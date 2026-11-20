Dnes spoznáme dvojice pre baráž a štvrťfinále Ligy národov 2026/2027.
Žreb Ligy národov ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Liga národov 2026/2027 - žreb play off A-divízie a baráže dnes (futbal, piatok, live)
Žrebovanie súťaží 2026/2027
20.11.2026 o 12:00
Žrebovanie A divízie a baráže Ligy národov
Ukončený
Prehľad
Výsledky žrebovania:
Štvrťfinále
Španielsko - Francúzsko
Nórsko - Anglicko
Holandsko - Portugalsko
Belgicko - Nemecko
Semifinále
Holandsko/Portugalsko - Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko – Nórsko/Anglicko
Play-off ligy A/B
Bosna a Hercegovina - Dánsko
Maďarsko - Srbsko
Írsko - Chorvátsko
Slovinsko - Wales
Play-off ligy B/C
Cyprus – Severné Macedónsko
Estónsko – Rumunsko
Faerské Ostrovy – Gruzínsko
Bielorusko – Izrael
Štvrťfinále
Španielsko - Francúzsko
Nórsko - Anglicko
Holandsko - Portugalsko
Belgicko - Nemecko
Semifinále
Holandsko/Portugalsko - Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko – Nórsko/Anglicko
Play-off ligy A/B
Bosna a Hercegovina - Dánsko
Maďarsko - Srbsko
Írsko - Chorvátsko
Slovinsko - Wales
Play-off ligy B/C
Cyprus – Severné Macedónsko
Estónsko – Rumunsko
Faerské Ostrovy – Gruzínsko
Bielorusko – Izrael
Prenos
Dnešný žreb je u konca, spoznali sme boje o záchranu či postup, zároveň aj samotné štvrťfinále. Ja vám už v tejto chvíli ďakujem za pozornosť, majte sa krásne.
Výsledky žrebovania
Štvrťfinále
Španielsko – Francúzsko
Nórsko – Anglicko
Holandsko – Portugalsko
Belgicko – Nemecko
Semifinále
Holandsko/Portugalsko – Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko – Nórsko/Anglicko
Štvrťfinále
Španielsko – Francúzsko
Nórsko – Anglicko
Holandsko – Portugalsko
Belgicko – Nemecko
Semifinále
Holandsko/Portugalsko – Španielsko/Francúzsko
Belgicko/Nemecko – Nórsko/Anglicko
A to zároveň znamená, že druhé semifinále bude tvorené z víťazov zápasu Belgicko – Nemecko a taktiež Nórsko – Anglicko.
Víťaz zo zápasu Holandsko – Portugalsko sa predstaví proti víťazovi zo súboja Španielsko – Francúzsko.
A čaká nás úplne posledné žrebovanie, keď si priradíme rovno aj semifinalistov.
A posledným výberom zostáva Nemecko, ktoré zabojuje o semifinále proti Belgicku.
Adrien Silva vytiahol svoju reprezentáciu, Portugalsko sa tak predstaví proti Holandsku.
A je tu Francúzsko, ktoré sa tak predstaví proti aktuálnym majstrom sveta zo Španielska!
Vytiahnuté bolo Anglicko, ktoré sa však so Španielmi nemôžu stretnúť po tom, čo sa predstavili v skupine. Čaká ich tak Nórsko.
Čakajú nás posledné štyri mužstvá, ktoré spoznajú svojho súpera.
Ako tretie prichádza Holandsko a vo štvrtom súboji sa tak predstaví zostávajúce Belgicko.
Nasleduje Nórsko, ktoré smeruje do druhého štvrťfinále.
Ako prvé mužstvo bolo vytiahnuté Španielsko, ktoré sa predstaví v úvodnom štvrťfinálovom zápase.
A ako posledné nás bude čakať to hlavné, teda žreb finálnej osmičky.
Výsledky žrebovania play-off ligy A/B
Bosna a Hercegovina – Dánsko
Maďarsko – Srbsko
Írsko – Chorvátsko
Slovinsko – Wales
Bosna a Hercegovina – Dánsko
Maďarsko – Srbsko
Írsko – Chorvátsko
Slovinsko – Wales
A ako posledným tímom je Wales, ktorý sa predstaví proti Slovinsku.
