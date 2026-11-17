Keď sa Jaromíra Jágra ako osemnásťročného mladíka s pamätným účesom opýtali, čo by chcel v živote dosiahnuť, jeho odpoveď bola jednoduchá.
„Aspoň na jeden deň by som chcel byť najlepší hokejista na svete,“ povedal.
O niekoľko desaťročí neskôr sa k svojej ambícii vrátil s úsmevom. „Som presvedčený, že sa mi to podarilo,“ skonštatoval.
Sebavedomie mu nikdy nechýbalo. Keď sa ho v inom rozhovore opýtali, v akej ideálnej formácii s hráčmi z celej hokejovej histórie by si chcel zahrať, odpovedal jemu typickým spôsobom: „Päť Jágrov s Hašekom v bránke.“
Práve taký bol jeden z najvýraznejších hokejistov všetkých čias. Výnimočný talent, obrovské sebavedomie, svojský humor, ale predovšetkým pracovná morálka, ktorá mu umožnila hrať na najvyššej úrovni neuveriteľne dlho.
Už približne pred pätnástimi rokmi sa ho novinári začali pýtať na koniec kariéry a na život po hokeji. Vtedy nikto netušil, že na profesionálnom ľade zostane ešte viac ako ďalšie desaťročie.
Dnes má 54 rokov a všetko nasvedčuje tomu, že súťažný zápas už neodohrá. Naposledy nastúpil za Kladno 21. decembra 2025. V aktuálnej sezóne 2026/2027 sa na súpiske neobjavil.
Vyžmýkal to do poslednej kvapôčky
V rozhovore pre český iSport.cz už jasne naznačil, že s hokejom pokračovať nebude, aj keď to neplánuje oficiálne vyhlasovať. Otvorene však hovoril aj o tom, čo mu z hokeja chýba.
„Chýba mi atmosféra. Chvíľa, keď môžeš ísť na ľad a máš možnosť rozhodnúť zápas. Byť hrdinom. To som vždy miloval. Prepojenie s divákmi, energia. Chýbajú mi plné zimné štadióny, hlavne s národným tímom, keď sme vedeli, že bude plný dom. Keď hráte vonku, nikto vám nepraje, ak doma, každý fandí. Je v tom prelievanie energie, emócie. To mi chýba. Ale námaha, tréningy, bolesť? To ani nie,“ povedal.
„Telo si vždy povie svoje. Ak ho počúvaš, povie ti, že nastal správny čas. Pokiaľ už tomu nemáš čo dať a máš pocit, že viac škodíš, než pomáhaš, je čas odísť. Ale myslím, že som to vyžmýkal do poslednej kvapôčky.“
Dodal, že keby mal dostatočnú motiváciu a videl v ďalšom hraní zmysel, pravdepodobne by si ešte dokázal nájsť cestu. Už ho však neláka robiť niečo iba z povinnosti.
„Život je príliš krátky na to, aby si robil veci, ktoré musíš. Ak máš možnosť, rob len to, čo chceš. V čom vidíš zmysel. V tom je sloboda. Ja som mal najväčšie šťastie, že moja práca bola zároveň záľubou a radosťou.“
Hokej bol oproti práci na statku dovolenka
Jágr sa narodil 15. februára 1972 v Kladne. Už pri narodení bol poriadny chlap. Vážil viac ako päť kilogramov a meral 57 centimetrov. Ako malý chlapec pritom nesníval iba o hokejovej kariére. Jeho detským želaním bolo stať sa českým prezidentom.
Vyrastal na rodinnom statku, kde pomáhal rodičom s každodennou prácou. Prehadzovanie sena, práca na poli a ďalšie povinnosti patrili k jeho detstvu rovnako ako hokej.
Práve statok výrazne ovplyvnil jeho prístup k práci a tréningu. Už od siedmich rokov robil každý deň tisíc drepov a tento zvyk si zachoval. K nim pridával kľuky, zhyby a cvičenia s vlastnou váhou. Poctivo posilňoval aj zápästia, ktoré sa neskôr stali jednou z jeho veľkých zbraní pri práci s pukom.
