mojom rodnom meste. Pamätám si týchto chlapcov a mal som možnosť stretnúť sa s nimi, pretože väčšina z nich pochádzala z Dubnice alebo Trenčína.
Minulý rok som ich niekoľkokrát videl. Je to pekné, pretože mi to pripomína časy, keď som bol malý.
Boli to moji obľúbení hráči, moji hrdinovia, ktorých som každý víkend sledoval počas zápasov. Je príjemné stretnúť ich po rokoch. Takže aj v minulosti som mal Slovensko pomerne blízko. A teraz som tu.
Ako ste sa vlastne stali brankárom?
Je to pomerne krátky príbeh. V našom tíme vtedy nemali brankára. Mal som asi sedem alebo osem rokov a dovtedy som hrával ako korčuliar.
Myslím si, že pre každého hokejistu je dôležité, aby sa najskôr naučil korčuľovať. Je veľmi dôležité vedieť dobre korčuľovať, ovládať hrany a všetko, čo k tomu patrí.
Nemyslím si, že je dobré hneď od začiatku postaviť malé dieťa do bránky. Keď ste mladí, najskôr sa musíte naučiť korčuľovať.
Keďže sme nemali brankára, každý týždeň sme sa striedali v tom, kto pôjde do bránky. Keď prišiel rad na mňa, nastúpil som zápas.
Hneď na prvýkrát som si to zamiloval a odvtedy som už brankársku výstroj neodložil. Takto som sa stal brankárom.
Keď ste mali 13 rokov, odišli ste z domu a presťahovali sa do Francúzska. Ako ste túto časť života zvládali? Stále ste boli len chlapec.
Postupne som sa do hokeja zamiloval a chcel som sa posunúť vyššie. Chodieval som na turnaje s inými tímami, ktorým som pomáhal. Tak som sa dostal do kontaktu s trénerom v Briançone, kam som sa napokon v trinástich rokoch presťahoval.
V ich vekovej kategórii vtedy nemali brankára. Povedal som mame, že to chcem skúsiť a chcem sa posunúť ďalej.
Odpovedala mi, že som ešte príliš mladý a že to môžem skúsiť o rok. Ja som však na tom trval. Napokon som sa tam v trinástich presťahoval. Bolo to pomerne skoro, ale myslím si, že mi to veľmi pomohlo. Aj vďaka tejto skúsenosti som dnes taký, aký som.
Pomohlo vám to dospieť a dostať sa tam, kde ste dnes?
Určite. Pomohlo mi to vyrásť a stať sa človekom, ktorým som dnes. Veľmi veľa mi to dalo. V Briançone som zostal od trinástich do osemnástich rokov.
Ako ste tam žili? Bývali ste sami, varili ste si a starali sa o seba?
Býval som v hostiteľských rodinách, nie na internáte. Žil som v rodine, v ktorej boli deti približne v mojom veku. Fungovalo to tak, že nás vozili do školy aj na tréningy.
Bývali ste počas tých piatich rokov stále v rovnakej rodine?
Nie. Prvý rok som býval v jednej rodine. Potom som sa presťahoval k inej, v ktorej som zostal približne do sedemnástich rokov.
Boli to asi tri roky v jednej rodine. Keď som mal sedemnásť, podpísal som svoju prvú, takpovediac profesionálnu zmluvu. Bol to môj posledný rok strednej školy a už som býval v byte.
V sedemnástich som teda začali žiť samostatne. Bola to veľká zmena. Musíte veľmi rýchlo dospieť, pretože sa musíte naučiť prať si, variť a starať sa sami o seba.
Veľmi skoro som sa musel postaviť na vlastné nohy. Veľmi skoro som vyrástol. Keď ste ďaleko od domova, musíte sa jednoducho naučiť fungovať ako dospelý človek.
Keď sa dnes vrátim domov a vidím starú mamu, ako varí, rád idem do kuchyne a pomáham jej.