Chorvátsko bolo vytiahnuté ako ďalšie, pričom sa bude snažiť zachrániť proti Írsku.
Čaká nás skutočne zaujímavý súboj, keď sa proti Maďarsku postaví Srbsko.
Na rad už prichádza druhý koš, pričom súperom Bosny a Hercegoviny bude Dánsko.
Írsko bolo vytiahnuté ako ďalšie, čo zároveň znamená, že do štvrtého zápasu smeruje Slovinsko.
Pokračujeme našim južným susedom, pričom Maďarsko počká na súpera v rámci druhého zápasu.
Začíname Bosnou a Hercegovinou, ktorá bude čakať na súpera ako prvá v poradí pri žrebovaní ďalšieho koša.
Na rad už prichádza vyššia liga, teda medzi A a B.
Výsledky žrebovania play-off ligy B/C
Cyprus – Severné Macedónsko
Estónsko – Rumunsko
Faerské Ostrovy – Gruzínsko
Bielorusko – Izrael
Cyprus – Severné Macedónsko
Estónsko – Rumunsko
Faerské Ostrovy – Gruzínsko
Bielorusko – Izrael
Poslednou dvojicou je tak pochopiteľne Izrael a Bielorusko, čo znamená, že s určitosťou sa oba zápasy budú hrať na neutrálnej pôde.
Pokračujeme Gruzínskom, ktoré v treťom súboji vyzve Faerské ostrovy.
Ďalším tímom je vytiahnuté Rumunsko, ktoré sa predstaví v druhom zápase proti Estónsku.
Severné Macedónsko vyzve v prvom zápase Cyprus.
Teraz prichádza rad na druhý koš, pričom spoznáme súperov prvých štyroch reprezentácii.
Do zápasu číslo tri boli prisúdené Faerské ostrovy, čo zároveň znamená, že vo štvrtom zápase sa predstaví Bielorusko.
Pokračujeme druhým mužstvom, ktoré je Estónsko. To sa predstaví v zápase číslo dva.
Začíname žrebovaním play-off medzi ligou B/C, pričom prvým tímom je vytiahnutý Cyprus.
Žrebovať dnes bude bývalý portugalský reprezentant Adrien Silva.
Začína sa dnešný žreb, ešte pred samotným výberom príde k oboznámeniu celého formátu.
Koše – play-off:
Koš 1 (Liga B/C nasadené tímy)
Izrael
Rumunsko
Gruzínsko
Severné Macedónsko
Koš 2 (Liga B/C nenasadené tímy)
Estónsko
Bielorusko
Faerské ostrovy
Cyprus
Koš 3 (Liga A/B nasadené tímy)
Dánsko
Chorvátsko
Wales
Srbsko
Koš 4 (Liga A/B nenasadené tímy)
Slovinsko
Bosna a Hercegovina
Maďarsko
Írsko
Koš 1 (Liga B/C nasadené tímy)
Izrael
Rumunsko
Gruzínsko
Severné Macedónsko
Koš 2 (Liga B/C nenasadené tímy)
Estónsko
Bielorusko
Faerské ostrovy
Cyprus
Koš 3 (Liga A/B nasadené tímy)
Dánsko
Chorvátsko
Wales
Srbsko
Koš 4 (Liga A/B nenasadené tímy)
Slovinsko
Bosna a Hercegovina
Maďarsko
Írsko
Koše – štvrťfinále:
Koš 1 (Nasadené tímy)
Anglicko
Portugalsko
Francúzsko
Nemecko
Koš 2 (Nenasadené tímy)
Španielsko
Belgicko
Holandsko
Nórsko
Koš 1 (Nasadené tímy)
Anglicko
Portugalsko
Francúzsko
Nemecko
Koš 2 (Nenasadené tímy)
Španielsko
Belgicko
Holandsko
Nórsko
Krásny deň všetkým futbalovým fanúšikom. Vítam vás pri dnešnom žrebovaní Ligy národov. Presne na poludnie (12:00) sa vo švajčiarskom Nyone roztočia osudia, ktoré určia program reprezentačnej futbalovej jari. Skupinová fáza je minulosťou a dnes spoznáme zloženie kľúčových dvojzápasov, ktoré sa odohrajú v marci 2027.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 12:00.