Kto je tajomný Slovák, ktorého si tak strážia? Ukázal, že vie, Weiss je nadšený

Drvivá väčšina Slovákov jeho meno doteraz nepoznala. Dvadsaťšesťročný Ľudovít Reis reprezentoval rodné Holandsko v kategórii do 21 rokov, dnes pravidelne nastupuje v nemeckej Bundeslige.
Albert Rusnák (31. r) je jednou z najvýraznejších tvárí Seattle Sounders v americkej MLS. Ondrej Duda je košický rodák a Matej Trusa prichádza do reprezentácie ako najlepší strelec Niké ligy. Všetkých spája jeden región. A v piatok môžu mať v Košiciach spoločný futbalový príbeh.
Práve Reisov debut v drese Slovenska by mal osobitnú symboliku. Jeho rodičia pochádzajú z Košíc, takže ak mu tréner Vladimír Weiss dá príležitosť, prvý reprezentačný štart by si mohol pripísať v meste, ku ktorému má rodinné väzby. Bývalý hráč Barcelony, ktorý dnes pravidelne hráva za Werder Brémy, môže byť jedným z nových tromfov reprezentačného trénera.
„Som rád, že sa rozhodol pre slovenský národný tím. V tréningu vyzerá skvele a verím, že nám do budúcnosti veľmi pomôže,“ vyhlásil tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Weiss na tlačovej konferencii.
„Je to výborný hráč. Tím ho prijal fantasticky, pretože po prvom tréningu videli, že vie. A kolektív ťa prijme vtedy, keď vieš. Verím, že keď v piatok vyjde na ihrisko, tak bude platným hráčom. Zatiaľ sa ukazuje výborne, dúfam, že to nezakríknem," dodal Weiss.
Návrat po štyroch rokoch
Po štyroch rokoch sa do národného tímu vrátil Albert Rusnák. Opora Seattle Sounders vyrastala v Košiciach a dodnes sa tam vracia. V novej aréne si môže zahrať vôbec prvýkrát. Aj jeho návrat tak dodáva zápasu osobitný náboj.
A do tretice Matej Trusa. Nováčik v reprezentácii pochádza z Horoviec, ktoré sú od Košíc vzdialené približne 40 kilometrov. S deviatimi gólmi je najlepším strelcom Niké ligy.
Až osem hráčov z aktuálneho kádra má korene na východe Slovenska. Košice tak môžu byť v piatok viac než iba dejiskom reprezentačného zápasu. Pre viacerých futbalistov pôjde o návrat ku koreňom, pre Reisa možno o ideálne miesto na začiatok reprezentačnej kariéry.
Slovensko však neprichádza iba oslavovať východniarske väzby. V hre je aj dôležitý športový cieľ. Naši reprezentanti môžu pred domácim publikom spečatiť prvenstvo v C divízii Ligy národov. A tréner Weiss pritom musí vyriešiť problém, ktorý sa týka samotného srdca mužstva.
Bez Lobotku sa mení celý obraz hry
Slovákov čakajú posledné dva zápasy skupiny Ligy národov. V piatok 13. novembra o 20.45 h (vysiela RTVS Šport) privítajú v Košiciach Faerské ostrovy, v nedeľu 16. novembra o 16.00 h nastúpia v Astane proti Kazachstanu.
V skupine vedú suverénne s náskokom šiestich bodov. Na prvenstvo im stačí jediný bod, takže prvý mečbal majú pred vlastnými fanúšikmi.
Do zápasu však vstúpia bez Stanislava Lobotku. Zranený stredopoliar SSC Neapol patrí medzi hráčov, na ktorých stojí herný systém národného tímu. Jeho absencia preto nie je iba ďalšou položkou na zozname zranených.
VIDEO: Ludovit Reis je hráčom Werderu Brémy
Bez Lobotku sa mení spôsob, akým mužstvo zakladá útoky, vychádza spod súperovho tlaku a kontroluje stred poľa. Weiss tak musí nájsť nielen náhradu za konkrétneho hráča, ale aj riešenie, ktoré umožní zachovať fungovanie celého mužstva.
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Nový Lobotka?
Naposledy Lobotku v súťažnom zápase na jeho poste nahradil Ondrej Duda. Aj on je Košičan, dokonca akcionár tamojšieho klubu. V piatok by tak mohol nastúpiť pred domácim publikom na pozícii, na ktorej už v minulosti zastupoval jednu z najväčších opôr mužstva.
Ďalšou možnosťou je Peter Pokorný zo Slovana Bratislava, ktorý hráva na rovnakej pozícii. Weiss pritom už pred časom naznačil, že v ňom vidí potenciálneho nástupcu Lobotku.
„Má predpoklady, aby raz v budúcnosti zaujal jeho miesto,“ zamyslel sa reprezentačný tréner.