Vždy je prekvapená, keď ma tam vidí. V minulosti totiž varievali najmä ženy. Hovorím jej však: „Babi, veď ja som bol od trinástich rokov ďaleko od domova a musel som sa naučiť variť.“
Nepomohlo vám to teda len ako hokejistovi, ale aj ako človeku.
Presne tak. Musel som dospieť, mať otvorenú myseľ a prevziať zodpovednosť už vo veľmi mladom veku.
Kto bol vaším brankárskym vzorom, keď ste vyrastali?
V tom čase to bola pomerne jednoduchá voľba - Cristobal Huet. Francúzsky brankár, ktorý chytal za veľké tímy a vyhral Stanleyho pohár.
Sú v súčasnosti v NHL brankári, ktorých sledujete a ktorých štýlom sa snažíte inšpirovať?
Veľmi sa mi páči štýl ruských brankárov. Sú atletickí a dokážu sa výborne presúvať a bojovať o každú situáciu.
Páči sa mi, ako chytajú. Sledujem Bobrovského, Šesťorkina či Vasilevského. Myslím si, že patria medzi najlepších brankárov na svete. Rád sa od nich učím a sledujem ich.
Po mnohých rokoch vo Francúzsku ste sa presunuli do Spojených štátov. Dokonca ste si pripísali aj dva štarty v AHL. Ako tento prestup prebiehal a aké bolo vaše pôsobenie v USA?
Bola to dobrá skúsenosť a veľký krok. Z francúzskej ligy som sa dostal k zmluve v AHL a hrával som aj v ECHL. Myslím si, že to bol pre mňa zároveň veľký kultúrny šok.
Keď sa hovorí o Spojených štátoch, väčšina ľudí si predstaví, že tam idú ako turisti alebo na návštevu. Keď tam však idete pracovať, je to úplne iná kultúra.
Bola to dobrá skúsenosť, otvorila mi obzory a mal som sa tam dobre. Keď sa však naskytla možnosť vrátiť sa do Európy, využil som ju. Spôsob, akým tam funguje hokejový biznis a ako sa k hráčom pristupuje, je totiž odlišný. Myslím si, že veľa Európanov to môže potvrdiť.
Bolo to pre vás náročné aj zo psychickej stránky?
Ani nie. Skôr ide o odlišný spôsob fungovania a vzťahov medzi ľuďmi. V Európe sú vzťahy v tíme bližšie.
Keď prídete do mužstva, nerozmýšľate nad tým, že vás môžu vymeniť alebo poslať do nižšej súťaže či povolať vyššie.
Zvyčajne prídete do tímu a zostávate s rovnakou skupinou hráčov. Budujete si medzi sebou vzťahy, bratstvo a akúsi rodinu.
Na to som bol zvyknutý, pretože som predtým pôsobil vo Francúzsku a v profesionálnom hokeji som poznal práve takýto spôsob fungovania. V Spojených štátoch je to iné. Môžu vás kedykoľvek poslať hore, dole alebo vymeniť.
Je to teda predovšetkým biznis.
Kedykoľvek môžu vymeniť ktoréhokoľvek hráča. Je to zvláštne, pretože nemáte čas vybudovať si priateľstvá a vzťahy.
Podľa mojich skúseností je to tam o niečo sebeckejšie. Človek tam nemá takú stabilitu. Mňa posielali hore a dole a videl som, ako sa to isté deje mojim kamarátom. Jeden deň ste v jednom tíme, potom vás vymenia alebo pošlú inde. Musíte opustiť ľudí, s ktorými ste si vytvorili vzťah.
Keď sa však rozprávate s Kanaďanmi či Američanmi, sú na to zvyknutí. Už od šestnástich rokov hrajú juniorské súťaže, v ktorých sa môže stať, že hráča počas roka niekoľkokrát vymenia.
Prípadne ho posielajú hore a dole. Sú na to zvyknutí už od mladého veku. V Európe takúto kultúru nemáme. U nás je to stabilnejšie.
Ako ste sa vlastne do Spojených štátov dostali? Oslovil vás niekto cez agenta?
Áno, cez agenta. Našiel mi možnosť absolvovať skúšku, tak som tam išiel. Dva týždne po skúške mi ponúkli zmluvu.
