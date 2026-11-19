Narodil sa v Bardejove, vyrastal v Šahách, reprezentoval Slovensko v mládežníckych kategóriách a ešte pred niekoľkými rokmi hovoril, že jeho prioritou je slovenský národný tím.
Tridsaťročný futbalový stredopoliar Jozef Urblík však napokon zažil seniorský reprezentačný debut v drese Maďarska.
Kapitán budapeštianskeho Vasasu nastúpil v utorok v 69. minúte zápasu Ligy národov 2026/2027 proti Severnému Írsku, ktorý sa skončil remízou 1:1. Maďari tak prišli o priamy postup do A-divízie a v marci ich čaká baráž.
Urblíkov príbeh je zaujímavý najmä tým, že možnosť reprezentovať Maďarsko zvažoval už pred takmer deviatimi rokmi.
V januári 2018 ešte ako hráč českej Jihlavy v rozhovore pre portál bumm.sk otvorene hovoril o svojich reprezentačných možnostiach.
V tom čase sa o mňa začali zaujímať Maďari
„V minulosti ma na Slovensku nezavolali do tímu do 20 rokov, istý čas ani do národného mužstva do 21 rokov.
V tom čase sa o mňa začali zaujímať Maďari a veľmi vážne som uvažoval nad tým, že ich ponuku prijmem.
Potom sa však ozvali Slováci, neskôr som sa zranil,“ uviedol vtedy Urblík. „Odvtedy sa maďarská strana neozvala.
Ak v seniorskej reprezentácii nebude o mňa na Slovensku záujem, nevylučujem ani maďarskú alternatívu,“ dodal v rozhovore, ktorý v tom čase spracovala aj agentúra SITA.
Urblík nastupoval za slovenské reprezentačné výbery do 17 a 21 rokov, v ktorých odohral zhodne po štyri zápasy.
Jeho štarty za slovenskú dvadsaťjednotku sa však neskôr stali prekážkou pri zmene reprezentačnej príslušnosti.
Ešte v septembri tohto roka sa zdalo, že za Maďarsko už nikdy nebude môcť nastúpiť. Maďarská strana vychádzala z výkladu pravidiel FIFA, podľa ktorého hráč po dovŕšení 21 rokov a štarte za mládežnícku reprezentáciu nemôže zmeniť krajinu.
Situácia sa zmenila až začiatkom novembra. Ukázalo sa totiž, že príslušné vekové obmedzenie sa vzťahuje na reprezentačné štarty po 18. septembri 2020.
Keďže Urblík naposledy nastúpil za slovenskú reprezentáciu ešte v roku 2018, FIFA jeho prestup do maďarského národného tímu povolila.
Rossi neváhal a okamžite ho zaradil do mužstva
Maďarský futbalový zväz dostal potrebné potvrdenie 3. novembra, v deň oznámenia nominácie na novembrové zápasy Ligy národov. Tréner Marco Rossi neváhal a skúseného stredopoliara okamžite zaradil do mužstva.
„V pondelok vyšiel na stránke M4 Sport článok, podľa ktorého FIFA skúma môj prípad, ale nemyslel som si, že rozhodnutie príde tak rýchlo, takže som pozvánku vôbec nečakal,“ priznal Urblík v rozhovore pre Nemzeti Sport začiatkom novembra.
O životnej správe sa dozvedel cestou z materskej školy. „Práve som odviezol dieťa do škôlky a vracal som sa domov, keď mi zavolali.
Doma som to hneď povedal manželke, potom som zavolal otcovi, mame a najbližším členom rodiny. Všetci sa tešili, pretože sme už veľmi neverili, že sa to môže uskutočniť,“ prezradil.
Zaujímavé je, že Rossi mal o Urblíka záujem už v roku 2019, keď pôsobil v Puskásovej Akadémii.
Pred tromi rokmi som získal maďarské občianstvo
„Prišiel sa pozrieť na jeden z našich tréningov. Po tréningu so mnou prehodil niekoľko slov a vtedy som mu povedal, že ešte nemám maďarské občianstvo, takže sa tým príbeh skončil a nemohol som prichádzať do úvahy pre reprezentáciu.
Pred tromi rokmi som získal maďarské občianstvo, takže ani to už nemohlo byť prekážkou a našťastie prišlo aj povolenie FIFA,“ vysvetlil Urblík.
Rodák z Bardejova pochádza z futbalovej rodiny. Jeho otec Jozef Urblík starší bol známym prvoligovým útočníkom, ktorý hrával za Bardejov, Košice, Rimavskú Sobotu aj Prievidzu.
V drese Rimavskej Soboty si zahral dokonca proti talianskej Sampdorii v Pohári Intertoto. Po skončení profesionálnej kariéry sa venoval futbalu v Šahách, kde pôsobil ako prezident klubu, tréner aj hráč.
Sme futbalová rodina
„Už odmalička mal rád loptu a ja som robil všetko pre to, aby som mu pomohol napredovať. Vozil som ho do Levíc i do Nitry, chodili sme na všetky jeho zápasy, keď hrával v Česku v Jihlave, teraz chodíme aj do Felcsútu.
Sme futbalová rodina,“ povedal Urblík starší v rozhovore pre Sportnet v roku 2020.
Urblík mladší začínal s futbalom v Leviciach, no vyrastal predovšetkým v mládežníckych tímoch Nitry.
V roku 2016 prestúpil do českej Jihlavy a o dva roky neskôr zamieril do maďarskej Puskásovej Akadémie.
Od februára 2023 oblieka dres Vasasu Budapešť, kde sa vypracoval na kapitána. V aktuálnej sezóne maďarskej najvyššej súťaže upútal aj produktivitou, keď v úvodných dvanástich kolách strelil päť gólov.
Jedno oko mi plače, druhé sa smeje
Po utorkovom debute však Urblík priznal zmiešané pocity.
„Jedno oko mi plače, druhé sa smeje, pretože sa teším, že som debutoval v reprezentácii, ale takýto výsledok som nečakal,“ povedal pre M4 Sport.
Zároveň priznal, že medzinárodný futbal je náročnejší než maďarská liga. „Ešte si musím zvyknúť na medzištátne zápasy, pretože toto už nie je úroveň maďarskej ligy.
Verím, že ešte dostanem príležitosť,“ dodal.