„Nebyť nášho statku, nikdy by som nehral NHL. Práca na statku bola taká drina, že hokej oproti tomu bol ako dovolenka,“ napísal raz na svojom Facebooku.
V jednom z rozhovorov pripomenul, že na statku musel pracovať päť až šesť hodín denne. Hokej preto vnímal ako činnosť, pri ktorej si mohol oddýchnuť od fyzicky náročnejšej práce.
Jeho pracovná morálka sa veľmi skoro prejavila aj na ľade. Už ako dieťa hrával so staršími chlapcami. Mal viac tréningov a zápasov ako jeho rovesníci, neraz nastúpil aj na niekoľko stretnutí počas jedného dňa.
Postupne sa jeho náskok pred rovesníkmi zväčšoval. Bol silnejší, technicky vyspelejší a bolo čoraz ťažšie mu vziať puk. V najlepších rokoch kariéry by ste len ťažko našli hráča, ktorý by ho dokázal odtlačiť od puku alebo fyzicky zdolať v súboji.
Už šestnásťročný sa presadil v mužskej federálnej lige, kde si obliekal dres rodného Kladna. V prvej sezóne sa medzi dospelými postupne usadil. V druhej už patril medzi najvýraznejších hráčov súťaže. V 42 zápasoch nazbieral 50 bodov a zaradil sa medzi desať najproduktívnejších hokejistov ligy.
Jeho cesta do veľkého hokeja sa začala ešte pred dovŕšením dospelosti.
Zdalo sa, že Stanley Cup bude vyhrávať každý rok
V roku 1990 si Jágra na drafte NHL vybral Pittsburgh Penguins z celkového piateho miesta.
Začiatok jeho zámorskej kariéry bol rozprávkový. Hneď vo svojich prvých dvoch sezónach získal Stanleyho pohár.
„Takýto úspech prišiel veľmi zavčasu. Vtedy som si ešte ani nestačil poriadne uvedomiť, čo to vlastne znamená. Zdalo sa mi, že Stanleyho pohár budem vyhrávať asi každý rok,“ spomínal neskôr.
Ďalší triumf v NHL už nepridal, no individuálne začal dominovať čoraz výraznejšie.
V skrátenej sezóne 1994/1995, ktorú poznačila výluka, odohral Pittsburgh 48 zápasov. Jágr v nich nazbieral 70 bodov a prvýkrát ovládol produktivitu celej NHL.
Počas výluky pritom nezaháľal ani v Európe. V rodnom Kladne odohral 11 zápasov, v ktorých získal 22 bodov. Následne zamieril do talianskeho Bolzana, kde v piatich stretnutiach nazbieral 16 bodov. Vyskúšal si aj druhú nemeckú ligu. Nastúpil iba na jeden zápas, no dokázal v ňom získať neuveriteľných 11 bodov.
Nasledujúci ročník 1995/1996 bol bodovo jeho najlepším v kariére. V 82 zápasoch základnej časti nazbieral 149 bodov za 62 gólov a 87 asistencií.
Napriek tomu mu prvenstvo v produktivite uniklo. Jeho spoluhráč Mario Lemieux zaznamenal 161 bodov.
V Pittsburghu pôsobil až do roku 2001. Následne zamieril k rivalovi do Washingtonu Capitals. V tom období sa okrem hokeja vyrovnával aj s finančnými problémami a hazardnými hrami.
O tri roky neskôr sa presťahoval do New Yorku Rangers, v roku 2008 však prišiel nečakaný krok. Napriek tomu, že stále dokázal hrať na vysokej úrovni, opustil zámorskú súťaž a zamieril do Ruska.
Najnepríjemnejší súper bol Chára
Do NHL sa vrátil až v roku 2011. Údajne odmietol ponuku Pittsburghu, svojho prvého zámorského klubu, a uprednostnil Philadelphiu, ktorá mu ponúkla vyšší plat.
V ďalších rokoch si zahral ešte za Dallas, Boston, New Jersey, Floridu a Calgary. Celkovo si obliekal dres deviatich klubov NHL.
Posledný zápas v najlepšej lige sveta odohral 31. decembra 2017 v drese Calgary Flames. Mal 45 rokov.