Vybojoval som si miesto a následne som podpísal dvojcestnú zmluvu v AHL. Potom ma poslali do nižšej súťaže, aby som odohral viac zápasov. Neskôr ma povolali vyššie. Myslím si, že som takto absolvoval dva alebo tri presuny hore a dole.
Bolo to pre mňa niečo nové a bol som v tom sám. Tam jednoducho prídete ráno na štadión a povedia vám: „Povolali vás do prvého tímu.“
Zbalíte si všetky veci, nemáte ani tréning a o dve hodiny už letíte na letisko. Prídete do nového mesta, idete na tréning a o dva týždne sa to celé zopakuje, tentoraz vás pošlú späť. Veľa vecí si musíte vyriešiť sami.
Aspoň som sa však niečo naučil a vyskúšal si to. Myslím si, že každá skúsenosť je v živote pozitívna.
Snažím sa na všetkom nájsť niečo dobré. Ide o to, aby ste sa naučili, ako to funguje na rôznych miestach, a zistili, kde sa cítite najlepšie.
Vo februári ste reprezentovali Francúzsko na zimných olympijských hrách a chytali ste aj proti Kanade, za ktorú hrali Sidney Crosby, Connor McDavid, Nathan MacKinnon a ďalšie hviezdy. Aké pocity ste mali pred takýmto zápasom a ako ste ho prežívali?
V tom zápase som sa cítil celkom dobre. Pripravoval som sa naň rovnako ako na každý iný. Vedel som, proti komu nastúpim a čo ma v ten deň čaká. Potom som sa už snažil uvoľniť a podať čo najlepší výkon. Chcel som im čo najviac znepríjemniť zápas.
Každý vie, že proti takému tímu to bude veľmi náročné. Napriek tomu som sa snažil a mal som z toho skvelý zážitok. Bol to výborný súboj a myslím si, že na ten deň nikdy nezabudnem.
Mal som obrovské šťastie, že som mohol nastúpiť proti takému mužstvu. Je to pravdepodobne jeden z najlepších tímov, proti akým môžete v kariére hrať.
Dal som do toho všetko a bojoval najlepšie, ako som vedel. Účasť na olympijských hrách je podľa mňa snom každého športovca. Bol som hrdý, že som tam mohol byť, a ešte viac na to, že som si mohol zahrať práve proti takým hráčom.
Od Sidneyho Crosbyho ste dokonca dostali darček. Je to tak?
Áno, presne tak.
Môžete porozprávať, ako k tomu došlo?
Celé sa to začalo tým, že v deň zápasu proti Kanade som mal narodeniny. Proti Sidneymu Crosbymu som nastúpil už o rok skôr na majstrovstvách sveta. Aj tam sme hrali proti Kanade a Crosby vtedy strelil veľmi pekný gól.
Kanadskí hráči mali šatňu blízko našej francúzskej. Po zápase sme sa cestou do šatne rozprávali o tom góle. Crosby bol veľmi otvorený a príjemný. Vždy je skvelé, keď sa môžete rozprávať s takýmito hráčmi a niečo sa od nich naučiť.
Ja som navyše spoločenský človek, takže nemám problém prihovoriť sa im. Začal som sa s ním rozprávať a bol veľmi milý. Pýtal sa ma na rôzne veci. Takže si myslím, že si ma pamätal zo Štokholmu.
Počas podávania rúk po zápase som sa naňho pozrel a usmieval sa. V takej chvíli sa jednoducho nemôžete netešiť. Je to nádherný zážitok a ja som to vnímal pozitívne. Nemôžete sa hnevať, že ste hrali proti takým hráčom. Samozrejme, počas zápasu bojujete a snažíte sa im to čo najviac sťažiť, no po jeho skončení je to už niečo iné. Či vyhráte, alebo prehráte, je to iný pocit.
Povedal som mu, že som mu počas zápasu nechcel dovoliť skórovať. Aj na olympiáde mi totiž dal gól. Bol to síce tak trochu vlastný gól jedného z mojich spoluhráčov, ale pripísali ho jemu. Povedal som mu, že ten olympijský gól nebol až taký pekný a znovu sme sa začali rozprávať.