Ako alternatívu spomenul aj nováčika Ľudovíta Reisa. V Košiciach by tak mohol dostať príležitosť nielen na reprezentačný debut, ale aj na premiéru na poste, ktorý si vyžaduje veľkú zodpovednosť. Aj keď v klube hráva Reis vyššie, skôr ofenzívneho stredopoliara.
„Aj v Brémach hrá trošku ofenzívnejšie, pod hrotom.Prípadne tú desiatku alebo ofenzívnejšiu osmičku. Nie je to tá klasická šestka na klubovej úrovni, ale môže hrať aj tam," verí Weiss.
Útočníci nemajú ideálnu formu
Lobotka nie je jedinou výraznou absenciou. Slovensku môže chýbať aj Tomáš Suslov, ktorý urobil dobrý dojem v posledných zápasoch. Weiss ho nominoval napriek tomu, že vo Verone absentoval pre zranenie.
V kádri nie je ani defenzívny pilier Adam Obert či šikovný krídelník Leo Sauer. Pre zdravotné problémy chýba aj Martin Dúbravka, dlhoročná brankárska jednotka reprezentácie. Nie je tam ani skúsený stopér Denis Vavro.
Naopak, premiérovú pozvánku dostal Matej Trusa. Útočník je s deviatimi gólmi najlepším strelcom Niké ligy a v súčasnosti predstavuje najvýraznejšie rozbehnutého slovenského zakončovateľa.
Situácia ostatných útočníkov totiž nie je ideálna. Tomáš Bobček vo Frosinone Calcio takmer vôbec nehráva. David Strelec v FC Middlesbrough dostáva málo priestoru a stále čaká na prvý gól. Róbert Boženík v Stoke City začal nastupovať pravidelne, ale zatiaľ má na konte jediný ligový zásah.
Trusa tak dostáva príležitosť v čase, keď slovenský útok potrebuje novú energiu aj streleckú efektivitu.
V kádri nechýbajú ani mladí slovanisti Nino Marcelli a Artur Gajdoš. Obaja síce patria medzi talentovaných futbalistov, ich aktuálna forma však nie je oslnivá.
Malé mená, výsledky si zaslúžia rešpekt
Najbližším súperom Slovenska budú Faerské ostrovy. Tie sú jediným mužstvom, ktoré ešte môže našich reprezentantov predbehnúť. Museli by však vyhrať oba zostávajúce zápasy a zároveň čakať, že Slováci v oboch dueloch prehrajú.
Slovenská pozícia je teda veľmi výhodná. Súper však rozhodne nie je taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať pri pohľade na jeho hráčske mená či trhovú hodnotu.
Od novembra 2023 prehrali Faerské ostrovy doma iba jeden z ôsmich zápasov. Nad ich sily bolo Chorvátsko, ktoré zvíťazilo 1:0. V októbrovom zápase Ligy národov tam nevyhrali ani Slováci. Remizovali 1:1 a práve tento duel bol jediným, v ktorom doteraz stratili body.
Faerčania v skupine ešte neprehrali, no zároveň ani raz nezvíťazili. Na konte majú štyri remízy.
Sú takmer najmenší
„Sme jedna z najmenších krajín FIFA, možno tri sú menšie. V poslednom období sa nám darí. Keď máme dobrý deň, tak aj vyhráme. Vždy hráme proti krajinám, ktoré majú oveľa viac obyvateľov,“ vravel ešte v októbri tréner Faerských ostrovov Eyðun Klakstein.
Faerčanov je približne stonásobne menej ako Slovákov. Rozdiel je obrovský aj pri porovnaní finančnej hodnoty oboch kádrov.
Podľa Transfermarktu má mužstvo Faerských ostrovov hodnotu iba necelých desať miliónov eur. Kapitán Viljormur Davidsen má cenovku 75-tisíc eur, stopér Heini Vatnsdal dokonca iba 25-tisíc.
Najdrahším hráčom je Andrias Edmundsson s hodnotou troch miliónov eur. Stopér Verony, ktorá pôsobí v druhej talianskej lige, je jediným futbalistom z kádra s trhovou hodnotou presahujúcou milión eur.
Prehrávajú málo
„Viac ako polovica hrá v zahraničí. Tí, čo pôsobia doma, majú popri futbale aj civilné zamestnanie. V deň zápasu však nepracujú. Celkovo sa správajú ako profesionáli, je to pre nich veľmi dôležité,“ vysvetlil Klakstein.
Jeho mužstvo je silné predovšetkým na domácej umelej tráve. Ani na ihriskách súperov však už dávno nie je fackovacím panákom.
Z posledných dvanástich zápasov prehralo iba dva. V Estónsku podľahlo 0:1 a v Chorvátsku 1:3. Česko s ním na jar 2025 doma vyhralo iba 2:1, Čierna Hora zvíťazila najtesnejším rozdielom 1:0.
Slovensko tak čaká súper, ktorý nemá veľké futbalové mená ani vysokú trhovú hodnotu, no dokáže potrápiť aj podstatne silnejšie mužstvá.