Aj v pokročilom veku pritom zostával produktívny. Vo svojej poslednej kompletnej sezóne 2016/2017 nazbieral za Floridu Panthers 46 bodov. Pre porovnanie, v poslednom desaťročí dosiahli zo slovenských hokejistov hranicu 46 bodov v jednej sezóne NHL iba Tomáš Tatar a Juraj Slafkovský.
Rovnaký ročník bol posledný kompletný v NHL aj pre Mariána Hossu. Slovenský útočník v ňom získal 45 bodov. Jágr tak v najlepšej lige sveta pôsobil dlhšie než jeho o sedem rokov mladší slovenský kolega.
Keď sa ho raz opýtali na najnepríjemnejšieho súpera, proti ktorému musel nastupovať, ako prvý mu napadol slovenský obranca Zdeno Chára.
Počas 24 sezón v NHL odohral 1733 zápasov a nazbieral 1921 bodov. V historických tabuľkách produktivity mu patrí druhé miesto za Waynom Gretzkym, ktorý má na konte 2857 bodov.
„Džegr“, ako ho volali v USA, päťkrát získal Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča ročníka. Trikrát mu udelili Ted Lindsay Award, ktorá sa každoročne odovzdáva najlepšiemu hráčovi podľa hlasovania samotných hokejistov. Má jednu Hart Trophy pre najužitočnejšieho hráča základnej časti a získal aj Bill Masterton Trophy za oddanosť hokeju.
S českou reprezentáciou triumfoval na olympijských hrách v Nagane v roku 1998 a dvakrát sa stal majstrom sveta. Zlaté medaily získal v rokoch 2005 a 2010.
Zaradil sa aj do prestížneho Triple Gold Clubu. Spolu s Jiřím Šlégrom sú jedinými českými členmi tejto elitnej spoločnosti.
Bez neho mohol hrať Crosby v Kansas City
Medzi najvýznamnejšie momenty Jágrovej kariéry patrí aj zápas, ktorý mal oveľa väčší význam než samotný postup v play-off.
Písal sa rok 1999. Pittsburgh sa v prvom kole vyraďovacej časti stretol s New Jersey a v sérii prehrával 2:3 na zápasy.
Organizácia Penguins sa topila vo finančných problémoch, hrozil jej bankrot a čoraz reálnejšie sa spomínalo aj sťahovanie do iného mesta. Najčastejšie sa hovorilo o Kansas City.
Postup do druhého kola bol pre Pittsburgh mimoriadne dôležitý. Výnosy z ďalších vypredaných zápasov mohli pomôcť klubu zaplatiť najdôležitejšie dlhy a zostať v meste.
Kapitán Jágr nastupoval napriek natiahnutým slabinám. V šiestom zápase série však predviedol jeden z najlepších výkonov svojej kariéry.
Penguins prehrávali v stretnutí 1:2 a potrebovali skórovať. Jágr vyrovnal na 2:2 a v predĺžení sám rozhodol o víťazstve. Pittsburgh následne zvládol aj siedmy zápas, postúpil a napokon sa vyhol sťahovaniu.
„Bol to najlepší zápas, aký som hral,“ spomínal.
„Ak by som ten gól nestrelil, tím by teraz pravdepodobne nebol v Pittsburghu. Sidney Crosby by hral v Kansas City.“
K záchrane organizácie vtedy výrazne prispel aj Mario Lemieux, ktorý sa vzdal svojej výplaty, postupne vstúpil do vlastníckej štruktúry a pomohol klubu dostať sa z blížiaceho sa bankrotu.
VIDEO: Zostrih zápasu č. 6 v play-off 1999 medzi Pittsburghom a New Jersey
Babička mu rozprávala o roku 1968, on si ho dal na dres
Dnes je číslo 68 neoddeliteľnou súčasťou Jágrovej identity.
Vzniklo ako spomienka na rok 1968, Pražskú jar a následnú okupáciu Československa vojskami Varšavskej zmluvy.
O udalostiach, ktoré sa odohrali štyri roky pred jeho narodením, mu rozprávala najmä babička. Jeho rodina mala s komunistickým režimom osobné skúsenosti. Starého otca zatvorili do väzenia a rodina prišla o časť majetku vrátane pozemkov.