Keďže ho v médiách zastavujú na každom kroku, napadlo mi, že by to mohla byť dobrá príležitosť o niečo ho poprosiť.
Povedal som mu: „Sid, dnes mám narodeniny a mal som možnosť zahrať si proti tebe. Rád by som si z tohto dňa odniesol nejakú pamiatku. Mohol by som ťa poprosiť o hokejku?“
Pozrel sa na mňa a okamžite mi povedal: „Všetko najlepšie k narodeninám! Dnes si odohral dobrý zápas, dám ti hokejku.“
Zaujímavé však bolo, že mi nemohol dať tú, s ktorou hrával. Vysvetlil mi, že ich nemá veľa. V šatni však mal ešte jednu, ktorú mi mohol darovať. Povedal mi, že sa stretneme pri našej šatni a prinesie mi ju.
A naozaj. Sidney Crosby mi priniesol hokejku až pred našu šatňu a čakal tam na mňa. Bolo to pre mňa niečo neuveriteľné. Je to skvelý človek a výborný hráč.
Všetci vieme, aký je kvalitný hokejista, ale zároveň je aj veľmi otvorený a príjemný človek. Bol to pre mňa jednoducho neskutočný zážitok. Aj preto je takou veľkou osobnosťou.
Na Slovensku pôsobíte už tretiu sezónu. V roku 2024 ste prišli do Michaloviec a odvtedy ste zostali v našej lige. Ako ste sa sem vlastne dostali?
V tom roku som dostal príležitosť ísť do Michaloviec. Mojím cieľom bolo dostať sa do ligy, z ktorej by som sa mohol posunúť do kvalitnejšej súťaže.
Myslím si, že slovenská liga je na to dobré miesto. Tak som sa sem dostal. Vybral som si Michalovce, po nich prišli Trenčín a teraz Slovan. Postupne sa teda presúvam na západ.
Viac na západ sa už na Slovensku dostať neviete.
Áno, teraz už asi nie. (smiech)
Prekvapilo vás niečo na slovenskom hokeji?
Prekvapilo ma, aký veľký význam má hokej v tejto krajine. Veľmi sa mi páči, ako sa k hráčom pristupuje, ako sa o nich starajú kluby a ako ľudia hokej milujú. Mám pocit, že je to tu hlavný šport. Mám pravdu?
Áno, o túto výsadu súperí s futbalom.
Áno, možno aj futbal, je tu predsa Slovan. Celkovo ma však prekvapilo, aký veľký priestor tu hokej má a aká je jeho infraštruktúra. Kluby sa o hráčov starajú naozaj dobre. Slovensko sa mi veľmi páči a postupne si ho obľubujem čoraz viac.
Je to pre mňa výhodné aj z praktického hľadiska. Domov to nemám ďaleko a rodina ma môže jednoducho navštíviť. Nemáme ani časový posun.
Keď chcem ísť domov, z Bratislavy nastúpim na lietadlo a o dve a pol hodiny som v Barcelone. Je to skvelé. Aj celý životný štýl mimo hokeja mi tu veľmi vyhovuje.
Ako vnímate kvalitu slovenskej extraligy?
Je veľmi dobrá. Zahraniční hráči majú vysokú kvalitu a myslím si, že aj slovenskí hokejisti sú na veľmi dobrej úrovni.
Mnoho kvalitných Slovákov zostáva v domácej lige. Súťaž sa podľa mňa neustále zlepšuje, a to aj vďaka tomu, ako sa tu pracuje s hráčmi a ako sa rozvíjajú mladí hokejisti.
Vidím to v Slovane, máme tu mladých chlapcov, ktorí s nami hrávajú a odvádzajú veľmi dobrú prácu.
Pomáha to aj reprezentácii. Títo chlapci sa dnes dokážu dostať na draft. Príkladom je Adam Goljer, ktorý so mnou minulý rok hrával celú sezónu v Trenčíne a bol draftovaný pomerne vysoko.
