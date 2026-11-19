Športový program na piatok, 20. novembra
Futbal
- 12:00 žreb štvrťfinále A-divízie a baráže LN
- 20:30 Bayern Mníchov – 1. FC Kolín, 10. kolo Bundesligy
- 20:45 ES Troyes – Le Havre AC, 11. kolo Ligue 1
- 21:00 Athletic Bilbao – Espanyol Barcelona, 13. kolo La Ligy
Hokej
- 1:00 Toronto Maple Leafs – Los Angeles Kings, NHL
- 1:00 Ottawa Senators – Philadelphia Flyers, NHL
- 1:00 Pittsburgh Penguins – St. Louis Blues, NHL
- 1:00 Washington Capitals – Buffalo Sabres, NHL
- 1:00 Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens, NHL
- 1:30 Tampa Bay Lightning – Edmonton Oilers, NHL
- 2:00 Winnipeg Jets – New York Islanders, NHL
- 2:00 Chicago Blackhawks – Columbus Blue Jackets, NHL
- 2:00 Calgary Flames – Minnesota Wild, NHL
- 3:00 Colorado Avalanche – Anaheim Ducks, NHL
- 3:40 Seattle Kraken – Vancouver Canucks, NHL
- 4:00 Vegas Golden Knights – Dallas Stars, NHL
- 12:00 HC Energie Karlovy Vary – HC Vítkovice Ridera, 20. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Verva Litvínov – HC Oceláři Třinec, 20. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Škoda Plzeň – HC Dynamo Pardubice, 20. kolo českej extraligy
- 17:30 BK Mladá Boleslav – HC Kometa Brno, 20. kolo českej extraligy
- 18:00 Mountfield Hradec Králové – Rytíři Kladno, 20. kolo českej extraligy
- 18:00 HC Olomouc – Bílí Tygři Liberec, 20. kolo českej extraligy
- 17:30 HC Košice – HKM Zvolen, 20. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Poprad – HK Dukla Michalovce, 20. kolo Tipsport ligy
- 17:30 Vlci Žilina – HK 32 Liptovský Mikuláš, 20. kolo Tipsport ligy
- 18:00 HK Nitra – HK Dukla Trenčín, 20. kolo Tipsport ligy /vysiela JOJ Šport NAŽIVO/
- 18:00 HC Prešov – HK Spišská Nová Ves, 20. kolo Tipsport ligy
- 17:30 HK Skalica – HK Detva, 18. kolo Tipos SHL
- 17:30 HK Gladiators Trnava – HK '95 Považská Bystrica, 18. kolo Tipos SHL
- 18:00 HK Levice – HC 19 Humenné, 18. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Nové Zámky – HK Žiar nad Hronom, 18. kolo Tipos SHL
- 18:00 HC Mušla Topoľčany – Rytieri Martin, 18. kolo Tipos SHL
- 18:30 HC crypto4me TEBS Bratislava – TSS Group Dubnica, 18. kolo Tipos SHL
Tenis
- 14:00/20:30 skupina Ivana Lendla, Turnaj majstrov
Basketbal
- 2:00 Memphis Grizzlies – Golden State Warriors, NBA
- 2:00 Milwaukee Bucks – Portland Trail Blazers, NBA
- 2:00 Minnesota Timberwolves – New York Knicks, NBA
- 2:00 San Antonio Spurs – Los Angeles Clippers, NBA
Hádzaná
- 18:30 ŠKP Bratislava – HK AGRO Topoľčany, 11. kolo Handball Extraligy
- 18:30 HK Košice – MHC ŠTART Nové Zámky, 11. kolo Handball Extraligy
Skoky na lyžiach
- 10:30 ženy – kvalifikácia HS 140, štart SP
- 14:00 muži – kvalifikácia HS 140, štart SP
- 16:00 súťaž miešaných družstiev HS 140, štart SP
Džudo
- 6:00 Ženy do 63 kg (Paula Matuszeková), MS juniorov
Box
- 14:00 ME do 23 rokov
Biatlon
- 11:00 TK Slovenského zväzu biatlonu pred štartom novej sezóny
TV program: piatok, 20. novembra
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.