Jágr si preto už od detstva vytvoril silný odpor ku komunizmu. Keď mal dvanásť rokov, kreslil si americkú vlajku a za obal žiackej knižky si vložil portrét vtedajšieho amerického prezidenta Ronalda Reagana.
Po Nežnej revolúcii v roku 1989 si na hokejovú prilbu nalepil číslo 68 a písmená DA. Išlo o obrátené iniciály Alexandra Dubčeka.
V Kladne dovtedy nosil číslo 15 a v reprezentácii číslo 20. Až odchod do NHL priniesol zmenu na známu 68-čku.
„Detstvo som často trávil s babičkou, ktorá mi rozprávala o tom, ako dedka zavreli komunisti, ako nám zobrali pole, čo sa stalo v roku 1968. Preto som si vzal to číslo,“ vysvetľoval.
Číslo 68 si ponechal aj počas pôsobenia v Rusku, kde jeho symbolika mohla vyvolávať otázky. Jágr však zdôrazňoval, že jeho úmyslom nebolo namieriť protest proti ruskému národu.
„Pozor, ja som ním nemieril na Rusov, skôr na komunistov,“ vysvetľoval.
Trénoval aj v noci, mal kľúče od haly
Jednou z najväčších zvláštností Jágrovej kariéry bola jeho pracovná morálka. Aj v čase, keď patril medzi najlepších hráčov planéty, mal pocit, že musí robiť viac než ostatní.
V niektorých kluboch NHL, kde pôsobil, mu dali kľúče od tréningovej ľadovej plochy. Vďaka tomu mohol prichádzať na ľad aj vtedy, keď ostatní spoluhráči už dávno odišli domov. Neraz to bolo po večeroch.
Na tréningoch býval prvý a odchádzal posledný. Často trénoval v noci, osamote, pričom korčuľoval so záťažou a so špeciálnou vestou.
Potreboval to aj vzhľadom na svoju hmotnosť. Vážil vyše sto kilogramov a dobre vedel, že bez dostatočne rýchleho pohybu nôh by jeho silové prednosti na ľade nestačili.
Nikdy nemal osobného trénera, ktorý by mu určoval každý krok prípravy. Trénoval sa sám a spoliehal sa na vlastnú disciplínu.
„Odkážte všetkým chlapcom, čo vyplakávajú, že je to drina, nech si zoberú na plece vidly a idú makať na pole. Nech zistia, že sú kráľovsky platení za svoju hokejovú zábavku aj s jej pestrými tréningami. Skúsil som to aj na poli. Na otcovom statku,“ povedal v jednom z rozhovorov.
Samostatnú pozornosť venoval aj psychickej stránke prípravy. Veril, že najťažšie nie je absolvovať tréning, keď človeka motivuje okolie, ale prekonať sám seba vtedy, keď sa mu nechce.
„Prekonávať nechuť, únavu alebo bolesť je ťažšie, než keď okolo seba máš oporu, ktorá ťa ženie. Poznám veľa hráčov, ktorí sú výborní na začiatku sezóny, ale potom vädnú, pretože sa s tým zrazu musia vyrovnať sami. Na ľade si vždy sám. To je jeden z dôvodov, prečo trénujem sám,“ vysvetľoval.
Alkohol odmietal, radšej chodil do kasína
Disciplíne podriadil aj život mimo hokeja. Nepil alkohol a priznal, že sa ho nedotkol ani počas cesty z olympijských hier v Nagane, kde český tím získal historické zlato.
„Viem, že si to nemôžem dovoliť. Zničilo by ma to,“ vysvetľoval.
Práve jeho abstinencia však podľa vlastných slov súvisela aj s tým, prečo začal chodievať do kasín. Bol spoločenský typ človeka, ktorý nevydržal sedieť doma, no prítomnosť opitých ľudí mu prekážala.