Tento rok draftovali osem Slovákom. Myslím si, že je to pre takú malú krajinu obrovské číslo. Robia výbornú prácu s mladými hokejistami.
Vo Francúzsku by sme sa od vás mohli učiť. Aj u nás začína s hokejom veľa detí a tento šport sa postupne rozvíja. Páči sa mi, čo sa na Slovensku robí.
Ktoré tímy sú pre vás najťažšími súpermi?
Keď hráte za Slovan, náročné sú podľa mňa všetky mužstvá. Každý súper je proti nám veľmi motivovaný. Všimol som si to už počas posledných dvoch rokov, keď som hrával za iné tímy.
Na zápasy proti Slovanu som sa vždy veľmi tešil a chcel som proti nemu podať čo najlepší výkon. Teraz, keď som na druhej strane, vidím, že všetky tímy sú proti nám rovnako nabudené.
Či hráme doma, alebo vonku, každý súper chce proti nám uspieť. Mám preto pocit, že každý zápas je náročný a každý tím je ťažké zdolať.
Ktorý hráč v lige je podľa vás pre brankárov najnevyspytateľnejší alebo je veľmi náročné proti nemu chytať?
V lige je veľa kvalitných hráčov. Momentálne by som možno spomenul Martela zo Spišskej Novej Vsi.
Hrá naozaj dobre. Neustále si hľadá priestor, dokáže sa dostať do správnej pozície a nájsť spôsob, ako streliť gól.
V lige je však veľa kvalitných hráčov. Vždy sa snažím zistiť, proti komu budem v daný večer hrať.
Chcem vedieť, akých hráčov budem mať proti sebe, a snažím sa ich študovať. Dokázal by som vám spomenúť aspoň jedného kvalitného hokejistu z každého tímu.
Hrali ste za Michalovce, Trenčín a teraz Slovan. Ako by ste porovnali tieto organizácie?
Sú úplne odlišné. Myslím si, že Michalovce a Trenčín boli z hľadiska organizácie a zázemia v niečom podobné.
Slovan je však úplne iná úroveň. Keď som sem prichádzal, vedel som, že klub si zachoval štandardy KHL. Sú tu jednoducho nastavené vysoké nároky a rozdiel je cítiť vo všetkom.
Stačí sa pozrieť na túto miestnosť a vidíte, aké pekné zázemie tu máme. Klub sa o nás stará.
Nemôžeme sa na nič sťažovať, máme všetko, čo potrebujeme. Ľudia v klube nám maximálne uľahčujú život a my sa musíme sústrediť na výkony na ľade.
Čo vás presvedčilo, aby ste prišli do Slovana? Ako sa tento prestup zrodil?
Minulý rok som bol v kontakte s Lukášom Havlíčkom, ktorý o mňa prejavil veľký záujem. Pre mňa to bol veľký krok.
Chcel som sa posunúť do Slovana a túto príležitosť využiť. Keď sa objavil záujem zo strany takého klubu, premýšľal som, čo by som mal urobiť. Keď sa to napokon podarilo, bolo pre mňa jednoduché rozhodnúť sa a prísť sem.
O Slovane som vždy počúval veľmi dobré veci od hráčov, ktorí tu v minulosti pôsobili. Keď som mal možnosť rozprávať sa s nimi a počul som ich skúsenosti, ešte viac ma to presvedčilo.
Ktoré z miest, v ktorých ste na Slovensku pôsobili, vám to najviac vyhovovalo? Nemyslím len z pohľadu klubu, ale aj života mimo hokeja.
Veľmi sa mi páčilo minuloročné pôsobenie v Trenčíne. Vyhovovala mi jeho poloha. Mesto síce neleží úplne v strede Slovenska, ale je na dobrom mieste.
V jeho okolí je veľa väčších miest a kedykoľvek sa potrebujete dostať do Bratislavy, nie je to problém.
Navyše, keď chcete ísť niekam do prírody alebo do Poľska či Česka, máte to tiež blízko. Je to na hlavnom ťahu. Poloha je veľmi dobrá a zároveň ide o menšie mesto. Veľmi sa mi tam páčilo.
