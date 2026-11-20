Slovenský futbalový reprezentant Adrián Kaprálik po zranení podstúpi operáciu a bude mimo hry do konca kalendárneho roka.
Vo štvrtok o tom informoval na sociálnej sieti nemecký klub Holstein Kiel, v ktorom 24-ročný krídelník pôsobí.
Kaprálik si privodil zranenie pri premiérovom presnom zásahu v drese slovenskej reprezentácie, keď v nadstavenom čase druhého polčasu vyrovnal na konečných 2:2 v Kazachstane v pondelkovom záverečnom vystúpení v C-divízii Ligy národov.
„Adrián Kaprálik utrpel počas reprezentačného zrazu slovenskej reprezentácie zlomeninu priehlavkovej kosti na pravej nohe.
V najbližšom čase sa podrobí operácii a mimo hry bude až do konca kalendárneho roka,“ uviedol nemecký druholigový klub na sociálnej sieti.
Kaprálik strelil v prebiehajúcom ročníku 2. Bundesligy v 11 zápasoch jeden gól a pripísal si dve asistencie. Presný zásah a gólovú prihrávku pridal v pohári.