„Skús niekde byť, keď máš okolo seba desať ožratých frajerov, z toho sa za chvíľu zblázniš. Počúvať tie ich rečičky... Jediné miesto, kde bol pokoj, bolo práve kasíno. Tam som sa zavrel, nikto ma nevidel. Jednoducho som sa tam utekal schovať, zašiť. Keby som pil alkohol, vôbec by ma to do kasína neťahalo. Ale takto som tam chodil.“
Tri roky v Rusku, kde dostal dvojnásobný plat
V roku 2008 odišiel 36-ročný z NHL do Avangardu Omsk, kde si zahral aj počas výluky NHL v sezóne 2004/2005. Bol stále veľmi produktívny, no rozhodol sa pre novú výzvu v novovzniknutej Kontinentálnej hokejovej lige.
Ešte predtým údajne sľúbil, že ak sa nedohodne na novej zmluve s New York Rangers, zamieri do Ruska. V New Yorku mu ponúkali iba ročný kontrakt, zatiaľ čo on preferoval dlhšiu spoluprácu. Záujem mal aj Edmonton, napokon sa však rozhodol pre Omsk.
Prehovárali ho päť mesiacov a podľa portálu iDnes.cz dostal plat v dvojnásobnej výške toho, čo zarábal v NHL. Mal aj osobného šoféra a celá tímová taktika sa točila okolo neho.
V klube sa stal kapitánom a v Rusku odohral dohromady 224 zápasov so ziskom 217 bodov vrátane play-off.
Aby sa udržal na najvyššej úrovni, musel podľa vlastných slov trénovať šesť až sedem hodín denne.
Najprv do kostola, potom na zápas
Pobyt v Rusku však preňho nebol iba hokejovou skúsenosťou. Zároveň išlo o obdobie, keď sa intenzívnejšie venoval psychológii, filozofii a viere.
„Vždy som bol silne veriaci, ale u nás v Česku, keď to priznáte, tak si druhí klopú na čelo. Tu sa za to nehanbím, to je najväčšia zmena. Cítim, že toto som ja.“
Pred každým zápasom v Omsku chodieval do kostola. Viera mu pomáhala nájsť pokoj a vnútornú rovnováhu.
„V kostole je jednoducho pokoj, čistota. Pokiaľ to dokážeš vycítiť, kostol ti dodá silu a energiu. Keď odtiaľ vyjdem von pred zápasom, cítim sa o desať kíl ľahší,“ vysvetľoval český útočník, ktorý je pravoslávnym kresťanom.
„Návšteva kostola posilní moju vieru. Je to niečo ako vzájomná príťažlivosť. Spojenie. Nabijem sa tam energiou.“
V Kladne hral, keď iní nemohli
Po troch rokoch v Rusku sa Jágr vrátil do NHL. Vo veku 39 rokov podpísal zmluvu s Philadelphiou Flyers a jeho kariéra v NHL trvala ešte viac ako šesť rokov.
Po 24 sezónach v najlepšej lige sveta sa v roku 2018 vo veku 46 rokov vrátil do svojho rodiska.
V klube Rytíři Kladno, ktorý aj vlastnil, hral ešte počas ďalších deviatich sezón. Jeho štarty pritom neraz prichádzali v situáciách, keď mužstvo trápili choroby či zranenia a tréneri nemali k dispozícii dostatok hráčov. Aj v takých chvíľach bol ochotný pomôcť.
Kladno preňho znamenalo oveľa viac než iba ďalšiu zastávku v kariére. Bol to klub, v ktorom vyrastal, a organizácia, ktorej venoval aj značnú časť svojho života mimo ľadu.
V januári 2025 predal väčšinový, osemdesiatpercentný podiel podnikateľovi Tomášovi Drastilovi. Sám si ponechal 20 percent a zostal minoritným vlastníkom.
Posledné sezóny už Jágr postupne ustupoval do úzadia. V ročníku 2024/2025 odohral za Kladno 39 zápasov a nazbieral 16 bodov. V sezóne 2025/2026 nastúpil iba na šesť stretnutí, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.
Jeho posledný súťažný zápas sa uskutočnil 21. decembra 2025 na ľade Liberca. Kladno prehralo 1:4 a Jágr si už ďalší štart nepripísal.
V 54 rokoch sa tak uzatvára veľký hokejový príbeh. Jágr po 38 sezónach medzi profesionálmi končí.