Ako sa vám páči Slovensko?
Veľmi. Cítim sa tu naozaj bezpečne a mám rád ľudí, ktorých som tu spoznal. Sú spoločenskí a otvorení.
Veľa času trávim so slovenskými spoluhráčmi a veľmi si to užívam. Sú ku mne veľmi priateľskí.
Zaujíma ma, čo mi môžu odovzdať a čo sa od nich môžem naučiť. Som v tomto smere veľmi otvorený. Začínam sa učiť aj niekoľko slovenských slov a už dokážem povedať pár vecí. Takže sa mi tu páči.
Mali ste už možnosť cestovať po Slovensku a spoznať aj ďalšie časti krajiny?
Boli sme vo Vysokých Tatrách. Pôsobil som aj na východe, takže niektoré mestá už trochu poznám. Počas sezóny však nemáme veľa času na cestovanie.
Mali sme niekoľko reprezentačných prestávok, ale väčšinu z nich trávim s národným tímom. Nemám teda veľa voľného času. Keď sa skončí sezóna a príde leto, väčšinou sa vraciam domov za rodinou.
Zažili ste Francúzsko, Španielsko, USA a teraz Slovensko. Vedeli by ste si predstaviť, že by ste sa po skončení kariéry usadili práve tu, alebo sa chcete vrátiť do Španielska či Francúzska?
Viete, v našom živote je to ťažké povedať. Počas kariéry sa presúvame z jedného tímu do druhého, kedykoľvek nás môžu vymeniť a stále prichádzajú nové príležitosti. Je preto náročné plánovať tak ďaleko dopredu.
Ak by ste sa ma však opýtali práve teraz, vedel by som si predstaviť život na Slovensku. Nemal by som s tým žiadny problém. Som v Európe, cítim sa tu dobre a táto krajina mi vyhovuje. Prečo nie?
Ktoré miesto by ste si vybrali? Spomínali ste Trenčín alebo by to bolo niekde v okolí Tatier či vo väčšom meste?
Určite by to bolo na západe Slovenska. Presnú lokalitu zatiaľ neviem. Ani Bratislava by pre mňa nebola problém.
Pre Slovákov je to možno veľké a rušné mesto, ale keď sa naň pozriete z pohľadu Francúza alebo Španiela, nie je až také veľké. Pre nás je celkom jednoduché pohybovať sa po ňom. Nemám pocit, že by som žil v nejakom obrovskom meste.
O brankároch sa často hovorí, že sú trochu iná kategória hokejistov. Majú svoje rutiny, povery a rôzne zvyky. Máte aj vy niečo, bez čoho si neviete predstaviť predzápasovú prípravu?
Možno mám svoje špeciálne rutiny, ale príliš sa na nich nesústredím. Snažím sa nájsť svoju bublinu, dostať sa do nej a potom v zápase bojovať zo všetkých síl.
Máte 28 rokov a už ste toho v kariére zažili pomerne veľa. Aké sú vaše ďalšie ambície? Čo by ste ešte chceli dosiahnuť?
Chcel by som vyhrávať. Rád by som získal majstrovský titul. Myslím na to aj v tejto sezóne. Som tu preto, aby som vyhrával, a veľmi by som si želal, aby sa nám to podarilo. Urobím všetko pre to, aby som tímu pomohol dosiahnuť tento cieľ.
Potom by som sa chcel posunúť do ešte kvalitnejšej ligy. Stále premýšľam nad tým, že by som si rád zahral vo veľkej súťaži. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Zatiaľ sa každý deň snažím tvrdo pracovať a odvádzať maximum.
Je nejaká konkrétna liga, v ktorej by ste si chceli zahrať?
Keď som prichádzal na Slovensko, vždy som premýšľal nad tým, že by som sa mohol dostať do Česka.
Uvidíme, čo sa stane. Viem, že je náročné dostať sa tam, najmä pre brankára, pretože v českej lige pôsobí veľa kvalitných gólmanov. Pokúsim sa tam však prebojovať.