Európska futbalová únia (UEFA) udelila Anglicku podmienečný zákaz predaja vstupeniek na jeden zápas na ihrisku súpera.
Dôvodom je „rasistické a/alebo diskriminačné správanie“ fanúšikov počas nedeľňajšieho víťazstva 3:2 nad Španielskom v Madride v rámci Ligy národov, oznámil riadiaci orgán európskeho futbalu.
Zákaz sa vzťahuje na jeden zápas, pričom jeho vykonanie je podmienečne odložené na obdobie dvoch rokov.
Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Anglicko v Lige národov (A-divízia, skupina 3)
Anglická futbalová asociácia (FA) zároveň dostala pokutu 15-tisíc eur.
Podľa medializovaných informácií sa trest týka pokrikov namierených proti katolíkom a Írom, ktoré bolo počuť v španielskej metropole.